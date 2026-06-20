Beklenen transfer... Real Madrid, İtalya transfer piyasasının dengelerini değiştiriyor

Real Madrid’in genç Arjantinli oyuncu Nico Baz’a yönelik tutumunu değiştirmesinin ardından, oyuncunun geleceği yeni bir belirsizlik dönemine girdi. İspanyol kulübü, Como’dan geri alım opsiyonunu devreye sokup onu yüksek bir bedel karşılığında satışa sunmayı değerlendiriyor. Bu hamle, İtalyan kulübünün planlarını altüst ederken, Inter Milan’ın olası bir hamlesinin önünü açtı.

İtalyan "Tuttosport" gazetesine göre, Real Madrid, geri alım opsiyonunu kullanması durumunda Niko Baz'ı 60 milyon avrodan daha az bir fiyata satmayacak. Como ise, takımın yükselişine katkıda bulunan ve olağanüstü bir sezon geçirerek İtalya liginin en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline gelen bu oyuncuyu kadrosunda tutmak için bu tutarı ödemeye hazır görünmüyor.

Şampiyonlar Ligi deneyimine hazırlanmakta olan Como, Arjantinli oyuncunun son iki sezondaki dikkat çekici gelişiminin ardından Baz'ı kadrosunda tutabileceğini düşünüyordu; ancak Real Madrid'in devreye girmesi, özellikle de İspanyol kulübünün belirli bir bedel (9-10 milyon euro) karşılığında oyuncuyu geri alma hakkını veren bir maddeye sahip olması nedeniyle, konuyu yeniden gündeme getirdi.

Geçen sezon İtalya Ligi’nde 12 gol atarak Avrupa kıtasının en dikkat çeken genç oyun kurucularından biri olduğunu kanıtlayan 21 yaşındaki Baz, İtalya’nın en ilgi çekici genç oyuncularından biri olarak görülüyor.

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