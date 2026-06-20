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Beklenmedik bir canavar ve Real Madrid’in hançeri… İsveç’in savunma duvarı Hollanda’nın rüzgâr değirmenleri karşısında çöküyor

FEATURES
Hollanda - İsveç
Hollanda
İsveç
Dünya Kupası
C. Gakpo
B. Brobbey
D. Dumfries
Real Madrid
Hollanda
İsveç
ABD
İspanya

Mourinho’nun talimatları, beklenen yıldızı bambaşka bir seviyeye taşıyacak

Hollanda, İsveç ile oynadığı maçı eksiksiz bir hücum gösterisine dönüştürerek, 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerine güçlü bir mesaj gönderdi; bu maçta, çeşitli silahlarını ve birden fazla cepheden maçı bitirme yeteneğini sergiledi.

Bryan Proby’nin ezici fiziksel gücü, Cody Jakpo’nun hücumdaki kararlılığı ve Real Madrid forması giymeye yaklaşan Denzel Dumfries’in etkili performansı arasında, Turuncu Takım büyük turnuvalarda rekabet etmeye hazır bir takım gibi göründü.

  • Brian Proby… Hücum canavarı

    AS gazetesi, Hollanda milli takımının İsveç karşısında sergilediği güçlü performansa ilişkin bir yorumda bulunarak, çeşitli haberlere göre Dünya Kupası’nın bitiminden hemen sonra Real Madrid’e katılması beklenen sağ bek Denzel Dumfries’in seviyesine dikkat çekti ve Real Madrid’in yeni teknik direktörü José Mourinho’nun ondan ne beklediğine değindi.

    Gazete, maçın yıldızı Brian Brobbey’i överek şöyle yazdı: “Geleneksel forvetlerin varlığının azaldığı, klasik golcü tipinin eskisi kadar yaygın olmadığı bir dönemde, Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda milli takımında olağanüstü fiziksel güce sahip bir forvet öne çıktı. Brian Probie rakibini ezip geçti ve İsveç milli takımının savunma duvarını aşmanın, etrafından dolaşmaktan daha kolay olduğunu kanıtladı.

    Gazeteci, sözlerine şöyle devam etti: “Onun yanında, Real Madrid’de José Mourinho’nun ihtiyaç duyduğu belirleyici hançer gibi görünen Dumfries de parladı; Jacopo ise hücum şölenine katıldı. Sonuç, İsveçlileri boğan ve onları ağır bir yenilginin ağırlığı altında çökertmiş bir gol yağmuru oldu.”

    Gazeteci Aritz Gabillondo’nun haberinde şöyle devam edildi: “Gençlik turnuvalarında, ardından Ajax’taki ilk günlerinde ortaya çıkan ve bu sezon Sunderland formasıyla Premier Lig’de daha da belirgin hale gelen o ışıklar, futbolun en büyük ve en göz alıcı sahnesinde, Dünya Kupası’nda yeniden ortaya çıktı. Probi, eski kıtadan binlerce kilometre uzakta oynanan, tamamen Avrupalı takımların karşılaştığı bir maçta İsveç savunmasını paramparça etti. Vücudunu ve hareketlerini kontrol etme şekli, tahmin edilmesi zor bir şeydi."

    Ve şöyle devam etti: “İlk gol de bu tür bir pozisyondan geldi. Bir savunma oyuncusunun önünde perde görevi gördü, ardından kanat oyuncusuna pas verdi ve sonra da atağı kendisi sürdürdü. Golün mimarı Jakpo’ydu. Kanat oyuncuları, savunmacıları sürekli kendine çeken ve etrafındaki boşlukları açan Probi’nin varlığından büyük ölçüde faydalandı.”

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  • Domfries iki gol attı… Tehlikeli bir oyuncu

    Domfris, bu boşluklardan en çok yararlanan oyunculardan biriydi. Onun kanadı, Hollanda’nın hücumları için bir otoyola dönüştü. Hücumda muhteşem bir performans sergiledi; iki gol hazırladı ve daha fazlasını da yapabilirdi.

    O şöyle vurguladı: “Domfries, Mourinho’nun istediği defansif talimatlara sadık kalırsa, Real Madrid çok tehlikeli bir oyuncu transfer etmiş olacak. İkinci ve üçüncü goller onun ayaklarından doğdu; iki mükemmel pasın ardından Robby ve Jacobo’nun tek yapması gereken topu ağlara göndermekti.”

    Maç açık ve eğlenceli geçti. Savunmasından çok daha iyi hücum eden İsveç, maruz kaldığı risklere rağmen rakibinin kalesine doğru ilerlemeye devam etti. Birden fazla fırsatta gol atabilirdi, aynı şekilde daha fazla gol de yiyebilirdi. 60. dakikaya gelindiğinde, Jakpo ve Anthony Elanga’nın golleri, maçın heyecan verici bir hal almasını sağlamıştı. Maçın temposunu yavaşlatan tek şey, taraftarlar tarafından yuhalanarak karşılanan “soğuma molası” oldu.

    Bundan sonra maç, başlangıcına kıyasla daha sakin ve disiplinli bir hal aldı. Buna rağmen, Alexander Isak dördüncü golü atmayı başardı; Crisencio Summerville ise bu yüksek skora daha da parlaklık kattı.

    Bu, Hollanda’nın temposunu düşürmeye başladığı bir anda gerçekleşti; çünkü Probi, Dumfries ve Jakpo’dan oluşan üçlü hücum hattı, İsveç milli takımının tüm enerjisini tüketmişti.

    Son olarak şöyle dedi: “Onlara dikkat edin… Hollanda’ya dikkat edin.”

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  • Maç istatistikleri

    AS, maçı birkaç anlamlı rakamla özetledi ve her birine şu yorumları ekledi:

    5-1'lik ezici galibiyet: Maçta dengeli dönemler yaşanmasına rağmen Hollanda, İsveç'i beş golle ezdi.

    Hollanda için 2,47 beklenen gol: Hollanda milli takımı yüksek kaliteli gol fırsatları yaratırken, İsveç'in bu rakamı sadece 0,99 oldu.

    İsveç'ten 16 şut: İsveç milli takımı, Hollanda'dan (10 şut) daha fazla şut çekti, ancak çok daha az etkili oldu.

    Hollanda'nın %50,9 top hakimiyeti: Top hakimiyeti açısından başa baş geçen maçta Hollanda milli takımı hafif bir üstünlük sağladı.

    Kody Jakpo'dan 5 şut: Forvet hattında en aktif oyuncu olan Jakpo, etkili bir çift gol kaydetti.