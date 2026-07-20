Belçika, 2026 Dünya Kupası'ndaki 'güçlü sonuç'a rağmen teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırdı

Garcia ve RBFA, 31 Temmuz’a kadar süren sözleşmeyi uzatmayacak. Garcia, Domenico Tedesco’nun halefi olarak 1 Şubat 2025 tarihinde göreve başlamıştı. Onun teknik liderliği altında Kırmızı Şeytanlar, UEFA Uluslar Ligi A Ligi’ndeki yerlerini garantiledi ve 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı; bu turnuvada da çeyrek finallere kadar yükseldi.

Bu karar, tam olarak 18 ay süren bir dönemin sonunu işaret ediyor. Bu süre zarfında Garcia, geçiş sürecindeki kadroyu istikrara kavuşturmakla görevlendirilmişti. Takım, Kuzey Amerika’daki turnuva sırasında zaman zaman parlak performanslar sergilese de, federasyon bir sonraki eleme döngüsüne bakarken farklı bir yöne gitme kararı aldı.