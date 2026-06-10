Bekleyin: Messi'nin forması mı? Maza, Cezayir'in Dünya Kupası hayallerini alevlendiriyor

Henüz yirmi yaşında olan İbrahim Maza, çoğu futbolcunun kariyeri boyunca hayalini kurduğu noktada bulunuyor. Berlin sokaklarından ve akademilerinden Şampiyonlar Ligi sahalarına yükselen bu yetenek, daha sonra Cezayir formasıyla Dünya Kupası’na doğru yol aldı.

Almanya, en önemli genç yeteneklerinden birinin gelişimini takip ederken, Maza farklı bir yol seçti. Cezayirli bir baba ve Vietnamlı bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen genç oyuncu, Almanya'nın en ünlü futbol akademilerinden birinde (Hertha Berlin) yetişti, ancak büyüdüğü ülkenin renkleri yerine Çöl Savaşçıları'nın renklerini giymeye karar verdi.

Yıllar süren sürekli gelişimin ardından, Maza, Cezayir futbolunun en umut vaat eden isimlerinden biri olarak 2026 Dünya Kupası'na katılıyor. Avrupa'nın dikkatini çeken yeteneğini, dünyanın en büyük futbol sahnesinde etkileyici bir performansla sergilemeyi hedefleyen bir oyuncu.

Koora, yarın Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası'nda parlaması beklenen gelecek vaat eden yıldızları tanıtmak amacıyla hazırladığı "Onları Bekleyin" serisinin yeni bölümünde İbrahim Maza'nın gelişimini ele alıyor.

Ayrıca okuyun: Onları Bekleyin: Televizyonsuz bir rüya... Dünya Kupası'nın merceği altında, Salah'ın olası varisi