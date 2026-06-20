Domfris, bu boşluklardan en çok yararlanan oyunculardan biriydi. Onun kanadı, Hollanda’nın hücumları için bir otoyola dönüştü. Hücumda muhteşem bir performans sergiledi; iki gol hazırladı ve daha fazlasını da yapabilirdi.
O şöyle vurguladı: “Domfries, Mourinho’nun istediği defansif talimatlara sadık kalırsa, Real Madrid çok tehlikeli bir oyuncu transfer etmiş olacak. İkinci ve üçüncü goller onun ayaklarından doğdu; iki mükemmel pasın ardından Robby ve Jacobo’nun tek yapması gereken topu ağlara göndermekti.”
Maç açık ve eğlenceli geçti. Savunmasından çok daha iyi hücum eden İsveç, maruz kaldığı risklere rağmen rakibinin kalesine doğru ilerlemeye devam etti. Birden fazla fırsatta gol atabilirdi, aynı şekilde daha fazla gol de yiyebilirdi. 60. dakikaya gelindiğinde, Jakpo ve Anthony Elanga’nın golleri, maçın heyecan verici bir hal almasını sağlamıştı. Maçın temposunu yavaşlatan tek şey, taraftarlar tarafından yuhalanarak karşılanan “soğuma molası” oldu.
Bundan sonra maç, başlangıcına kıyasla daha sakin ve disiplinli bir hal aldı. Buna rağmen, Alexander Isak dördüncü golü atmayı başardı; Crisencio Summerville ise bu yüksek skora daha da parlaklık kattı.
Bu, Hollanda’nın temposunu düşürmeye başladığı bir anda gerçekleşti; çünkü Probi, Dumfries ve Jakpo’dan oluşan üçlü hücum hattı, İsveç milli takımının tüm enerjisini tüketmişti.
Son olarak şöyle dedi: “Onlara dikkat edin… Hollanda’ya dikkat edin.”
Ayrıca okuyun:
Dünya Kupası dışında... Barcelona, City'nin savunma oyuncusu konusunda kararını verdi
Mermouch bir dönüm noktasında... Ve bir Avrupa devi bekliyor