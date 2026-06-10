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Bekleyin... Fleck'in açıklaması, Hamza Abdülkerim'i Dünya Kupası'nda Firavunlar'ın gizli silahına dönüştürdü

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Legacy
H. Abdelkarim
Barca Atletic
Mısır
Dünya Kupası
Belçika - Mısır
Belçika
Yeni Zelanda - Mısır
Yeni Zelanda
Mısır - İran
İran
Mısır
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Hossam Hassan'ın elindeki koz

Her Dünya Kupası'nda dünyanın durup "Bu kim?" diye sorduğu bir an vardır. Hesaplara dahil olmayan, arkasında hayali istatistikler bulunmayan, manşetlere çıkmamış bir oyuncu; ama birdenbire ortaya çıkıp turnuvanın gidişatını değiştiren... 2026 Dünya Kupası'nda bu isim Mısırlı olabilir ve Arap bir oyuncuyu görmeye alışık olmadığımız bir yerden gelebilir: Barselona'daki La Masia Akademisi.

Birkaç ay önce Hamza Abdel Karim (18 yaşında) Al Ahly'de gelecek vaat eden bir forvetti, bugün ise resmi olarak Barcelona forması giyen ilk Mısırlı ve Hans Flick'in gözetiminde antrenman yapıyor. Adı, Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunun ilk listesinde zaten yer alıyor. Kahire'den Katalonya'ya, Gençler Dünya Kupası'ndan dünyanın en büyük futbol sahnesine uzanan hızlı bir yolculuk.

Bir mucizeden bahsetmiyoruz, zamansız bir efsane yaratmıyoruz... Modern futbolun aradığı özelliklere sahip bir yetenekten bahsediyoruz: hareket zekası, kale önünde soğukkanlılık ve ergenlik çağında Barcelona forması giymenin getirdiği baskıya dayanabilecek bir karakter.

"Onları Bekleyin" serisinin 15. ve son bölümünde, Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlamayabilecek, ancak turnuvayı dünyanın gözü önünde parlayan en önemli isimlerden biri olarak bitirebilecek bir oyuncuyu ele alıyoruz.

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  • Tetch'ten La Masia'ya: Beklenmedik Yolculuk

    2008 yılında Kahire'de doğan Hamza Abdelkarim, futbol kariyerine Al Ahly'nin altyapısında başladı. Orada sadece gelecek vaat eden bir forvet değil, aynı zamanda Afrika Şampiyonlar Ligi ve Mısır Kupası'nda A takımda erken yaşta forma giyen bir oyuncuydu; bu da ona yaşına göre nadir görülen bir kıtasal deneyim kazandırdı. 

    Asıl sıçrama 2026 kışında gerçekleşti. Barcelona, Hamza'yı 30 Haziran 2026 tarihine kadar Al Ahly'den kiralık olarak transfer ettiğini ve son satın alma opsiyonuna sahip olduğunu resmen açıkladı. Hamza, İspanya'nın üçüncü liginde Barcelona Athletic forması giyecek. 

    Anlaşma kolay olmadı; Arap basınında "Bayern Münih ile şiddetli mücadele" olarak nitelendirilen süreç, Katalanların galibiyetiyle sonuçlandı ve Hamza, tarihte Barcelona forması giyen ilk Mısırlı oyuncu oldu. 

    Transfer, idari karmaşıklıkları da ortaya çıkardı. Hamza, gelişinden birkaç hafta sonra çalışma izni evraklarını hızlandırmak için Kahire'ye döndü, ancak işlemler tamamlanmak üzereyken Barcelona, "birkaç saat içinde" geri dönmesini istedi. Bu adım, kulübün onu sadece bir pazarlama deneyimi değil, uzun vadeli bir proje olarak gördüğünü teyit ediyor.

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  • La Masia'daki "yeni Salah": Barcelona ne görüyor?

    Teknik açıdan Hamza geleneksel bir forvet değildir; raporlar onu sürekli hareket halinde ve hücumda bağlantı kurma yeteneğine sahip olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, özellikle U17 Dünya Kupası’nda Mısır U17 Milli Takımı’nda öne çıkmasını sağlayan dikkat çekici bir golcü içgüdüsüne sahiptir.

    Bu profil, La Masia yetkililerinin bugün A takımı güçlendirme politikasında aradıklarıyla örtüşüyor: fiziksel güce güvenmekten çok, hatlar arasında hareket eden akıllı bir forvet.

    Uyum süreci ise dikkat çekici bir şekilde hızlı oldu. İspanyol "Cadena Ser" radyosu, onun "2026 yılında Barcelona Akademisi'nin en öne çıkan isimlerinden biri" haline geldiğini açıkladı. Bu, Şampiyonlar Kupası yarı finalinde Las Palmas U19 takımına karşı attığı muhteşem golün ardından gerçekleşti; o golde kaleciyle karşı karşıya kalmış ve topu kalecinin üzerinden "lob" vuruşuyla ağlara göndermişti. Bu gol, birkaç hafta içinde piyasa değerini artırdı ve yönetimin satın alma opsiyonunu devreye sokmayı "neredeyse kesin bir mesele" olarak değerlendirmesine neden oldu; ki bu da kısa süre önce gerçekleşti.

    İlgi artık sadece alt yapı ile sınırlı değil; teknik direktör Hans Flick onu doğrudan gözlem altına aldı ve yaz hazırlık döneminde ilk takımla birlikte diğer üç yetenekli oyuncuyla birlikte kadroya dahil etmeye karar verdi. Bu, kulübün onu sadece üçüncü ligde rekabet etmek için değil, bir sonraki adıma hazırladığının açık bir göstergesi.

    Bazı Arap platformlarının taktığı "Yeni Salah" lakabı henüz erken olsa da, beklentilerin boyutunu ortaya koyuyor. Aradaki fark, Salah'ın 20 yaşından sonra Avrupa'da patlama yaşamış olması, Hamza'nın ise 18 yaşında ve gençlere dayalı bir proje yürüten bir kulüpte Avrupa sistemine giriyor olması.

  • Gençler Dünya Kupası'ndan A Milli Takım kadrosuna: Şaşırtıcı çağrı

    Hamza'nın uluslararası kariyeri olağanüstü bir yükseliş gösterdi. 17 yaş altı milli takımla kendi yaş grubunun Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından, adı artık sadece gençler haberlerinde yer almıyordu. Mayıs 2026'da Mısır A Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Hasan, Hamza'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılacak Firavunlar'ın ilk kadrosunda yer aldığını açıkladı.

    Bu çağrı bir nezaket gösterisi değildi; "Cadena Ser", Hamza'nın Barcelona'daki hızlı gelişimi ile A Milli Takım'a ani çağrısını doğrudan ilişkilendirerek, onun bu yıl La Masia'daki "en umut verici ve beklenmedik sürprizlerden biri" haline geldiğini belirtti.

    Hossam Hassan'ın liderliğindeki Mısır A Milli Takımı kadrosu açısından ise, Barcelona ortamında her gün antrenman yapan bir forvetin varlığı, takıma yerli forvetlerden farklı bir seçenek sunuyor.

    Bağlam da Hamza'nın lehine işliyor, zira Mısır, yıllarca Mohamed Salah ve Trezeguet'e bel bağladıktan sonra yeni bir nesil arıyor ve teknik direktörün, Avrupa'ya ayak uydurabilecek cesarete sahip ve baskıdan korkmayan bir oyuncuya ihtiyacı var. Genç milli takımdan iki yıldan kısa bir sürede Dünya Kupası'na atlamak büyük bir risk, ancak bu "Onları bekleyin" felsefesine uyuyor: Doğru zamanda doğru yere yerleştirildikleri için patlama yaşayan yetenekler.

  • Güçlü ve zayıf yönler: Patlama için ne gerekiyor?

    Hamza'nın ilk güçlü yanı hareket zekasıdır; ceza sahasında sabit durmak yerine boşluklara saldırır, kanatlarla bağlantı kurar ve Las Palmas'a attığı golde de görüldüğü gibi sakin bir son vuruş yeteneğine sahiptir. Bu özellikleri, hızlı paslaşmaya ve topsuz hareketlere dayanan Barcelona'nın oyun stiline uyum sağlamasını sağlamıştır.

    İkinci güçlü yanı ise kişiliğidir. 18 yaşında Barcelona'ya transfer olması, oturma izni işlemlerini halletmesi, "Barcelona'daki ilk Mısırlı" olarak medyadan gelen baskıyla başa çıkması ardından işlemleri tamamlamak için hızlıca geri dönmesi, hepsi nadir görülen bir zihinsel olgunluğun göstergeleri. Ayrıca Flick, taktiksel bir bağlılık görmedikçe oyuncuları A takıma çıkarmaz ve Hamza'da da durum böyleydi.

    Ancak bariz eksiklik taktiksel görünüyor; zira birinci ligdeki tecrübesi çok sınırlı, Al-Ahli'deki katılımları aralıklıydı ve en önemlisi, "Yeni Salah" unvanının getirdiği psikolojik baskı, medyada doğru yönetilmezse motivasyondan çok bir yük haline gelebilir.

    Asıl tehlike teknik değil, zamansal: Eğer Dünya Kupası'nda erken bir aşamada ilk onbirde oynar ve eleştirilere maruz kalırsa, yanabilir. Bu nedenle, Mısır ve Barcelona'daki teknik ekibin rolü, onun gelişim sürecini korumak olmalı, parladığı anı sömürmek değil.

  • Dünya Kupası'nda beklenen rol: Sürpriz silahı

    Mısır'ın planında Hamza ilk forvet olmayacak; mantık, onun turnuvaya yedek kart olarak gireceğini söylüyor, ancak o özel bir yedek: rakipler tarafından tanınmıyor, Avrupa futbol felsefesiyle yoğrulmuş ve son 20 dakikada oyunun ritmini değiştirebilme yeteneğine sahip. Bu, Mısır'ın düşük blokla oynayan takımlar karşısında tam da ihtiyacı olan şey.

    İdeal senaryo grup aşamasının ikinci maçında başlar; skor berabereyse veya Mısır gerideyse, La Masia'dan gelen hızlı bir forvetin oyuna girmesi, yorgun bir savunmada kaos yaratabilir. Bu anda atılan tek bir gol, onu "umut vaat eden yetenek"ten "Dünya Kupası'nın adı"na dönüştürmek için yeterlidir.

    Golün ötesinde önemli olan sembolizmdir. Hamza, Barcelona'da kayıtlı ilk Mısırlı Dünya Kupası oyuncusudur. Bu, Mısır futbolu için yeni bir kapı açar: Artık tek yol, yerel ligde parlamak ve 23 yaşında profesyonel olmak değil; yetenek Avrupa'da erken geliştirilebilir ve milli takıma hazır olarak geri dönülür.

    Bu nedenle, bölümün başlığı "Onları bekleyin" ona tam olarak uyuyor. Onu Dünya Kupası'nın golcüsü olacağı için beklemeyin, dünyanın Mısırlı forvet hakkındaki algısının değişeceği an olabileceği için bekleyin: fiziksel olarak güçlü bir forvetten, La Masia'dan çıkmış taktiksel olarak zeki bir forvete.