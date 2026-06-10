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Ibrahim Maza Algeria 2026Getty Images

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Bekleyin: Messi'nin forması mı? Maza, Cezayir'in Dünya Kupası hayallerini alevlendiriyor

FEATURES
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası
Bolivya - Cezayir
Bolivya
Hazırlık Maçları
I. Maza
L. Messi
Arjantin
Cezayir
ABD
Bolivya

Yeşiller, 2014'teki başarılarını aşabilecek mi?

Henüz yirmi yaşında olan İbrahim Maza, çoğu futbolcunun kariyeri boyunca hayalini kurduğu noktada bulunuyor. Berlin sokaklarından ve akademilerinden Şampiyonlar Ligi sahalarına yükselen bu yetenek, daha sonra Cezayir formasıyla Dünya Kupası’na doğru yol aldı.

Almanya, en önemli genç yeteneklerinden birinin gelişimini takip ederken, Maza farklı bir yol seçti. Cezayirli bir baba ve Vietnamlı bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen genç oyuncu, Almanya'nın en ünlü futbol akademilerinden birinde (Hertha Berlin) yetişti, ancak büyüdüğü ülkenin renkleri yerine Çöl Savaşçıları'nın renklerini giymeye karar verdi.

Yıllar süren sürekli gelişimin ardından, Maza, Cezayir futbolunun en umut vaat eden isimlerinden biri olarak 2026 Dünya Kupası'na katılıyor. Avrupa'nın dikkatini çeken yeteneğini, dünyanın en büyük futbol sahnesinde etkileyici bir performansla sergilemeyi hedefleyen bir oyuncu.

Koora, yarın Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası'nda parlaması beklenen gelecek vaat eden yıldızları tanıtmak amacıyla hazırladığı "Onları Bekleyin" serisinin yeni bölümünde İbrahim Maza'nın gelişimini ele alıyor.

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  • İlk izlenim... Dikkat çekici bir görünüm

    Maza, 2018 yılında Hertha Berlin Akademisi'ne katıldı ve 2024'te en önemli kararını verene kadar tam yedi yılını burada geçirdi. O yıl, Almanya'nın genç milli takımlarında kariyerine devam etmeyi reddederek Cezayir'i temsil etmeyi seçti.

    Daha önce 18, 19 ve 20 yaş altı Almanya milli takımlarında forma giymiş olmasına rağmen, Cezayir kökenlerine daha yakın olduğunu belirterek uluslararası kariyerinde hangi yolu izleyeceğine karar verdi.

    Maza, Nisan 2023'te Hertha Berlin'in Bayern Münih'e 2-0 yenildiği maçta yedek olarak oyuna girerek Bundesliga'daki ilk maçına çıktı.

    O zamanlar sadece 17 yaşında ve 157 günlüktü. Dört ay sonra, kulüp küme düşmenin etkilerini atlatmaya çalışırken, ikinci ligde Hertha formasıyla ilk golünü attı. Gol, takımın kaderini değiştirmedi, ancak yoluna devam eden bir yeteneğin erken bir göstergesiydi.

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  • 12 milyon avro... Geleceğe yapılan bir yatırım

    2024-2025 sezonu, İbrahim Maza'nın kariyerinde gerçek bir dönüm noktası oldu. İkinci Lig'de 32 maça çıktı, 2572 dakika sahada kaldı, 5 gol attı ve 3 asist yaptı. Rakamlar kağıt üzerinde olağanüstü görünmeyebilir, ancak Bayer Leverkusen'i harekete geçmeye ikna etmek için yeterliydi. Alman kulübü, onu beş yıllık bir sözleşmeyle transfer etmek için yaklaşık 12 milyon euro ödedi. Bu hamle, onun mevcut başarılarından çok, potansiyeline duyulan güveni yansıtıyordu.

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  • Afrika Kupası'nda... Olağanüstü rakamlar

    Uluslararası alanda olaylar dikkat çekici bir hızla gelişti. Ekim 2024’te Cezayir milli takımında ilk kez sahneye çıktığından beri, Maza kısa sürede teknik direktör Vladimir Petković’in sisteminde önemli bir parçaya dönüştü.

    2025 yılında Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda sadece katılmakla kalmadı, üç maçta iki gol atarak turnuva kayıtlarına adını yazdırdı. Böylece Cezayir tarihinin finallerde gol atan en genç oyuncusu ve Afrika Uluslar Kupası tarihinin asist yapan en genç oyuncusu oldu. Tekrarlanması zor olağanüstü rakamlar.

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  • "En ilgi çekici genç forvetler"

    Maza, Bayer Leverkusen formasıyla 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde takımının oynadığı 8 maçın hepsinde forma giydi. Bu maçlar arasında, geçen Kasım ayında Manchester City'yi 2-0 mağlup ettikleri galibiyet, Avrupa kıtasında kendisine daha geniş çapta dikkat çeken an olarak öne çıktı.

    Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes, onu "şu anda en ilgi çekici genç forvetlerden biri" olarak nitelendirerek, teknik yeteneklerini, oyun kurma vizyonunu ve bire bir mücadelelerdeki cesaretini övdü.

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  • Messi'nin forması... Muhteşem bir kişilik ve beklenen bir rüya

    Mayıs 2026'ya kadar, Maza Cezayir formasıyla 15 uluslararası maça çıktı ve 2 gol attı. Rakamlar henüz başlangıç aşamasında olsa da, Cezayir milli takımı 2026 Dünya Kupası'na, geleneksel taktiksel hesaplamaların ötesine geçebilecek bir oyuncuya güvenerek gidiyor. Cezayir'in hayali, 2014'teki başarısını (son 16 turu) aşarak bu kez çeyrek finale yükselmek.

    Turnuvanın başlamasına birkaç gün kala, Maza'ya şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Arjantin ile oynanacak maçın ardından Lionel Messi'nin formasını alabilme ihtimali soruldu. Maza, maçtan sonra bunu deneyeceğini söyledi ve ardından kişiliğini ve hırsını ortaya koyan bir cümle ekledi: "Ama önce kazanmalıyız."

    İbrahim Maza, 20 yaşında. Berlin'den Cezayir'e, oradan Vietnam'a, sonra da Leverkusen'e... Kuzey Amerika, henüz zirveye ulaşmamış bu hikayenin en büyük bölümünü yazacağı bir sonraki durağı olabilir.

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