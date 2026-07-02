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Bekleyiş sona erdi – Malik Tillman’ın muhteşem serbest vuruşu, Folarin Balogun’un tartışmalı kırmızı kartına rağmen Amerika’nın rüya gibi serüvenini devam ettirdi: ABD Erkek Milli Takımı’nın Bosna-Hersek’e karşı kazandığı maçın kazananları ve kaybedenleri

Winners & losers
FEATURES
Analysis
ABD - Bosna Hersek
ABD
Bosna Hersek
Dünya Kupası
M. Pochettino
F. Balogun
M. Tillman

Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kart, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki serüvenini sona erdirebilirdi; ancak Amerikalılar pes etmeyi reddederek hayallerini sürdürmeye devam ediyorlar.

SANTA CLARA, Kaliforniya -- ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın en son eleme turunu geçmesinin üzerinden 24 yıl geçti. Mauricio Pochettino ve takımı, bu sürenin 28 yıla çıkmasına izin vermedi.

Folarin Balogun'un Bosnalı savunma oyuncusu Tarik Muharemovic'in topuğuna istemeden basmasının ardından kırmızı kart görmesi, her şeyi sona erdirebilecek tartışmalı bir karardı.

Pochettino, maç sonrası basın toplantısında “Bu kesinlikle kırmızı kartlık bir hareket değildi” diye vurguladı. “Oyuncunun ayağına basmak asla kasıtlı değildi.”

Christian Pulisic, maçın ardından soyunma odasında tüm takımın Balogun’a destek verdiğini açıkladı.

"Geriye dönüp baktığımızda, onun için böyle bir karar alınması bizim için çok ağır geldi," dedi. "Ona, bizim için çok şey yaptığını ve şimdi de arkasını kolladığımızı söyledim... Bir bakıma tehlikeli bir hareket olduğunu anlıyorum, ama o sadece ayağını yere basmaya çalışıyordu ve topuk, bacağının üst kısmına değmedi. Bu gerçekten çok talihsiz bir durum."

Benzer pozisyonlar geçmişte de Amerikalıların moralini bozmuştu. Ancak turnuva boyunca gösterdikleri gibi, Pochettino’nun takımı pes etmeyi reddetti.

"Oyuncular, bence [durumu] çok iyi okudular," dedi. "Maçın o duygusal kısmını kontrol ettik [ve] bu çok önemliydi. Duygusal bir maçı bu şekilde kontrol ettiğimiz için oyuncuları övmeliyiz. Durumu nasıl idare ettikleri inanılmazdı. Ve [biz] rekabete devam edecek kadar olgun olduğumuzu gösterdik."

Malik Tillman’a kesinlikle teşekkür etmesi gerekiyor. Bosnalılar sayısal üstünlüklerinin etkisiyle hız kazanmaya başlarken, 24 yaşındaki oyuncu, uzun yıllar boyunca konuşulacak bir serbest vuruşla rakibin kalbine tam anlamıyla bir hançer sapladı. Ancak Arjantinli teknik adam için kilit hamleler yapan tek kişi o değildi.

ABD Milli Takımı şimdi, Seattle’da muhtemelen yine coşkulu bir seyirci kitlesi önünde alacağı bir galibiyetin, 2002’den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmesini sağlayabileceğini bilerek, son 16 turunda Belçika ile karşılaşmaya odaklanacak. 2002, takımın eleme aşamasında son kez galip geldiği yıldı. Red Devils’ın favori olması nedeniyle şanslar aleyhlerinde olacak, ancak bu durum daha önce de bu grubu durduramamıştı. Pochettino ve takımı, önümüzdeki birkaç hafta içinde özel bir başarıya imza atmanın eşiğinde olabilir.

Pochettino, "Mesele [kazanmak], mesele şu anda bu ivmeyi korumak" dedi.

GOAL, San Francisco Bay Area Stadyumu’ndaki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Folarin Balogun

    Yaklaşık 40 dakika boyunca şans Balogun’un yanında değilmiş gibi görünüyordu. ABD’nin ilk yarıda ona sık sık ve erken paslar atmayı hedeflediği belliydi, ancak son vuruşlarda eksiklik vardı.

    14. dakikada, sol kanattan sağa doğru kesen Pulisic'ten Monaco'lu forvet Balogun'a muhteşem bir pas geldi, ancak Balogun topa doğru dokunuşu yapamadı ve şansı yan ayakla kaçırdı. Ardından, 32. dakikada forvet için endişe verici bir an daha yaşandı. Balogun topa doğru dokunuşu yaptı, bir savunma oyuncusunu geçmek için topu sola doğru pürüzsüz bir vuruşla yönlendirdi ve Nikola Vasilj’i geçerek golü attı. Ne yazık ki zamanlaması yanlış olduğu için ofsayt kararı verildi.

    Ancak 45. dakikada Balogun bu kez golü kaçırmadı. Tyler Adams'ın kusursuz bir topuk pasıyla topu alan Tillman, ceza sahasına ölümcül bir pas gönderdi. Bu pozisyon ilk başta Bosnalı bir savunma oyuncusu tarafından kesildi, ancak Balogun mücadeleden vazgeçmedi, topu geri kazandı ve şutunu ağlara gönderdi.

    Bu gol, kulüp sezonunu güçlü bir performansla tamamlayan ve şu ana kadar Dünya Kupası’nda üç gol atan forvetin, 2026’daki çıkışını sürdürmesini sağladı. 64. dakikaya kadar her şey 24 yaşındaki oyuncu için umut verici görünüyordu...

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Folarin Balogun

    LeBron James, Balogun’un ilk yarıda gol attıktan sonra onu tebrik etti.

    Oyundan atılmasının ardından, NFL süperstarı Patrick Mahomes'tan NBA Onur Listesi üyesi Dirk Nowitzki'ye kadar onlarca ünlü ve sporcu onun savunmasına çıktı. Bu durum, hakem Raphael Claus'un kararının ne kadar sinir bozucu olduğunu gösterdi.

    Hakem, kırmızı kart incelemesi için işaret verdi. Oynanan pozisyonu defalarca izledi. Ve yine de oyundan atılma kararı verdi.

    64. dakikada, Balogun ve Muharemovic havadaki bir top için mücadele ediyordu ve forvet havaya sıçradığında, Muharemovic'in topuğuna garip bir şekilde indi. Açıkça kasıt yoktu, ancak Claus yine de kırmızı kart işareti verdi; bu karar, forvetin muhteşem gecesini erken sona erdirdi ve maçın geri kalanında ABD Milli Takımı'nı 10 kişi kalma durumuna düşürdü. Sonuç olarak Balogun, 2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane'den bu yana aynı maçta hem gol atan hem de oyundan atılan ilk oyuncu oldu.

    "Oldukça havalı bir rekor, değil mi?" diye espri yaparak USMNT'nin savunma oyuncusu Chris Richards konuştu. "Ona, artık yine arkasındayız dedik. Bizim 26 kişilik bir takım olduğumuzu, tek bir kişiden ibaret olmadığımızı biliyoruz... Pepi ya da Haji, kim olursa olsun, bir sonraki adımda öne çıkacağını ve onun yaptığı kadar iyi bir iş çıkaracağını biliyoruz."

    Bunun gelecekteki etkileri çok büyük.

    Balogun, ABD'nin Belçika ile oynayacağı bir sonraki maçta otomatik olarak bir maçlık cezaya çarptırılacak ve FIFA disiplin kurulunun vereceği karara bağlı olarak ceza daha da ağırlaşabilir. Pochettino, FIFA kuralları gereği ABD Futbol Federasyonu'nun bu cezaya itiraz edemeyeceğini öğrenince şaşkına döndü. Ayrıca, yönetim organının kendisi de bir maçlık cezasının sonucunu değiştiremez.

    Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin benzer bir hareketini görmezden gelen FIFA, gelecekteki turnuvalar için bu kuralı değiştirmeyi ciddi olarak düşünmelidir.

    "Her oyuncunun önemli olduğu turnuvanın bu aşamasında, bunun biraz saçma olduğunu düşünüyorum," dedi Weston McKennie.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Malik Tillman

    NE GOL AMA!

    Grup aşamasında Tillman, ABD Milli Takımı'nın tartışmasız gizli kahramanı olarak gol atmak dışında her şeyi yaptı. Çarşamba günü, genç kariyerinin belki de en iyi performansını sergiledi ve Amerikalı taraftarların on yıllar boyunca konuşacağı bir serbest vuruşla adını gol listesine yazdırdı. Unutmayalım ki, ilk yarıda Balogun'un açılış golüne de esasen asist yaptı.

    Son 12 ay, 24 yaşındaki Tillman için ilginç geçti. Bayern Leverkusen’de Alman milli takım oyuncusu Florian Wirtz’in yerine 10 numara olarak büyük bir transfer gerçekleştirdi, ancak esasen yerini kaybetti ve kulübün kötü geçen sezonunun sonunda çok az süre aldı. Ancak milli takımda Pochettino’nun rehberliğinde Tillman, 8 numara pozisyonunda yeni bir hayata kavuştu ve bu pozisyonda başarılı oldu.

    Pochettino, “Malik, yetenek dolu muhteşem bir oyuncu,” dedi. “Yaptıklarını sergileme yeteneğine sahip olduğunu uzun zamandır biliyorduk. Onun adına çok mutluyum. Kulüp açısından zor bir sezon geçirdi, ama şimdi önemli olan [oyundan] keyif alması ve biz de taraftarların bundan büyük keyif almasını izlemekten mutluluk duyuyoruz.”

    Atletik yapısı ve teknik becerisi sayesinde sadece topu kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda rakip sahada da hızlı ataklar başlatabiliyor. Balogun’un kırmızı kart görmesinin ardından Pochettino için gergin geçen bir dönemi, onun serbest vuruşunun yatıştırdığına şüphe yok.

    Geçmişte, Tillman’ın sakin tavırları, tutku eksikliği olarak eleştirilmişti. Çarşamba günü ise bu soğukkanlılık, Pochettino ve milli takım için hayati öneme sahip oldu.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Sergej Barbarez

    Olumlu bir noktadan başlayalım. Bosna-Hersek’in gurur duyacağı pek çok şey var. Bu turnuvaya en son 2014 yılında katılmış olan takım, Dünya Kupası’ndaki ikinci katılımında 32’li turlara yükseldi.

    Mağlubiyete rağmen, Bosna-Hersek medyası Sergej Barbarez’in çabalarını büyük ölçüde övdü ve Barbarez, bu milli takımın gelecekte daha fazlasını başarabileceğine dikkat çekti.

    Maçtan sonra “Bu bizim için sadece bir başlangıç” dedi.

    Yine de, maça girerken yaptığı bazı kadro seçimlerinden pişmanlık duyacaktır muhtemelen; Katar karşısında sergilediği sağlam performansa rağmen, daha defansif bir kadro kurmak amacıyla ABD doğumlu Esmir Bajraktarević’i yedek kulübesinde tutmayı tercih etmişti. Bu hamleler ters tepti gibi göründü, zira takımı ilk yarıda sadece bir şut çekebildi ve top hakimiyeti yüzde 38’de kaldı.

    Yedek oyuncularını sahaya sürdüğünde ise, takımı 1-0 geride olduğu için iş işten geçmişti. Şüphesiz ki favoriler Amerikalılar’dı, ancak kadroda Eden Dzeko gibi oyuncuların yer aldığı Bosna-Hersek’in hücum hattındaki deneyimi göz önüne alındığında, bu kaçırılmış bir fırsat gibi görünüyor.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Mauricio Pochettino

    Pochettino, Southampton ve Tottenham’ı başarıyla yeniden yapılandırmış ve Paris Saint-Germain ile Chelsea’de genç oyuncuları kadroya kazandırmada önemli bir rol oynamış, saygın bir kulüp programı geliştiricisi olarak ABD Milli Takımı’na geldi. Dünya çapında kazandığı saygıya rağmen, gerçek şu ki, ABD Milli Takımı’nın başına geçmeyi kabul etmeden önce hiç bir milli takımı çalıştırmamıştı.

    Şimdi, Dünya Kupası turnuvasında bir ABD'li teknik direktör olarak en fazla galibiyet rekorunu kırmasının ardından Pochettino'dan, bunun ne anlama geldiği ve kariyerinin genelinde bu başarının nasıl bir yer tuttuğu konusunda düşüncelerini paylaşması istendi. Yönettiği tüm kulüplerin yüksek prestije sahip olduğunu kabul etmekle birlikte, milli takım düzeyinde başarıya ulaşmanın kendine özgü bir yanı olduğunu belirtti.

    "Her turnuva birbirinden farklıdır. Bence Dünya Kupası farklıdır çünkü halkın kültürünü savunursunuz," diye açıkladı Pochettino. “Saha içinde, bir ülke olarak nasıl bir varlık olduğunuzu göstermeye çalışmanız gerekir. Kimlik açısından, nasıl oynadığınız, nasıl yaşadığınız ve nasıl bir insan olduğunuz çok önemlidir… Bu, ülkenizi temsil etmek, bayrağınız için mücadele etmektir… Bence bu, bir kulübü temsil ettiğiniz zamankinden çok, çok, çok daha büyük bir şey, elbette.”

    Pochettino, özellikle geçmişte çalıştırdığı kulüpler gibi devasa bir kulübü çalıştırdığınızda bazı benzerlikler olduğunu vurguladı. Arjantin milli takımında oyuncu olarak geçirdiği döneme değindi ve şu anda ABD milli takımını çalıştırmanın kendisine benzer bir his uyandırdığını belirtti – her ne kadar “yüzde 200 Arjantinli” olduğunu ısrarla vurgulasa da.

    "Arjantin'de bir oyuncu olarak o ortamı yaşamıştım, ama şimdi bir teknik direktör olarak yaşamak muhteşem bir duygu," dedi.

    Arjantinli teknik adamın göreve gelmesinden bu yana geçen 22 ay boyunca, takımının karşılaştığı her zorlukta dayanıklılığın önemini vurguladı. Yıldız kavramına karşı çıktı ve kolektifin önemini vurguladı. USMNT’nin birçok yıldız oyuncusundan yoksun olduğu geçen yılki Gold Cup gibi turnuvalarda alınan dersler, bu grup içinde bir iç güven oluşturmuş görünüyor.

    Pochettino’yu Amerika’ya getirmek için harcanan kaynaklar hakkında çok şey konuşuldu. Ancak ilk basın toplantısında, rakibe oyununu dayatan, proaktif bir takım vaat etmişti. Büyük ölçüde rotasyona tabi tutulan bir kadroyla oynadığı Türkiye maçı dışında, ABD şu ana kadar bu vaadini yerine getirdi.



  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Nikola Vasilj

    Antonee Robinson’ın ABD Milli Takımı’nın ilk golünü kovalarken yüzüne yanlışlıkla bir krampon isabet etmesine rağmen Vasilj’in oyunda kalmak için gerçek bir dayanıklılık sergilediğini belirtmek gerekir. Bosna-Hersek kalecisi beyin sarsıntısı protokolünü geçti ve maçın tamamında sahada kaldı.

    Bu darbenin performansını etkileyip etkilemediğini bilmek imkansız, ancak sonrasında hem oyuncu hem de ülke için berbat bir performans sergilendi. Vasilj, Amerikalıların attığı her iki golü de kurtarabilirdi ve muhtemelen kurtarmalıydı; ancak geceyi tek bir kurtarış bile yapamadan tamamladı. Maç boyunca tedirgin görünüyordu ve 32. dakikada Folarin Balogun ofsayt pozisyonunda olmasaydı muhtemelen üçüncü golü de yemiş olacaktı.

    Çarşamba günü Bosna-Hersek için söz konusu olan riskler göz önüne alındığında, 30 yaşındaki kalecinin bir an önce unutmak isteyeceği bir gece oldu.