"Beklentiler çok yüksek" - Eski Arsenal kalecisi David Ospina, Kolombiya ile son bir Dünya Kupası macerasına hazırlanıyor

Kolombiya’nın 2014 Dünya Kupası serüveni, büyük ölçüde James Rodriguez’in katkılarıyla hatırlanıyor. Brezilya’nın kavurucu sıcağında, modern futbolun büyük isimlerinden biri, sihirli sol ayağıyla tüm dünyaya adını duyurdu.

Ancak sahanın diğer ucunda, kale direklerinin arasında, belki de çok daha önemli bir isim vardı. 2014 turnuvası, Rodriguez'e Real Madrid'e 100 milyon dolarlık bir transfer kazandırdı. Aynı turnuva, Ospina'ya da Nice'ten Arsenal'e 5 milyon dolarlık bir transfer sağladı.

Şimdi, 12 yıl sonra, Ospina biraz düşünme fırsatı buldu. Artık milli takımında tartışmasız 1 numara değil. Ancak The Cafeteros'un sürpriz bir başarıya imza atmaya çalışırken o da yedek kulübesinden maçı izleyecek. Pek çok şey değişti. Ospina ise hala orada.

"İki Dünya Kupası'na katılma fırsatım oldu. Tanrı izin verirse, bu benim üçüncü Dünya Kupam olacak," dedi Ospina GOAL'a. "Milli takım önemli ölçüde gelişti."

Bu, biraz hafif bir ifade. 2014'te Kolombiya, Güney Amerika dışında pek kimsenin radarında değildi. CONMEBOL elemelerinde en az gol yiyen takım olmaları da önemsenmedi. Arjantin'in sadece iki puan gerisinde, tablonun zirvesinde olmaları da çoğu kişi tarafından gözden kaçırıldı. Bu, samba havası, Neymar ve nihayetinde Brezilya'nın kalp kırıklığıyla geçen bir Dünya Kupasıydı. Kolombiya çeyrek finale yükseldi. O zamanlar bu, Ospina'nınki de dahil olmak üzere birçok parlak kariyeri fırlatmış gerçek bir Cinderella hikayesi olmasa da, büyük bir başarı olarak görülüyordu.