Klopp, sonunda Manchester City'ye yönelik uzun süredir devam eden mali suçlamalara ilişkin görüşünü paylaştı. Premier League devinin, 2009'dan 2018'e uzanan dönemde mali kurallara yönelik 115 ciddi ihlal iddiasını inceleyen bağımsız bir komisyon nedeniyle, üst düzey futbol tarihinin en önemli krizi olarak nitelendirilen bir süreçle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Perşembe günü Almanya'nın Sırbistan ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Klopp'a, İngiliz futbolunu sarsan bu dava soruldu. Klopp, kendine özgü bir kahkaha eşliğinde gazetecilere, "Elbette bunu duydum ama üzerinde çok fazla düşünmedim. Sadece bekleyip görebilirim" dedi ve böylece tartışmadan fiilen uzak durdu.