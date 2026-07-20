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Belçika, 2026 Dünya Kupası'ndaki 'güçlü sonuç'a rağmen teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırdı
On sekiz aylık bir dönemin sonu
Garcia ve RBFA, 31 Temmuz’a kadar süren sözleşmeyi uzatmayacak. Garcia, Domenico Tedesco’nun halefi olarak 1 Şubat 2025 tarihinde göreve başlamıştı. Onun teknik liderliği altında Kırmızı Şeytanlar, UEFA Uluslar Ligi A Ligi’ndeki yerlerini garantiledi ve 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı; bu turnuvada da çeyrek finallere kadar yükseldi.
Bu karar, tam olarak 18 ay süren bir dönemin sonunu işaret ediyor. Bu süre zarfında Garcia, geçiş sürecindeki kadroyu istikrara kavuşturmakla görevlendirilmişti. Takım, Kuzey Amerika’daki turnuva sırasında zaman zaman parlak performanslar sergilese de, federasyon bir sonraki eleme döngüsüne bakarken farklı bir yöne gitme kararı aldı.
- AFP
Bir Dünya Kupası serüveni üzerine düşünceler
Fransız teknik adamın son maçı, önemli sakatlıklar ve tartışmalı hakem kararlarının ardından şansın takımının yanında olmadığını hissettiği dramatik bir karşılaşma oldu. Turnuvanın sonradan şampiyonu olacak İspanya’ya 2-1 yenildikleri çeyrek final maçında, Kırmızı Şeytanlar kaptanları Youri Tielemans’ın sakatlığı nedeniyle onsuz oynamak zorunda kalırken, takımın lideri Kevin De Bruyne de maçın sonlarında sahadan çıkmak zorunda kaldı. Gidişini değerlendiren Garcia, kendisine sunulan fırsat ve oyuncularla teknik ekiple kurduğu ilişkiler için minnettarlığını dile getirdi.
"RBFA ile yaptığımız görüşmelerin ardından, son 18 ay boyunca paylaştığımız bu harika yolculuğu uzatmamaya karar verdik. Belçika'dan ayrılırken, takım UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda ve dünyanın en iyi sekiz takımı arasında yer alıyor," dedi Garcia.
"Olağanüstü oyuncu kadroma, Spor Direktörü Vincent Mannaert’e ve bu Dünya Kupası boyunca bize destek veren taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Başlatılmasına katkıda bulunmaktan gurur duyduğum nesil değişimi sürecini sürdüren Belçika’ya başarılar diliyorum."
Mannaert, Garcia’nın etkisini övüyor
RBFA’nın spor direktörü Vincent Mannaert, Fransız teknik direktörün milli takımdaki kısa görev süresi boyunca yarattığı olumlu etki hakkında açıkça konuştu. Mannaert, Garcia’nın, takımın zorlu bir dönemi atlatmak için deneyimli bir liderliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde göreve getirildiğini vurguladı.
“Rudi Garcia, Belçika Kırmızı Şeytanları’nı yeniden ayağa kaldırmada şüphesiz kilit bir rol oynadı. Spor ve finansal açıdan zorlu bir dönemde milli takım teknik direktörlüğüne atandı. Özellikle onun adanmışlığı ve tecrübesi sayesinde takımın uyumu yeniden sağlandı ve son FIFA Dünya Kupası’nda güçlü bir sonuç elde edildi,” diye konuştu Mannaert.
- Getty Images Sport
Geleceğe bakış
Bu ayrılık, Belçika futbolu için sembolik bir döneme denk geliyor; zira ünlü “Altın Nesil”in birçok üyesi, büyük bir turnuvada muhtemelen son dakikalarını oynadı. Belçika’nın yakın geleceğinde, Uluslar Ligi’ndeki yolculuğuna devam ederken, bu yılın ilerleyen aylarında evinde güçlü rakipler Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçlar yer alıyor. Öte yandan Mannaert, Garcia’nın halefinin aranmasına şimdiden başlandığını doğruladı.
Mannaert, “Ekibimle birlikte, yeni bir milli takım teknik direktörünün atanmasını da içeren yeni bir döneme hazırlanıyoruz,” diye ekledi.
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