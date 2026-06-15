Yine aynı durum. Son 10-15 yılın potansiyel olarak en güçlü milli takımlarından birinin beklenen ilk maçı, her zamankigibi, kendileri için çok büyük gelen beklentiler denizinde batma tehlikesiyle karşı karşıya. Belçika'nın Dünya Kupası macerası bu akşam saat 21:00'de Seattle'da başlıyor. Takım, ilk turda beklenmedik bir şekilde elenerek sonuçlanan 2022'deki son başarısız macerasına kıyasla kaçınılmaz olarak çok değişti. Vertonghen, Alderweireld, Carrasco ve Hazard gibi isimler artık kadroda yok ve bu nedenle, “altın nesil”in son temsilcileri olan Courtois, Witsel, De Bruyne ve Lukaku gibi isimler, çok sayıda kaçırılmış fırsatın ardından tarihe bir iz bırakmaya çalışarak Kırmızı Şeytanları nihai bir yenilenmeye doğru itmekle yükümlü olacaklar.
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Belçika, 2026 Dünya Kupası'nda kayıp bir neslin bir kez daha son şansı: "yaşlı" De Bruyne, Lukaku ve Witsel hakkında pek çok şüphe var
ÇOK SAYIDA YATIRIM
Bu kadrodaki pek çok kişinin zihninde “intikam” kelimesi oldukça belirgin bir yer tutuyor; özellikle de bu Dünya Kupası ile milli takımdaki çok uzun bir serüveni noktalayacak olan ve her zaman o son bir adımın eksikliğini yaşayan oyuncular için. Sahanın her bölgesinde sınırsız bir yetenek mevcut olsa da, ihtiyaç duyulduğunda tam anlamıyla bir takım olabilme becerisi hiçbir zaman buna ayak uyduramadı. 2014'ten bugüne, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası arasında, Meksika '86'da tarihi bir üçüncü sıraya ulaşan nesilden bu yana Belçika'nın en iyi futbolcu nesli, sık sık büyük bir başarıya çok yaklaştı: 2014'te Brezilya'da ve dört yıl sonra Rusya'da, ayrıntılar olumsuz yönde fark yarattı; çeyrek finalde Arjantin'e kıl payı yenildiler ve ardından yarı finalde dünya şampiyonu Fransa'ya aynı skorla mağlup oldular. Bu arada, Euro 2016 ve Euro 2021'de – favori olarak – Galler ve İtalya'ya karşı üst üste iki eleme yaşandı ve ardından 2024'te Fransa'nın eliyle turnuvadan elenildi.
ESKİ ÜYELER VE YENİ ÜYELER
Yine de Rudi Garcia – Napoli’deki kötü deneyimin ardından intikam peşinde olan isimlerden bahsetmişken – Belçika’nın teknik direktörü olarak katıldığı ilk Dünya Kupası için, kadrosunu hâlâ o grubun ana isimlerinin bilgi birikimi ve deneyimlerine dayalı bir şekilde oluşturdu. Kaleci Courtois'dan savunmadaki Meunier'e, orta sahadaki De Bruyne, Witsel, Tielemans ve Vanaken'e ve Napoli'de geçirdiği felaket bir sezonun ardından ABD'ye gelen ve geçen Ağustos ayında geçirdiği ciddi sakatlığın sağlık durumu hakkında pek çok soru işareti yarattığı Romelu Lukaku'ya kadar. O halde, bu yıl kendi kulüplerinde sahneye çıkan üç forvetin – Strasbourg'dan Diego Moreira, Lille'den Fernandez Pardo ve Manchester City'den Doku – yanı sıra Saelemaekers, Raskin, Ngoy ve Seys gibi isimlerin getireceği yeniliklere ve taze soluğa dikkat etmek gerekiyor.
YA BEKLENTİLER DÜŞÜKSE...
Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile oynayacakları grup, eleme turlarından itibaren öngörülemez bir hal alabilecek Dünya Kupası'na alışmak için kesinlikle ulaşılabilir bir hedef. Ancak belki de, bu Belçika takımına yönelik beklentilerin bir kez olsun geçmişteki kadar yüksek olmaması nedeniyle – en iyi oyuncuların çoğu sorunlarla dolu bir sezonun ardından geliyor – biraz daha alçakgönüllü bir başlangıç yapmak, herkesi şaşırtmanın en büyük sırrı olabilir. Kendilerini bile.