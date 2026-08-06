Marino Pušić, Al Ahli'ye Avrupa ve Körfez futbolu arasında geçen çeşitli bir teknik direktörlük kariyeriyle geldi. Hollanda'nın Twente, AZ Alkmaar ve Feyenoord kulüplerinde görev yapan Pušić, ünlü teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Feyenoord'un teknik ekibinin de bir üyesiydi ve takımın 2022-2023 sezonunda Hollanda Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu; ayrıca 2021-2022 sezonunda Avrupa Ligi finaline çıktı.

Pušić ilk büyük başarısını, 2018-2019 sezonunda Hollanda Ligi (Eerste Divisie) şampiyonluğunu kazandıktan sonra Twente'yi yeniden Hollanda Süper Ligi'ne çıkararak elde etti; ardından Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla daha başarılı bir tecrübe yaşadı.

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Takımı Ukrayna Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve iki kez Ukrayna Kupası'nı kazandı; ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çeken bir iz bıraktı. Bunların en öne çıkanı ise grup aşamasında Barcelona'yı mağlup etmesiydi.

Son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Jazira takımı oldu. Burada takımı AFC Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başardı; ayrıca Abu Dabi İslami Bankası Kupası finaline çıkarak kulübü uzun yıllar sonra ilk kez bu turnuvanın final maçına taşıdı. Bu başarı, Al Ahli Suudi ile yeni tecrübesine geçmeden önce değerini daha da artırdı.