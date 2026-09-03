Carragher, Kerkez'in taktik farkındalığını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve 40 milyon sterlinlik transferin soğukkanlılıktan yoksun olduğunu öne sürdü. Eski Liverpool savunmacısı, genç oyuncunun akıllı pozisyon almaktan ziyade ham süratine fazlasıyla bel bağladığına inanıyor.

"Oyunu anlama seviyeleri gerçekten, gerçekten çok kötü. Maçı izliyorsunuz ve 'Bunu neden yaptı?' diye düşünüyorsunuz" dedi Carragher, The Overlap'ta.

"Geçen sezon Kerkez'i şöyle tanımlamıştım, ilk sezonuydu ve belki o an için biraz sertti: O, beklerin Darwin Nunez'i. Tam olarak 'kafasını öne eğip koşuyor'; Kerkez'in yaptığı her şey saatte 160 kilometre hızla gibi.

"Kerkez'i 40 milyon sterline aldılar. İlk sezonunu geçirdi, muhteşem değildi ama sonra şöyle dersiniz: 'Tamam, Iraola Bournemouth'tan geldi, onu tanıyor, hâlâ bizim sol bekimiz. Andy Robertson ayrıldı, kiralık başka bir sol bekimiz vardı, dolayısıyla muhtemelen bir başkasına daha 40 milyon sterlin harcamayacağız. O bizim sol bekimiz, bırakın bir yıl daha geçirsin.'"