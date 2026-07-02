SANTA CLARA, Kaliforniya -- ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın en son eleme turunu geçmesinin üzerinden 24 yıl geçti. Mauricio Pochettino ve takımı, bu sürenin 28 yıla çıkmasına izin vermedi.

Folarin Balogun'un Bosnalı savunma oyuncusu Tarik Muharemovic'in topuğuna istemeden basmasının ardından kırmızı kart görmesi, her şeyi sona erdirebilecek tartışmalı bir karardı.

Pochettino, maç sonrası basın toplantısında “Bu kesinlikle kırmızı kartlık bir hareket değildi” diye vurguladı. “Oyuncunun ayağına basmak asla kasıtlı değildi.”

Christian Pulisic, maçın ardından soyunma odasında tüm takımın Balogun’a destek verdiğini açıkladı.

"Geriye dönüp baktığımızda, onun için böyle bir karar alınması bizim için çok ağır geldi," dedi. "Ona, bizim için çok şey yaptığını ve şimdi de arkasını kolladığımızı söyledim... Bir bakıma tehlikeli bir hareket olduğunu anlıyorum, ama o sadece ayağını yere basmaya çalışıyordu ve topuk, bacağının üst kısmına değmedi. Bu gerçekten çok talihsiz bir durum."

Benzer pozisyonlar geçmişte de Amerikalıların moralini bozmuştu. Ancak turnuva boyunca gösterdikleri gibi, Pochettino’nun takımı pes etmeyi reddetti.

"Oyuncular, bence [durumu] çok iyi okudular," dedi. "Maçın o duygusal kısmını kontrol ettik [ve] bu çok önemliydi. Duygusal bir maçı bu şekilde kontrol ettiğimiz için oyuncuları övmeliyiz. Durumu nasıl idare ettikleri inanılmazdı. Ve [biz] rekabete devam edecek kadar olgun olduğumuzu gösterdik."

Malik Tillman’a kesinlikle teşekkür etmesi gerekiyor. Bosnalılar sayısal üstünlüklerinin etkisiyle hız kazanmaya başlarken, 24 yaşındaki oyuncu, uzun yıllar boyunca konuşulacak bir serbest vuruşla rakibin kalbine tam anlamıyla bir hançer sapladı. Ancak Arjantinli teknik adam için kilit hamleler yapan tek kişi o değildi.

ABD Milli Takımı şimdi, Seattle’da muhtemelen yine coşkulu bir seyirci kitlesi önünde alacağı bir galibiyetin, 2002’den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmesini sağlayabileceğini bilerek, son 16 turunda Belçika ile karşılaşmaya odaklanacak. 2002, takımın eleme aşamasında son kez galip geldiği yıldı. Red Devils’ın favori olması nedeniyle şanslar aleyhlerinde olacak, ancak bu durum daha önce de bu grubu durduramamıştı. Pochettino ve takımı, önümüzdeki birkaç hafta içinde özel bir başarıya imza atmanın eşiğinde olabilir.

Pochettino, "Mesele [kazanmak], mesele şu anda bu ivmeyi korumak" dedi.

GOAL, San Francisco Bay Area Stadyumu’ndaki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor.