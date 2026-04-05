Bournemouth v Manchester United - Premier League

Beklenmedik bir öneri... Bruno Fernandes, Manchester United'daki halefini aday gösterdi

Manchester United, transfer piyasasında hareketli bir yaz dönemine hazırlanıyor; Kırmızı Şeytanlar'ın yönetimi, kadroyu güçlendirmek ve orta sahanın geleceğini hazırlamak istiyor.

İngiliz "Mirror" gazetesinin haberine göre, takımın kaptanı Portekizli Bruno Fernandes, Premier Lig'den genç bir oyuncuyu Old Trafford'da kendisinin olası halefi olarak önerdi.

    Bruno Fernandes, halefini aday gösteriyor

    Manchester United, yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu takip ediyor; ancak Bruno Fernandes, özellikle "Casemiro ve Manuel Ogarti" ikilisinin ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak, gelecekte kendi pozisyonunda oynayabilecek West Ham'ın yıldızı Matheus Fernandes'in yeteneklerini övdü.

    21 yaşındaki Matheus Fernandes, sonuçların dalgalanmasına ve Premier Lig'den düşme riskine rağmen mevcut takımında parladı. Bu durum, West Ham'ın onu elinde tutmasını zorlaştırırken, Manchester United onu en önemli adaylar listesine aldı.

    Kırmızı Şeytanlar'ın gelecekteki orta sahası

    Manchester United, orta sahasını güçlendirmek için seçenekleri değerlendiriyor; Elliot Anderson ve Sandro Tonali gibi öne çıkan isimler gündemde olsa da, takım kaptanının tavsiyesi nedeniyle Matheus'un dosyası en çok ilgi gören isim oluyor.

    Uluslararası alanda, Matheus Mart ayındaki uluslararası maçlar için ilk kez Portekiz milli takımına çağrıldı ve parlak performansını sürdürmesiyle, "The Sun" gazetesinin haberine göre Manchester United onu transfer etmeyi değerlendiriyor gibi görünüyor.

    Bruno'nun geleceği ve yenilenme gerekliliği

    Bruno Fernandes'in sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ve oyuncu hâlâ takımın yıldızı konumunda; ancak yönetim, 31 yaşındaki oyuncuya güvenmenin kalıcı bir seçenek olmadığını biliyor, özellikle de geçen yaz Suudi kulüplerinin ona ilgi gösterdiği yönündeki söylentiler, onun ayrılmasına yol açmamış olsa da.

    Mirror'ın haberine göre, Matheus geçen yaz Southampton'ın küme düşmesinin ardından 40 milyon sterlin karşılığında West Ham'a transfer oldu ve tüm turnuvalarda 30 maça çıkarak 3 gol attı, bu da birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

    Manchester City'den gelen rekabet

    Öte yandan, Manchester United, rakibi Manchester City ile rekabet etmek zorunda kalabilir; zira City, oyuncuyu yakından takip etme avantajına sahip. Özellikle de yeni sportif direktör Hugo Viana, Matheus’un Sporting Lizbon’daki ilk profesyonel sözleşmesini yönetmiş ve bu yaz Bernardo Silva’nın ayrılmasının ardından oyuncuyla ilgilenme olasılığı da bulunuyor.

    Göstergeler, Matheus'un transferinin, geçen yaz Matheus Cunha ve Bryan Mbuemo'da olduğu gibi, Premier Lig'de deneyime sahip genç oyuncularla sözleşme yapma politikasını güçlendireceğine işaret ediyor.

