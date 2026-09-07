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Belçika Futbol Federasyonu, Folarin Balogun Dünya Kupası tartışmasıyla ilgili FIFA'dan açıklama talep etti ve Gianni Infantino'ya verdiği desteği çekti
Belçika, FIFA'dan açıklama talep ediyor
Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu (RBFA), Dünya Kupası sırasında Balogun’un cezasının kaldırılmasına yönelik tartışmalı kararla ilgili olarak FIFA’dan resmî yanıtlar talep etti. Amerika Birleşik Devletleri forvetinin, bir önceki maçında doğrudan kırmızı kart görmesine rağmen Belçika’ya karşı son 16 turu maçında forma giymesine izin verildi.
FIFA, oyuncunun bir maçlık cezasını bir yıl süreyle askıya almayı seçerek forvetin eleme turu karşılaşmasına ilk 11’de başlamasına olanak sağladı. Belçika, ortak ev sahiplerini turnuva dışına itmek için sonunda 4-1’lik galibiyet alsa da, alışılmadık karar Avrupa’nın yönetim organı UEFA ile RBFA’dan geniş çaplı eleştiri aldı. Karar, perde arkasında ciddi huzursuzluğa yol açtı. Belçika, alınan kararlar için "açık bir gerekçe ve bu tür durumların gelecekte nasıl ele alınacağına dair ayrıntılar" talebiyle FIFA’ya resmî başvuruda bulundu.
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Şeffaflık ve açık süreçler
RBFA Başkanı Pascale van Damme, durumun ele alınış biçimini sert şekilde eleştirerek dünya futbolunun yönetim organından iletişim gelmemesi nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Federasyon, daha fazla netlik sağlanması için ısrarcı olmaya devam ediyor.
Van Damme, BBC'nin aktardığına göre, "Olayların üzerinden iki ay geçmesine rağmen sorularımız hâlâ yanıtsız" dedi. "Sürece dahil olan tüm taraflar için şeffaflık ve netliğin önemini göz önünde bulundurarak gerekli açıklamaları talep ediyoruz ve aynı zamanda mevcut süreçlerde nerelerde iyileştirme yapılabileceğini görmek istiyoruz; böylece benzer vakalar gelecekte açık, tutarlı ve verimli bir şekilde ele alınabilir."
RBFA Başkanı ayrıca spor genelinde güçlü yönetişimin gerekliliğine de dikkat çekti. Şunları ekledi: "UEFA, diğer konfederasyonlar ve ulusal federasyonlarla birlikte karar alma süreçlerinde şeffaflığa, güçlü yönetişime ve net süreçlere bağlı kalmayı sürdürüyoruz. Futbola duyulan güven, oyunun bütünlüğü ve geleceği adına yapıcı iş birliğine açığız."
Tarihi bir Dünya Kupası tartışması
Balogun'un cezasının kaldırılması kararı, turnuva tarihinde son derece nadir görülen bir ana işaret etti. Onun oyundan atılması, Dünya Kupası'nda gösterilen 189. kırmızı karttı, ancak kendisi 1962'de Brezilya'dan Garrincha'nın ardından daha sonraki bir cezayı çekmekten kurtulan yalnızca ikinci oyuncu oldu. Turnuva boyunca başka hiçbir ceza kaldırılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray yetkililerinin, forvetin cezasıyla ilgili olarak FIFA nezdinde doğrudan girişimde bulunduğunun ortaya çıkmasıyla tartışma daha da büyüdü. Kamuoyundaki tepkiye rağmen FIFA, disiplin talimatının yalnızca 27. maddesine atıfta bulundu; bu madde, yönetim organının bir disiplin tedbirinin uygulanmasını kısmen ya da tamamen askıya almasına izin veriyor.
Olaydan önce turnuvada üç gol atan Balogun, Belçika karşısında ilk 11'de başladı ancak takımının elenmesini engelleyemedi. Belçika çeyrek finale yükseldi ve burada sonunda İspanya'ya kaybetti.
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Infantino artan muhalefetle karşı karşıya
Olayın yankılarının sürmesi bekleniyor; RBFA, konunun 15 Ekim'deki bir sonraki FIFA Konseyi toplantısının gündemine resmen alınmasını talep etti. Ayrıca, tartışma yaklaşan FIFA başkanlık seçimini de doğrudan etkiledi.
Infantino, 2016'dan bu yana başkanlık görevini yürütürken kısa süre önce mart ayında yeniden seçime gireceğini doğruladı. Ancak Belçika, Balogun vakasının ele alınış biçimini muhalefetlerinin başlıca nedeni olarak göstererek yeni dönem adaylığını desteklemeyeceğini resmen açıkladı.
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