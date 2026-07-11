Çeyrek finalde İspanya’ya yenilen Belçika, sakatlanan Courtois’nın yerine oyuna giren Lammens’in yaptığı hatanın da etkisiyle 2026 Dünya Kupası’ndan acı bir şekilde elendi. Real Madrid'in kalecisini oyundan çıkarma kararı nedeniyle teknik direktör Rudi Garcia eleştirilerin hedefine oturdu. Courtois ise maçın hemen ardından, kendini iyi hissettiğini ve dişlerini sıkarak oyuna devam edebileceğini itiraf etmişti. Zlatan Ibrahimovic, Fox Sports'ta bu olay hakkında konuştu.
Çeviri:
Belçika Dünya Kupası'ndan elendi, Ibrahimovic sert çıktı: “Hepsi Rudi Garcia'nın suçu, utanması gerek. Lammens abartılıyor, Penders'ı sahaya sürmeliydi”
Eski İsveçli forvet, şu anda Amerikan televizyonunda yorumcu olarak görev yapan isim, Garcia’yı eleştirilerden esirgemedi ve elenmenin sorumluluğunu ona yükledi.
"Bu yenilgi antrenörün suçu. Belçika'nın maçı kaybetmesine neden olan onun kararıydı. Penders yedek kulübesindeyken neden Lammens'i oyuna soktu? Sırf biri Manchester United'da, diğeri Strasbourg'da oynuyor diye mi? Milli takım kalecisi böyle seçilmez. Penders çok daha iyi. Lammens bu seviyede abartılıyor. Herkes bunu gördü. Utanç verici. Teknik direktör ve kaleci antrenörü kendilerinden utanmalı.”
Öte yandan, as kalecinin sözlerinin ardından Rudi Garcia da Courtois’nın sahada kalmak istediğini, ancak artık ayağıyla uzun paslar atamayacak durumda olduğunu açıkladı. “Pişmanlığım yok. Bir Dünya Kupası’nda yüzde yüz formda olmak gerekir. Hiçbir zaman en iyi durumda olmayan oyuncuları sahaya sürmedim,” diye ekledi Roma ve Napoli’nin eski teknik direktörü.
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