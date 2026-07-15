Beklenmedik bir kahraman mı?! Kobbie Mainoo’nun Dünya Kupası kadrosuna alınmaması Michael Owen’ı şaşırttı – ancak Manchester United yıldızı, İngiltere’nin dünya şampiyonluğu yolunda hâlâ Geoff Hurst rolünü üstlenebilir

İngiltere’nin zaman zaman orta sahada bir kontrol unsuruna ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, Mainoo’ya sempati duyup duymadığı sorulduğunda, oyuncuların güvenilir İngiliz çevrimiçi kumarhane markalarını karşılaştırmasına yardımcı olmasıyla tanınan Casino.org’un Birleşik Krallık elçisi ve eski Three Lions yıldızı Owen, GOAL’a şunları söyledi: “Biraz duyuyorum, çünkü bence o kesinlikle Dünya Kupası’nda önemli bir rol üstlenebilecek yeteneğe sahip. Kim bilir? Durumlar değişir, beklenmedik kahramanlar ortaya çıkar.

“Bu ülkedeki en büyük anımız olan Dünya Kupası zaferinde, Geoff Hurst’un oynayacağını kim tahmin edebilirdi ki? Jimmy Greaves, dilimlenmiş ekmekten sonraki en iyi şeydi. Babam Jimmy Greaves’ten övgüyle bahseder durur. Ne zaman biri İngiltere’nin en iyi 11’i ya da benzeri konulardan bahsetse, babam hemen ‘Jimmy Greaves’ der. O inanılmaz derecede iyiydi. Ama sonra işler değişir ve birdenbire Geoff Hurst oynar ve bakın ne olur.

“Bir sürpriz olacak ya da olabilir. Bu Mainoo da olabilir, asla dikkati kesmemelisiniz. Gerçekten, şu ana kadar yaptıklarımıza bakarsak, elenmiş olsaydık büyük bir hesaplaşma yaşanırdı. Yani, aslında kimse bizim ligimizde olmamalı.

“Sanki Meksika maçı tüm zamanların en zor maçıymış gibi abarttık, ama hadi ama. Norveç; diyelim ki yarın İspanya’da tarafsız sahada Norveç’le oynasaydık, insanlar bizim onları 2 ya da 3-0 yenmemizi beklerdi. Yani geriye baktığınızda, her takımı yenmemiz gerekiyor.

“Bu [Arjantin] maçı şimdi ilk maç, bu gerçek bir maç, bu maçın sonucu yazı tura atmaya benzer, bu maç bize zorluk çıkaracak. Ama şu ana kadar her şey, İngiltere’den bekleneceği gibi gitti, elbette.

“Göreceğiz, ama şampiyon olacaksak, o kadar çok beklenmedik gelişme ve o kadar çok kahraman olacak ki, şu anda aklımızın ucundan bile geçmiyor. Ve Mainoo da onlardan biri olabilir.”