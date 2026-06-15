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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Belçika, inanılmaz Lukaku: oyuna girer girmez ilk hareketinde Mısır'ın kendi kalesine gol atmasını sağladı

Belçika
Belçika - Mısır
Mısır
Dünya Kupası
R. Lukaku

Napoli'nin forveti 66. dakikada oyuna girdi ve bir kendi kalesine gol sayesinde takımı hemen gol attı

İnanılmaz Romelu Lukaku: Belçika-Mısır maçının 66. dakikasında, Afrika milli takımı 1-0 öndeyken oyuna girdi ve birkaç saniye sonra milli takımının beraberlik golüne aktif olarak katkıda bulundu: Tielemans'ın ortasında Hany, Lukaku'dan önce topa ulaşmaya çalışırken onunla temas etti ve topu kendi kalesine göndererek şok edici bir kendi kalesine gol attı.


Mısır'ın golünü 19. dakikada Ashour atmıştı. 66. dakikada Lukaku kafayla büyük bir fırsat yakaladı: forvet, ceza sahasının ortasında iyi bir sıçrayışla rakip savunmadan yeterince uzaklaştı, ancak topa kötü vurdu ve top üstten dışarı çıktı. Belçika-Mısır maçı 1-1 berabere sona erdi.


  • 2025-26 sezonunda Lukaku, yaz transfer döneminde muhtemelen ayrılacağı Napoli formasıyla sadece 7 maça çıktı ve 1 gol attı. 1993 doğumlu Belçikalı oyuncunun Napoli ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

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