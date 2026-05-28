Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Filipe Luis Bayer Leverkusen'e değil, AS Monaco'ya katılacak ve Prenslik'te 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak. Buna göre, Genel Direktör Thiago Scuro bu transferi Brezilyalı oyuncu ile tamamen gizli bir şekilde görüşmüş ve Leverkusen eli boş kalmış.
Beklenmedik bir şekilde, en çok arzu edilen aday piyasadan çekildi! Bayer Leverkusen, teknik direktör arayışında acı bir darbe aldı
Sky'ın haberine göre, Filipe Luis son dönemde Bayer 04'ün teknik direktörlüğü için en çok tercih edilen isimmiş. Her ne kadar "somut B ve C seçenekleri" de olsa da, Simon Rolfes ve Fernando Carro'nun başını çektiği spor yönetimi, Flamengo'nun başarılı teknik direktörünü (3 yılda 8 şampiyonluk) tercih etmiş.
"B ve C seçenekleri" şimdi yeniden gündeme gelebilir. Luis'in yanı sıra, son zamanlarda Crystal Palace'tan Oliver Glasner ve AFC Bournemouth'tan Andoni Iraola da Werkself ile anıldı. Her iki teknik direktör de kulüplerinde sözleşme uzatmama kararı almış ve 1 Temmuz'dan itibaren serbest kalacaklar.
Glasner, Çarşamba günü Eagles ile oynadığı son maçta, 2022'de Eintracht Frankfurt ile kazandığı sansasyonel Avrupa Ligi zaferinin ardından ikinci Avrupa kupasını kazandı. Conference League finalinde Premier Lig kulübü, Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.
Hjulmand, ten Hag'ın kabusunun ardından Bayer Leverkusen'i toparladı
Leverkusen, 2027'ye kadar süren sözleşmesine rağmen Hjulmand'dan ayrılacağını henüz resmi olarak açıklamamış olsa da, Danimarkalı teknik adamın yaz aylarında takımdan ayrılacağı kesin gibi görünüyor. 54 yaşındaki teknik adam, sezonun başlamasından kısa bir süre sonra, çok kısa bir süre içinde teknik yönetim, teknik ekibin bir kısmı ve takımın bir kısmıyla anlaşmazlığa düşen Erik ten Hag'ın yerine görevi devralmıştı.
Hjulmand yönetiminde Werkself giderek istikrar kazansa da, yine de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamadı. DFB Kupası'nda yarı finalde FC Bayern'e elenirken, Şampiyonlar Ligi'nde ise FC Arsenal, son 16 turunda en az bir seviye üstteydi ve Leverkusen, Bundesliga sezonunu altıncı sırada tamamladı. Sonuç olarak, Hjulmand'ın işini koruması için bu sonuçlar yetersiz kaldı.
Leverkusen özellikle oyun açısından nadiren ikna ediciydi, ayrıca yüksek bedellerle transfer edilen birçok oyuncu, transfer bedellerinin karşılığını veremedi. Şimdi yeni bir teknik direktörle yeni bir başlangıç yapılacak.
AS Monaco da sadece altı aydan biraz fazla bir süre sonra teknik direktöründen ayrılıyor. Sebastien Pocognoli, Ekim ayında Prenslik'teki göreve başlamıştı, ancak sezon sonunda Lille ve Strazburg'a karşı aldığı iki yenilgiyle uluslararası turnuvalara katılma şansını kaçırdı.