Gabriele Stragapede

Belçika, ABD ve Meksika maçları için kadro açıklandı: Openda kadroda, De Winter ve Saelemaekers de listede; Lukaku ve De Bruyne de kadroda

Teknik direktörün önümüzdeki maçlar için yaptığı seçimler.

Belçika, önümüzdeki ara dönemde oynayacağı iki maç için kadro listesini açıkladı. Bu maçlar, yaz aylarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın üç ev sahibi ülkesinden ikisiyle oynanacak iki hazırlık maçı olacak: Kırmızı Şeytanlar, önce ABD, ardından Meksika ile iki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Rudi Garcia, İtalya Serie A'nın önde gelen kulüplerinden bazı önemli oyuncuları kadroya dahil etmeyi tercih etti: Napoli'den Romelu Lukaku ve Kevin De Bruyne, Milan'dan Koni De Winter ve Alexis Saelemaekers ve son olarak da Juventus'tan Lois Openda kadroda yer alacak.

Aşağıda, Belçika milli takım teknik direktörünün seçtiği oyuncuların tam listesi yer almaktadır.

  • TAM LİSTE

    Kaleciler: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.

    Defans: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

    Orta saha oyuncuları: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

    Forvetler: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard.

