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Beklenmedik bir alternatif: Suudi Al Ahli, sürpriz bir hamleyle Posic ile anlaştı!

Al Ahli
M. Pusic
M. Jaissle
Premier Lig
Suudi Arabistan
Hollanda
Almanya

Er-Raki, yeni teknik direktörüyle anlaştığını açıkladı

Suudi Al Ahli kulübü, yeni teknik direktör dosyasını sürpriz bir şekilde kapatarak birinci futbol takımının başına Hollandalı Marino Pušić ile resmen anlaştığını açıkladı. Pušić, kısa süre önce İngiliz Newcastle United'ın çalıştırıcılığını üstlenmek için ayrılan Alman Matthias Jaissle'nin yerine geldi.

Jaissle, sözleşmesinin yenilenmesi konusunda kulüple anlaşmaya varamamasının ardından görevinden istifa etmeye karar vermiş, kulüp de böylece Pušić ile anlaşma yoluna gitmişti.



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    Sürpriz bir adım

    Bu duyuru, tahminlerin çoğunun Al Ahli'nin başka Avrupalı isimlerle anlaşmaya yaklaştığına işaret ettiği bir dönemde geldi ve "el-Raki" sonunda Hollandalı teknik direktörü tercih ederek taraftarları ve takipçileri şaşırtan bir adım attı.

    Bu adım, özellikle Bosic'in AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu unvanını taşıyan ve yerel ile kıtasal düzeyde zorluklarla dolu bir sezona hazırlanan bir takımı çalıştırma görevini üstlenmesiyle, önümüzdeki döneme ilişkin soru işaretlerinin kapısını araladı.

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  • Sözleşme detayları

    Ahly, Hollandalı teknik direktörle yapılan anlaşmanın iki sezonluk bir sözleşme kapsamında gerçekleştiğini ve teknik adamın takımın başında Haziran 2028'e kadar görev yapacağını açıkladı. Bu adım, yönetimin geçici çözümlerden uzak durarak yeni teknik ekibe uzun vadeli bir proje inşa etmesi için yeterli istikrarı sağlama isteğini teyit ediyor.

    Bosic, yeni sezon müsabakalarının başlaması hazırlıkları kapsamında görevine doğrudan başlıyor. Kendisini büyük zorluklar bekliyor; bunların başında Ahly'nin kıtasal konumunu korumak ve tüm yerel kupalarda mücadeleyi sürdürmek geliyor. Bu da takımın son yıllarda elde ettiği başarıların ardından oluşan yüksek beklentiler ışığında gerçekleşiyor.

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    Posiç'in kariyeri

    Marino Pušić, Al Ahli'ye Avrupa ve Körfez futbolu arasında geçen çeşitli bir teknik direktörlük kariyeriyle geldi. Hollanda'nın Twente, AZ Alkmaar ve Feyenoord kulüplerinde görev yapan Pušić, ünlü teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Feyenoord'un teknik ekibinin de bir üyesiydi ve takımın 2022-2023 sezonunda Hollanda Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu; ayrıca 2021-2022 sezonunda Avrupa Ligi finaline çıktı.

    Pušić ilk büyük başarısını, 2018-2019 sezonunda Hollanda Ligi (Eerste Divisie) şampiyonluğunu kazandıktan sonra Twente'yi yeniden Hollanda Süper Ligi'ne çıkararak elde etti; ardından Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla daha başarılı bir tecrübe yaşadı.

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    Takımı Ukrayna Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve iki kez Ukrayna Kupası'nı kazandı; ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çeken bir iz bıraktı. Bunların en öne çıkanı ise grup aşamasında Barcelona'yı mağlup etmesiydi.

    Son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Jazira takımı oldu. Burada takımı AFC Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başardı; ayrıca Abu Dabi İslami Bankası Kupası finaline çıkarak kulübü uzun yıllar sonra ilk kez bu turnuvanın final maçına taşıdı. Bu başarı, Al Ahli Suudi ile yeni tecrübesine geçmeden önce değerini daha da artırdı.

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