Getty Images Sport
Çeviri:
'Bekleyip göreceğim' - Jurgen Klopp, Manchester City'nin 115 suçlaması ve olası geriye dönük Premier League şampiyonlukları konusunda sessizliğini bozdu
Klopp, City'nin üzerindeki mali belirsizliğe değindi
Klopp, sonunda Manchester City'ye yönelik uzun süredir devam eden mali suçlamalara ilişkin görüşünü paylaştı. Premier League devinin, 2009'dan 2018'e uzanan dönemde mali kurallara yönelik 115 ciddi ihlal iddiasını inceleyen bağımsız bir komisyon nedeniyle, üst düzey futbol tarihinin en önemli krizi olarak nitelendirilen bir süreçle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Perşembe günü Almanya'nın Sırbistan ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Klopp'a, İngiliz futbolunu sarsan bu dava soruldu. Klopp, kendine özgü bir kahkaha eşliğinde gazetecilere, "Elbette bunu duydum ama üzerinde çok fazla düşünmedim. Sadece bekleyip görebilirim" dedi ve böylece tartışmadan fiilen uzak durdu.
- Getty Images Sport
Guardiola’ya duyulan saygı sürüyor
Hukuki süreç kapalı kapılar ardında sürerken, Klopp, Pep Guardiola ile ekibinin ortaya koyduğu futbol standardına duyduğu hayranlığı yinelemekte gecikmedi. Alman teknik adam, Anfield'daki dokuz yıllık görev süresi boyunca Liverpool teknik direktörü olarak Manchester City ile 25 kez karşı karşıya geldi; bu yoğun rekabette 10 galibiyet ve yedi beraberlik aldı.
Klopp, iki ikon arasında her zaman var olan profesyonel saygıyı koruyarak, "Pep Guardiola'ya ve City'nin futbol tarzına büyük saygı duyuyorum; harika futbol oynadılar ve bizim için üst düzey bir rakiptiler" dedi. Konuyla ilgili hukuki süreçte hiçbir dahli olmadığını da netleştiren Klopp, "Herhangi bir yaptırım uygulanırsa bununla hiçbir ilgim yok; bekleyip göreceğim. Bir şampiyonluk ya da buna benzer bir şey için hazırlık yapmaktan çok uzağım" ifadelerini kullandı.
Liverpool'un başarıları
Manchester City davasının en çok konuşulan varsayımsal sonuçlarından biri, geriye dönük cezalar ihtimali; buna şampiyonlukların geri alınması da dahil olabilir. Klopp, Merseyside’daki görkemli döneminde Liverpool’u 2019-20 Premier League şampiyonluğuna ve 2018-19 Şampiyonlar Ligi zaferine, bunların yanı sıra başka birçok büyük başarıya taşıdı, ancak olası idari revizyonların bu başarılarla ilgili gururunu değiştirmeyeceği konusunda ısrarcı.
Alman teknik adam, sahadaki mücadelelerin anılarının kayıtların değişmesinden daha değerli olduğunu vurguladı. "Liverpool’da başardıklarımız konusunda tamamen rahatım. Sahada çok mücadele ettik. Bunun hakkında daha fazla bir şey söyleyemem" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Mali tartışmayı kapatmak
Klopp'un açıklamaları, onun Premier League'in kâr ve sürdürülebilirlik kurallarının karmaşıklıklarına ya da 115 suçlamanın özel niteliğine girme gibi bir isteği olmadığını gösteriyor. Almanya milli takım teknik direktörü olarak yeni görevine zorlu bir başlangıç yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalıp Yunanistan'a 1-0 yenilmesinin ardından, geçmişteki yerel mücadelelerden ziyade tamamen milli takım sorumluluklarına odaklanmış durumda.
Klopp, “Detayları [mali ihlallerin] bilmiyorum ve onlarla ilgilenmiyorum” diyerek konuyla ilgili daha fazla soruyu kapattı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun