Goal.com
Canlı
David Ospina GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

"Beklentiler çok yüksek" - Eski Arsenal kalecisi David Ospina, Kolombiya ile son bir Dünya Kupası macerasına hazırlanıyor

D. Ospina
Kolombiya
Arsenal
M. Arteta
FEATURES
Premier Lig

GOAL, eski Arsenal kalecisi David Ospina ile bir araya gelerek Kolombiya'nın yeni nesil kadrosunu, bu kadrodaki yerini ve 2026 Dünya Kupası öncesindeki beklentilerin ağırlığını konuştu.

Kolombiya’nın 2014 Dünya Kupası serüveni, büyük ölçüde James Rodriguez’in katkılarıyla hatırlanıyor. Brezilya’nın kavurucu sıcağında, modern futbolun büyük isimlerinden biri, sihirli sol ayağıyla tüm dünyaya adını duyurdu.

Ancak sahanın diğer ucunda, kale direklerinin arasında, belki de çok daha önemli bir isim vardı. 2014 turnuvası, Rodriguez'e Real Madrid'e 100 milyon dolarlık bir transfer kazandırdı. Aynı turnuva, Ospina'ya da Nice'ten Arsenal'e 5 milyon dolarlık bir transfer sağladı.

Şimdi, 12 yıl sonra, Ospina biraz düşünme fırsatı buldu. Artık milli takımında tartışmasız 1 numara değil. Ancak The Cafeteros'un sürpriz bir başarıya imza atmaya çalışırken o da yedek kulübesinden maçı izleyecek. Pek çok şey değişti. Ospina ise hala orada.

"İki Dünya Kupası'na katılma fırsatım oldu. Tanrı izin verirse, bu benim üçüncü Dünya Kupam olacak," dedi Ospina GOAL'a. "Milli takım önemli ölçüde gelişti."

Bu, biraz hafif bir ifade. 2014'te Kolombiya, Güney Amerika dışında pek kimsenin radarında değildi. CONMEBOL elemelerinde en az gol yiyen takım olmaları da önemsenmedi. Arjantin'in sadece iki puan gerisinde, tablonun zirvesinde olmaları da çoğu kişi tarafından gözden kaçırıldı. Bu, samba havası, Neymar ve nihayetinde Brezilya'nın kalp kırıklığıyla geçen bir Dünya Kupasıydı. Kolombiya çeyrek finale yükseldi. O zamanlar bu, Ospina'nınki de dahil olmak üzere birçok parlak kariyeri fırlatmış gerçek bir Cinderella hikayesi olmasa da, büyük bir başarı olarak görülüyordu.

  • David Ospina Colombia World CupGetty

    Yolculuğu düşünmek

    O günler çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor. Ospina 37 yaşında. Dünya Kupası’nın bitiminden kısa bir süre sonra 38 yaşına girecek. Dünya Kupası’nda parlayan kalecilerin sayısı pek fazla değil. Turnuva bittikten sonra kariyerini on yıldan fazla sürdürebilenlerin sayısı ise daha da az.

    Ama Ospina yine de bu yolculuğun tadını çıkardı. Sonuçta, bu yolculuk tamamen düz bir çizgi izlemedi. Nice, 2013-14 sezonunun sonunda küme düşme mücadelesi veren bir takımdı. Fransız devinin küme düşmekten kurtulması, büyük ölçüde Ospina'nın kaledeki performansları sayesinde oldu. O yıl 13 maçta kalesini gole kapattı ve Nice'in berbat hücum performansı (38 maçta sadece 30 gol attılar) rağmen, kaledeki ana adamı yeterince iyi iş çıkardı.

    Bu form, Dünya Kupası'nda da devam etti. Fransız ligi sezonu sona erdiğinde, kesinlikle birkaç göz onu izliyordu. 450 dakikada sadece 4 gol yediği Dünya Kupası performansı, işi bitirdi. Arsenal kapısını çaldı ve Ospina sözleşme imzaladı.

    "Arsenal gibi bir takımda oynamak bir hayalin gerçekleşmesiydi. Bu deneyimi yaşamak kariyerim için muhteşem bir şeydi" dedi.

  • Mikel Arteta David OspinaGetty

    Arsenal için inişli çıkışlı bir dönem

    Kuzey Londra'ya tuhaf bir dönemde geldi. Arsène Wenger yönetimindeki Gunners'ın gücü tükenmeye başlamıştı. Arsenal, rekabette kalabilmek için yeterince yatırım yapmıyordu ve futbolu iyi olsa bile Premier Lig şampiyonluğu hiçbir zaman gerçekçi bir hedef olmamıştı. Genel olarak kaleciler için de ilginç bir dönemdi.

    Yıllar içinde bu pozisyonun nasıl değiştiğine dair biraz revizyonizm yaşandı. Kaleciler bir gün uyanıp ayaklarıyla uzman olmaları talimatını almadılar. Ancak Ospina İngiltere'ye geldiğinde, bu pozisyonun şekillenmekte olduğu bir evrim vardı ve ona bu evrime uyum sağlama görevi verildi.

    "Farklı nesiller arasındaki tüm geçişlere tanık olma fırsatım oldu. Bugün, pozisyonumuz çok daha önemli bir rol üstlenmiştir, büyük ölçüde artık ayaklarımızla çok daha fazla müdahil olmamız beklendiği için - bu, geçmişte neredeyse hiç gerekli olmayan bir şeydi," dedi.

    Bunu seviyor mu? Eh, bu oyunun bir parçası. Bu tür şeyler zamanla değişir. Ve artık 40'ına yaklaşan Ospina, taktiksel değişikliklerin ve pozisyonel ayarlamaların kaçınılmaz olduğunu biliyor.

    “Teknik yeterliliğe sahip olmak çok önemlidir, çünkü bu sayede savunmadan hücum dizilerini başlatabiliriz. Kaleci, ilk on birin gerçekten ayrılmaz bir parçası haline geldi; artık sadece golü önleyen bir oyuncu değil, aynı zamanda geçişi hızlı ve hassas bir şekilde yönetebilen bir oyuncu,” dedi.

    Aslında, Arsenal'deki kariyeri hiçbir zaman tam anlamıyla havaya giremedi. Sakatlıklar ilerlemesini engelledi ve Gunners, Chelsea'den Petr Cech'i transfer ettiğinde, Kolombiyalı oyuncunun kendini tam olarak kanıtlaması her zaman zor olacaktı.

    Yine de bazı önemli isimlerle etkileşim kurdu. Wenger, çalışmak için mükemmel bir akıl hocası ve üst düzey bir teknik direktör olduğunu kanıtladı. Ayrıca, o dönem takımın kaptanı olan Mikel Arteta'yı yakından tanıma fırsatı buldu.

    "Arsenal'e ilk geldiğimde onunla takım arkadaşı olma fırsatım oldu. O zamanlar bile liderlik vasıflarını sergilemiş ve kariyeri boyunca oyuna ne kadar katkı sağlayabileceğini göstermişti," dedi Ospina.

    Ospina, Arteta'nın teknik direktör olmasının sürpriz olmadığını söyledi. Dört kez üst üste ikinci sırada bitirdikten sonra, onları uzun zamandır arzulanan Premier Lig şampiyonluğuna taşıyacak kişi o mu? Bu tam olarak belli değil.

    “Mükemmel bir teknik direktörün liderliğinde ve olağanüstü performans gösteren genç oyuncularla Premier Lig'i kazanmak için büyük bir fırsatları var. Öyleyse, umalım da bu dönüm noktasına ulaşabilsinler. Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasını görmek beni çok mutlu eder,” dedi.

  • David Ospina James RodriguezGetty

    Cafeteros'a odaklanmak

    Her hafta uzaktan izliyor. Ospina şu sıralar çocukluğundan beri forma giydiği Kolombiya ekibi Atlético Nacional'da oynuyor. Kuzey Londra'daki şampiyonluk yarışının karmaşasından çok uzak. Belki de bunda biraz rahatlık var. En azından bu durum ona milli takıma odaklanmak için zaman tanıyor.

    Bu, benzeri görülmemiş yeteneklere sahip bir neslin doruk noktası gibi görünüyor. Rodriguez şu anda Major League Soccer'da Minnesota United forması giyiyor. Ancak onun etrafında pek çok başka oyuncu da var. Luis Diaz, Bayern Münih'te Vincent Kompany'nin verdiği yeni enerjiyle kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Luis Suarez, Portekiz Ligi'nde Sporting CP formasıyla hızlı bir başlangıç yaptı.

    Ospina, “Lucho Suarez ve Luis Diaz gibi Avrupa’nın büyük kulüplerinde oynayan, inanılmaz derecede önemli isimler var. Ayrıca, deneyimi ve kalitesiyle James Rodriguez gibi bir oyuncuya ve uzun süredir üst düzey liglerde oynayan Davinson Sanchez’e de güveniyoruz” dedi.

    Ancak burada bazı genç yetenekler de var. Richard Rios, Juan Cabal, Daniel Munoz ve belki de Jhon Duran - eğer takımla barışırsa - hepsi etkili olacak. Daha basitçe söylemek gerekirse: Kolombiya, her pozisyonda daha önce hiç olmadığı kadar çok seçeneğe sahip.

    “Çok deneyimli oyuncularımızın yanı sıra, işlerini doğru yapmak için hevesli genç oyuncularımız da var. Aramızda, biraz daha deneyimli olan ve milli takıma çok olumlu katkılar sağlayabilecek başka oyuncular da var,” dedi Ospina.

  • David Ospina Colombia Getty

    Dünya Kupası'nın yarattığı baskıyla başa çıkmak

    Kolombiya, Dünya Kupası'nda favori sayılmasa da, favorilerden çok da uzak değil. Takımdan grup aşamasında mücadele etmesi bekleniyor. Uygun bir kura, iyi bir form ve yarı finale yükselme ihtimali kesinlikle göz ardı edilemez. Her şey enerji, ivme ve atmosferle ilgili. Ospina bunun farkında.

    Ospina, büyük beklentilerin olduğu bir milli takımda 1 numaralı kaleci olmak için mücadele ederken, Modelo onu Dünya Kupası kampanyasının yüzlerinden biri yaptı.

    "Modelo insanları bir araya getiriyor, dünyanın her yerinde, hatta kendi evlerinden bile benzersiz anlar yaşamalarına ve bu anları arkadaşları ve aileleriyle paylaşmalarına olanak tanıyor," dedi.

    O halde 2026, Kolombiyalı oyuncunun milli takımda başarıya ulaşması için en iyi şansı. Özgeçmişinde açık bir boşluk var: bir dizi sağlam turnuva performansı ve yarı final katılımları, sonuçta şanlı başarısızlıklar olarak kalıyor. Bu, Kolombiya'nın kıdemli oyuncusu için, sahada olsun ya da olmasın, biraz daha büyük hayaller kurması için bir fırsat olabilir.

    “Beklentiler çok yüksek,” dedi. “Hem kendimizin ulaşmayı hedeflediği şeyler hem de ülkemiz için başarmayı umduğumuz şeyler açısından.”

