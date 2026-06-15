Belçika, 2026 Dünya Kupası'nda kayıp bir neslin bir kez daha son şansı: "yaşlı" De Bruyne, Lukaku ve Witsel hakkında pek çok şüphe var

Bu kadrodaki pek çok kişinin zihninde “intikam” kelimesi oldukça belirgin bir yer tutuyor; özellikle de bu Dünya Kupası ile milli takımdaki çok uzun bir serüveni noktalayacak olan ve her zaman o son bir adımın eksikliğini yaşayan oyuncular için. Sahanın her bölgesinde sınırsız bir yetenek mevcut olsa da, ihtiyaç duyulduğunda tam anlamıyla bir takım olabilme becerisi hiçbir zaman buna ayak uyduramadı. 2014'ten bugüne, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası arasında, Meksika '86'da tarihi bir üçüncü sıraya ulaşan nesilden bu yana Belçika'nın en iyi futbolcu nesli, sık sık büyük bir başarıya çok yaklaştı: 2014'te Brezilya'da ve dört yıl sonra Rusya'da, ayrıntılar olumsuz yönde fark yarattı; çeyrek finalde Arjantin'e kıl payı yenildiler ve ardından yarı finalde dünya şampiyonu Fransa'ya aynı skorla mağlup oldular. Bu arada, Euro 2016 ve Euro 2021'de – favori olarak – Galler ve İtalya'ya karşı üst üste iki eleme yaşandı ve ardından 2024'te Fransa'nın eliyle turnuvadan elenildi.