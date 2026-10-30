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Radja Nainggolan 2026Getty
Simone Gervasio
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Belçika'daki uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasında savcılık, Nainggolan için iki yıl hapis cezası talep etti

Serie A
R. Nainggolan
Roma
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MIL

Serie A

31 Eki 2026

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Radja Nainggolan iki yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya. Brüksel Savcılığı, eski Belçika millî futbolcusu için ağır ceza talebinde bulundu. Dava, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uluslararası kokain kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin.

Eski Roma ve Inter futbolcusu, bugün 38 yaşında ve Belçika ikinci ligindeki Patro Eisden formasıyla futbol oynamaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçen ocak ayında tutuklanmış ve bir gece cezaevinde kalmıştı. Soruşturmacılara göre, bir suç örgütüyle bağlantılı 105.500 avronun aklanmasına katkıda bulunmuş olabilir; bu parayı tanınmış bir Belçikalı suçlunun kardeşi olan Nasr-Eddine Sekkaki'den, yani Ashraf Sekkaki'nin kardeşinden almış olabileceği belirtiliyor. Futbolcu için ayrıca 105 bin avro para cezası talep edildi.

  • Paranın kaynağı sorulduğunda Nainggolan önce bir arkadaşına borç verdiğini savundu; ardından bu parayı boşanmanın ardından hesapları bloke edildiği için aldığını açıkladı.

    Savcılığın iddiasına göre para, daha sonra Sekkaki'nin annesinin hesabına taksitler halinde geri ödendi. Nainggolan'ın banka transferlerinin açıklama kısmında gerçekte yapılmamış inşaat işlerini gerekçe göstererek paranın kaynağını gizlemeyi amaçladığı öne sürülüyor. Nainggolan, uyuşturucu ticaretine doğrudan katılmakla ya da suç örgütünün üyesi olmakla suçlanmıyor: yalnızca bu 105.500 avronun aklanmasına katkıda bulunduğu ileri sürülüyor. Brüksel mahkemesi, Nainggolan'ın akıbetine ilişkin kararını önümüzdeki haftalarda verecek.

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Gelecek maçlar
UDI

UDI

Serie A

31 Eki 2026

ROM

ROM

MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT