Beklenmedik bir şekilde, en çok arzu edilen aday piyasadan çekildi! Bayer Leverkusen, teknik direktör arayışında acı bir darbe aldı

Sky'ın haberine göre, Filipe Luis son dönemde Bayer 04'ün teknik direktörlüğü için en çok tercih edilen isimmiş. Her ne kadar "somut B ve C seçenekleri" de olsa da, Simon Rolfes ve Fernando Carro'nun başını çektiği spor yönetimi, Flamengo'nun başarılı teknik direktörünü (3 yılda 8 şampiyonluk) tercih etmiş.

"B ve C seçenekleri" şimdi yeniden gündeme gelebilir. Luis'in yanı sıra, son zamanlarda Crystal Palace'tan Oliver Glasner ve AFC Bournemouth'tan Andoni Iraola da Werkself ile anıldı. Her iki teknik direktör de kulüplerinde sözleşme uzatmama kararı almış ve 1 Temmuz'dan itibaren serbest kalacaklar.

Glasner, Çarşamba günü Eagles ile oynadığı son maçta, 2022'de Eintracht Frankfurt ile kazandığı sansasyonel Avrupa Ligi zaferinin ardından ikinci Avrupa kupasını kazandı. Conference League finalinde Premier Lig kulübü, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.