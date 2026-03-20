Belçika, ABD ve Meksika maçları için kadro açıklandı: Openda kadroda, De Winter ve Saelemaekers de listede; Lukaku ve De Bruyne de kadroda

Belçika, önümüzdeki ara dönemde oynayacağı iki maç için kadro listesini açıkladı. Bu maçlar, yaz aylarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın üç ev sahibi ülkesinden ikisiyle oynanacak iki hazırlık maçı olacak: Kırmızı Şeytanlar, önce ABD, ardından Meksika ile iki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Rudi Garcia, İtalya Serie A'nın önde gelen kulüplerinden bazı önemli oyuncuları kadroya dahil etmeyi tercih etti: Napoli'den Romelu Lukaku ve Kevin De Bruyne, Milan'dan Koni De Winter ve Alexis Saelemaekers ve son olarak da Juventus'tan Lois Openda kadroda yer alacak.

Aşağıda, Belçika milli takım teknik direktörünün seçtiği oyuncuların tam listesi yer almaktadır.