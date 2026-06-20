AS gazetesi, Hollanda milli takımının İsveç karşısında sergilediği güçlü performansa ilişkin bir yorumda bulunarak, çeşitli haberlere göre Dünya Kupası’nın bitiminden hemen sonra Real Madrid’e katılması beklenen sağ bek Denzel Dumfries’in seviyesine dikkat çekti ve Real Madrid’in yeni teknik direktörü José Mourinho’nun ondan ne beklediğine değindi.

Gazete, maçın yıldızı Brian Brobbey’i överek şöyle yazdı: “Geleneksel forvetlerin varlığının azaldığı, klasik golcü tipinin eskisi kadar yaygın olmadığı bir dönemde, Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda milli takımında olağanüstü fiziksel güce sahip bir forvet öne çıktı. Brian Probie rakibini ezip geçti ve İsveç milli takımının savunma duvarını aşmanın, etrafından dolaşmaktan daha kolay olduğunu kanıtladı.

Gazeteci, sözlerine şöyle devam etti: “Onun yanında, Real Madrid’de José Mourinho’nun ihtiyaç duyduğu belirleyici hançer gibi görünen Dumfries de parladı; Jacopo ise hücum şölenine katıldı. Sonuç, İsveçlileri boğan ve onları ağır bir yenilginin ağırlığı altında çökertmiş bir gol yağmuru oldu.”

Gazeteci Aritz Gabillondo’nun haberinde şöyle devam edildi: “Gençlik turnuvalarında, ardından Ajax’taki ilk günlerinde ortaya çıkan ve bu sezon Sunderland formasıyla Premier Lig’de daha da belirgin hale gelen o ışıklar, futbolun en büyük ve en göz alıcı sahnesinde, Dünya Kupası’nda yeniden ortaya çıktı. Probi, eski kıtadan binlerce kilometre uzakta oynanan, tamamen Avrupalı takımların karşılaştığı bir maçta İsveç savunmasını paramparça etti. Vücudunu ve hareketlerini kontrol etme şekli, tahmin edilmesi zor bir şeydi."

Ve şöyle devam etti: “İlk gol de bu tür bir pozisyondan geldi. Bir savunma oyuncusunun önünde perde görevi gördü, ardından kanat oyuncusuna pas verdi ve sonra da atağı kendisi sürdürdü. Golün mimarı Jakpo’ydu. Kanat oyuncuları, savunmacıları sürekli kendine çeken ve etrafındaki boşlukları açan Probi’nin varlığından büyük ölçüde faydalandı.”

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