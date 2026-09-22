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De Bruyne NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Belçika’dan De Bruyne: “Bu yaz Napoli’den ayrılma fikrini hiç düşünmedim”

SSC Napoli
Transfers
K. De Bruyne

Orta saha oyuncusu, Nations League'de İtalya'nın rakibi olacak milli takımının kampından konuştu.

Kevin De Bruyne, Napoli ve Belçika Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu, Belçika kampından (Nations League'de İtalya'nın rakibi) şu anki durumunu anlattı ve yaz boyunca çıkan transfer söylentilerinden başlayarak şunları söyledi: "Bu yaz Napoli'den ayrılma fikrini hiçbir zaman değerlendirmedim, bu konuda kimseyle konuşmadım".


  • Milli takım hakkında: "Van Bommel'e, yardım etmek için burada olduğumu söyledim. Hem mental hem de fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden sadece böyle devam etmek istedim" ifadeleri yer aldı gianlucadimarzio.com'da. Birçok oyuncu kalmamı istedi. Geleceği çok fazla düşünmek istemiyorum ama benim için bu bir sorun olmadı".


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