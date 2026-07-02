SANTA CLARA, Kaliforniya -- ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın en son bir Dünya Kupası eleme maçı kazanmasının üzerinden 24 yıl geçmişti. Mauricio Pochettino ve takımı, bu bekleyişin 28 yıla uzamasına izin vermedi.

Folarin Balogun'un Bosna-Hersek'in savunma oyuncusu Tarik Muharemovic'in topuğuna istemeden basmasının ardından kırmızı kart görmesi, her şeyi sona erdirebilecek tartışmalı bir karardı.

Pochettino, maç sonrası basın toplantısında “Bu kesinlikle kırmızı kartlık bir hareket değildi” diye vurguladı. “Oyuncunun ayağına basmak asla kasıtlı değildi.”

Christian Pulisic, maçtan sonra soyunma odasında tüm takımın Balogun’a destek verdiğini açıkladı.

"Geriye dönüp baktığımızda, onun için böyle bir karar alınması bizim için çok ağır geldi," dedi. "Ona, bizim için çok şey yaptığını ve şimdi de arkasındayız dedim... Bir bakıma tehlikeli bir hareket olduğunu anlıyorum, ama sanki sadece ayağını yere basmaya çalışıyordu ve bacağının üst kısmına değmedi. Bu çok talihsiz bir durum."

Benzer pozisyonlar geçmişte de Amerikalıların moralini bozmuştu. Ancak turnuva boyunca gösterdikleri gibi, Pochettino’nun takımı pes etmeyi reddetti.

"Bence oyuncular [durumu] çok iyi okudular," dedi. "Maçın o duygusal kısmını kontrol ettik [ve] bu çok önemliydi. Duygusal bir maçı bu şekilde kontrol ettiğimiz için oyuncuları övmeliyiz. Durumu nasıl idare ettikleri inanılmazdı. Ve [biz] rekabete devam edecek kadar olgun olduğumuzu gösterdik."

Malik Tillman’a kesinlikle teşekkür etmesi gerekiyor. Bosnalılar sayısal üstünlüklerinin etkisiyle ivme kazanmaya başlarken, 24 yaşındaki oyuncu, uzun yıllar boyunca konuşulacak bir serbest vuruşla rakibin kalbine tam anlamıyla bir hançer sapladı. Ancak Arjantinli teknik adam için kilit anları yaratan tek isim o değildi.

ABD Milli Takımı şimdi, 16 turunda Belçika ile karşılaşmaya odaklanacak. Bir galibiyetin, en son 2002’de bu aşamaya ulaştıkları zamandan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmelerini sağlayacağını biliyorlar. Kırmızı Şeytanlar’ın favori olması nedeniyle şansları aleyhlerine olacak, ancak bu durum daha önce de bu takımı durdurmamıştı. Pochettino ve takımı, önümüzdeki birkaç hafta içinde özel bir şeyin eşiğinde olabilir.

Pochettino, "Önemli olan [kazanmak], şimdi bu ivmeyi korumak" dedi.

GOAL, San Francisco Bay Area Stadyumu’ndaki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor.