Belçika, inanılmaz Lukaku: oyuna girer girmez ilk hareketinde Mısır'ın kendi kalesine gol atmasını sağladı

İnanılmaz Romelu Lukaku: Belçika-Mısır maçının 66. dakikasında, Afrika milli takımı 1-0 öndeyken oyuna girdi ve birkaç saniye sonra milli takımının beraberlik golüne aktif olarak katkıda bulundu: Tielemans'ın ortasında Hany, Lukaku'dan önce topa ulaşmaya çalışırken onunla temas etti ve topu kendi kalesine göndererek şok edici bir kendi kalesine gol attı.





Mısır'ın golünü 19. dakikada Ashour atmıştı. 66. dakikada Lukaku kafayla büyük bir fırsat yakaladı: forvet, ceza sahasının ortasında iyi bir sıçrayışla rakip savunmadan yeterince uzaklaştı, ancak topa kötü vurdu ve top üstten dışarı çıktı. Belçika-Mısır maçı 1-1 berabere sona erdi.



