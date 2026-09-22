Milli takım hakkında: "Van Bommel'e, yardım etmek için burada olduğumu söyledim. Hem mental hem de fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden sadece böyle devam etmek istedim" ifadeleri yer aldı gianlucadimarzio.com'da. Birçok oyuncu kalmamı istedi. Geleceği çok fazla düşünmek istemiyorum ama benim için bu bir sorun olmadı".



