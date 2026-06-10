Bekleyin... Fleck'in açıklaması, Hamza Abdülkerim'i Dünya Kupası'nda Firavunlar'ın gizli silahına dönüştürdü

Her Dünya Kupası'nda dünyanın durup "Bu kim?" diye sorduğu bir an vardır. Hesaplara dahil olmayan, arkasında hayali istatistikler bulunmayan, manşetlere çıkmamış bir oyuncu; ama birdenbire ortaya çıkıp turnuvanın gidişatını değiştiren... 2026 Dünya Kupası'nda bu isim Mısırlı olabilir ve Arap bir oyuncuyu görmeye alışık olmadığımız bir yerden gelebilir: Barselona'daki La Masia Akademisi.

Birkaç ay önce Hamza Abdel Karim (18 yaşında) Al Ahly'de gelecek vaat eden bir forvetti, bugün ise resmi olarak Barcelona forması giyen ilk Mısırlı ve Hans Flick'in gözetiminde antrenman yapıyor. Adı, Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunun ilk listesinde zaten yer alıyor. Kahire'den Katalonya'ya, Gençler Dünya Kupası'ndan dünyanın en büyük futbol sahnesine uzanan hızlı bir yolculuk.

Bir mucizeden bahsetmiyoruz, zamansız bir efsane yaratmıyoruz... Modern futbolun aradığı özelliklere sahip bir yetenekten bahsediyoruz: hareket zekası, kale önünde soğukkanlılık ve ergenlik çağında Barcelona forması giymenin getirdiği baskıya dayanabilecek bir karakter.

"Onları Bekleyin" serisinin 15. ve son bölümünde, Dünya Kupası'nda ilk 11'de başlamayabilecek, ancak turnuvayı dünyanın gözü önünde parlayan en önemli isimlerden biri olarak bitirebilecek bir oyuncuyu ele alıyoruz.

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