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Beklenmedik bir kahraman mı?! Kobbie Mainoo’nun Dünya Kupası kadrosuna alınmaması Michael Owen’ı şaşırttı – ancak Manchester United yıldızı, İngiltere’nin dünya şampiyonluğu yolunda hâlâ Geoff Hurst rolünü üstlenebilir
Hurst, 1966 yılında İngiltere adına Dünya Kupası finalinde bir hat-trick kaydetti
Bunun en unutulmaz örneği, 60 yıl önce İngiltere’nin kendi sahasında dünya şampiyonluğunu kazandığı sırada yaşandı. Hurst, o gün Wembley Stadyumu’nda Batı Almanya’ya karşı tarihi bir hat-trick yaparak manşetlere çıktı ve ölümsüzlüğe kavuştu.
O turnuvaya, forvet sıralamasında Jimmy Greaves’in arkasında başlamıştı; forvet hattını yönetmesi için başka bir golcü forvet görevlendirilmişti. Birinin yaşadığı sakatlık talihsizliği, diğerinin işine yaradı.
Hurst bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi; hatta bazı insanlar maç “tamamen bitmeden”sahaya girdi. West Ham efsanesi, bugüne kadar bir rol model olmaya devam ediyor; ne o ne de Sir Alf Ramsey’in takımının geri kalanı tarafından elde edilen başarıyı, hiçbir İngiltere milli takımı tekrarlayamadı.
- Getty/GOAL
Mainoo, 2026 Dünya Kupası'nda henüz sahaya çıkmadı
2026 kuşağı, Lionel Messi ve Arjantin ile yarı finalde karşılaşacak olmalarıyla şampiyonluğa çok yaklaşma tehdidinde bulunuyor. Mainoo’nun bu mücadelede bir rol üstlenip üstlenmeyeceği ise henüz belli değil. Mainoo, Dünya Kupası’nda henüz resmi bir maçta forma giymedi; en son 10 Haziran’da Kosta Rika ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.
Tuchel, yedek kulübesinden farklı seçenekleri tercih ettiği için Mainoo kenarda izlemek zorunda kalıyor; bu durumda bazen uygun olmayan oyuncular zorla sahaya sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncunun milli takım teknik direktörü tarafından neden tamamen göz ardı edildiğine dair sorular soruluyor; bazıları internette oldukça mizahi bir üslupla dile getiriliyor.
Manchester United’ın yıldızı Mainoo neden hâlâ önemli bir rol oynayabilir?
İngiltere’nin zaman zaman orta sahada bir kontrol unsuruna ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, Mainoo’ya sempati duyup duymadığı sorulduğunda, oyuncuların güvenilir İngiliz çevrimiçi kumarhane markalarını karşılaştırmasına yardımcı olmasıyla tanınan Casino.org’un Birleşik Krallık elçisi ve eski Three Lions yıldızı Owen, GOAL’a şunları söyledi: “Biraz duyuyorum, çünkü bence o kesinlikle Dünya Kupası’nda önemli bir rol üstlenebilecek yeteneğe sahip. Kim bilir? Durumlar değişir, beklenmedik kahramanlar ortaya çıkar.
“Bu ülkedeki en büyük anımız olan Dünya Kupası zaferinde, Geoff Hurst’un oynayacağını kim tahmin edebilirdi ki? Jimmy Greaves, dilimlenmiş ekmekten sonraki en iyi şeydi. Babam Jimmy Greaves’ten övgüyle bahseder durur. Ne zaman biri İngiltere’nin en iyi 11’i ya da benzeri konulardan bahsetse, babam hemen ‘Jimmy Greaves’ der. O inanılmaz derecede iyiydi. Ama sonra işler değişir ve birdenbire Geoff Hurst oynar ve bakın ne olur.
“Bir sürpriz olacak ya da olabilir. Bu Mainoo da olabilir, asla dikkati kesmemelisiniz. Gerçekten, şu ana kadar yaptıklarımıza bakarsak, elenmiş olsaydık büyük bir hesaplaşma yaşanırdı. Yani, aslında kimse bizim ligimizde olmamalı.
“Sanki Meksika maçı tüm zamanların en zor maçıymış gibi abarttık, ama hadi ama. Norveç; diyelim ki yarın İspanya’da tarafsız sahada Norveç’le oynasaydık, insanlar bizim onları 2 ya da 3-0 yenmemizi beklerdi. Yani geriye baktığınızda, her takımı yenmemiz gerekiyor.
“Bu [Arjantin] maçı şimdi ilk maç, bu gerçek bir maç, bu maçın sonucu yazı tura atmaya benzer, bu maç bize zorluk çıkaracak. Ama şu ana kadar her şey, İngiltere’den bekleneceği gibi gitti, elbette.
“Göreceğiz, ama şampiyon olacaksak, o kadar çok beklenmedik gelişme ve o kadar çok kahraman olacak ki, şu anda aklımızın ucundan bile geçmiyor. Ve Mainoo da onlardan biri olabilir.”
- Getty
İngiltere’yi şimdi Messi ve Arjantin ile oynayacağı yarı final maçı bekliyor
İngiltere, modern neslin idolü olabilecek Hurst tarzı bir figür arayışında, yani yeni bir “kahraman” peşinde. Rekor kıran kaptan Harry Kane ve “Galactico” orta saha oyuncusu Jude Bellingham, şu ana kadar bu rolleri üstlenerek her biri altı gol attı.
Arjantin karşısında daha fazla sihirli anlara ihtiyaç duyulacak; aynı zamanda sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi’yi de yakından takip edecek birine ihtiyaç olacak. Old Trafford akademisi mezunu Mainoo’nun bu konuda bir rol üstlenmesi muhtemel; bu durum, onun için “geç olması hiç olmamasından iyidir” durumuna dönüşebilir.
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