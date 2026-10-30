Belçika'daki uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmasında savcılık, Nainggolan için iki yıl hapis cezası talep etti

Radja Nainggolan iki yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya. Brüksel Savcılığı, eski Belçika millî futbolcusu için ağır ceza talebinde bulundu. Dava, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uluslararası kokain kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin.

Eski Roma ve Inter futbolcusu, bugün 38 yaşında ve Belçika ikinci ligindeki Patro Eisden formasıyla futbol oynamaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçen ocak ayında tutuklanmış ve bir gece cezaevinde kalmıştı. Soruşturmacılara göre, bir suç örgütüyle bağlantılı 105.500 avronun aklanmasına katkıda bulunmuş olabilir; bu parayı tanınmış bir Belçikalı suçlunun kardeşi olan Nasr-Eddine Sekkaki'den, yani Ashraf Sekkaki'nin kardeşinden almış olabileceği belirtiliyor. Futbolcu için ayrıca 105 bin avro para cezası talep edildi.