Belçika Dünya Kupası'ndan elendi, Ibrahimovic sert çıktı: “Hepsi Rudi Garcia'nın suçu, utanması gerek. Lammens abartılıyor, Penders'ı sahaya sürmeliydi”

Eski İsveçli forvet, şu anda Amerikan televizyonunda yorumcu olarak görev yapan isim, Garcia’yı eleştirilerden esirgemedi ve elenmenin sorumluluğunu ona yükledi.





"Bu yenilgi antrenörün suçu. Belçika'nın maçı kaybetmesine neden olan onun kararıydı. Penders yedek kulübesindeyken neden Lammens'i oyuna soktu? Sırf biri Manchester United'da, diğeri Strasbourg'da oynuyor diye mi? Milli takım kalecisi böyle seçilmez. Penders çok daha iyi. Lammens bu seviyede abartılıyor. Herkes bunu gördü. Utanç verici. Teknik direktör ve kaleci antrenörü kendilerinden utanmalı.”





Öte yandan, as kalecinin sözlerinin ardından Rudi Garcia da Courtois’nın sahada kalmak istediğini, ancak artık ayağıyla uzun paslar atamayacak durumda olduğunu açıkladı. “Pişmanlığım yok. Bir Dünya Kupası’nda yüzde yüz formda olmak gerekir. Hiçbir zaman en iyi durumda olmayan oyuncuları sahaya sürmedim,” diye ekledi Roma ve Napoli’nin eski teknik direktörü.