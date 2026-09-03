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'Beklerin Darwin Nunez'i' - Jamie Carragher, sezona kaotik bir başlangıç yapan Liverpool yıldızını yerden yere vurdu
Carragher, Liverpool savunmacısı Kerkez'i sert şekilde eleştirdi
Carragher, kaotik oyun tarzı nedeniyle Liverpool sol beki Kerkez'e sert sözlerle yüklendi ve onu "beklerin Darwin Nunez'i" olarak nitelendirdi. Savunmacı, Liverpool'un Premier League'deki ilk iki maçına ilk 11'de başladı, ancak performansları yoğun eleştiri topladı.
Liverpool, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde yeni sezona sinir bozucu bir başlangıç yaptı. Şu ana kadar sadece iki puan toplayabildiler; Newcastle ve Nottingham Forest ile art arda 2-2 berabere kaldılar. Hem Kerkez hem de diğer bek Jeremie Frimpong, savunmadaki zaafları nedeniyle sert tepkilerle karşılaştı. Yorumcular, Merseyside kulübünün yaz transfer döneminde büyük bir hata yapıp yapmadığını hızla sorgulamaya başladı.
- Getty Images Sport
Beklerin Darwin Nunez'i
Carragher, Kerkez'in taktik farkındalığını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve 40 milyon sterlinlik transferin soğukkanlılıktan yoksun olduğunu öne sürdü. Eski Liverpool savunmacısı, genç oyuncunun akıllı pozisyon almaktan ziyade ham süratine fazlasıyla bel bağladığına inanıyor.
"Oyunu anlama seviyeleri gerçekten, gerçekten çok kötü. Maçı izliyorsunuz ve 'Bunu neden yaptı?' diye düşünüyorsunuz" dedi Carragher, The Overlap'ta.
"Geçen sezon Kerkez'i şöyle tanımlamıştım, ilk sezonuydu ve belki o an için biraz sertti: O, beklerin Darwin Nunez'i. Tam olarak 'kafasını öne eğip koşuyor'; Kerkez'in yaptığı her şey saatte 160 kilometre hızla gibi.
"Kerkez'i 40 milyon sterline aldılar. İlk sezonunu geçirdi, muhteşem değildi ama sonra şöyle dersiniz: 'Tamam, Iraola Bournemouth'tan geldi, onu tanıyor, hâlâ bizim sol bekimiz. Andy Robertson ayrıldı, kiralık başka bir sol bekimiz vardı, dolayısıyla muhtemelen bir başkasına daha 40 milyon sterlin harcamayacağız. O bizim sol bekimiz, bırakın bir yıl daha geçirsin.'"
Neville, yaz transfer stratejisini sorguladı
Yaz transfer döneminde ciddi harcamalar yapmasına rağmen Liverpool, bek bölgelerini tamamen görmezden geldi. Kulüp başka bölgelere büyük yatırım yaptı; Bradley Barcola için 106 milyon £ ve Jeremy Jacquet için 55 milyon £ öderken, bunlara ek olarak dört takviye daha yaptı.
Gary Neville, bu transfer stratejisinin kendisini şaşkına çevirdiğini itiraf etti. Hem Kerkez'in hem de Frimpong'un savunmadaki zaaflarının bir önceki sezonda zaten bariz şekilde görüldüğünü söyledi.
"İki bek konusunda, geçen sezon başında onları beş ya da altı maç izlediğinizde savunma açısından bunu yapacak seviyede olmadıkları oldukça açıktı" diye açıkladı Neville. "Arsenal'in bir forvet almamasına pişman olup olmayacağını konuşuyoruz; Liverpool da birkaç bek almamasına pişman olacak mı?"
- Getty Images Sport
Iraola savunmada çözümleri hızla bulmalı
Liverpool, bir sonraki maçında sezonun Premier League'deki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Ekip, yeni yükselen Ipswich Town ile karşılaşmak için Portman Road'a gidecek ve burada gözler şüphesiz baskı altındaki beklerinin üzerinde olacak.
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