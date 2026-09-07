RBFA Başkanı Pascale van Damme, durumun ele alınış biçimini sert şekilde eleştirerek dünya futbolunun yönetim organından iletişim gelmemesi nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Federasyon, daha fazla netlik sağlanması için ısrarcı olmaya devam ediyor.

Van Damme, BBC'nin aktardığına göre, "Olayların üzerinden iki ay geçmesine rağmen sorularımız hâlâ yanıtsız" dedi. "Sürece dahil olan tüm taraflar için şeffaflık ve netliğin önemini göz önünde bulundurarak gerekli açıklamaları talep ediyoruz ve aynı zamanda mevcut süreçlerde nerelerde iyileştirme yapılabileceğini görmek istiyoruz; böylece benzer vakalar gelecekte açık, tutarlı ve verimli bir şekilde ele alınabilir."

RBFA Başkanı ayrıca spor genelinde güçlü yönetişimin gerekliliğine de dikkat çekti. Şunları ekledi: "UEFA, diğer konfederasyonlar ve ulusal federasyonlarla birlikte karar alma süreçlerinde şeffaflığa, güçlü yönetişime ve net süreçlere bağlı kalmayı sürdürüyoruz. Futbola duyulan güven, oyunun bütünlüğü ve geleceği adına yapıcı iş birliğine açığız."