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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Beklenen transfer... Real Madrid, İtalya transfer piyasasının dengelerini değiştiriyor

Transfers
Real Madrid
Como
Inter
N. Paz
İspanya
İtalya
Arjantin

Merengi’nin kararı, Calcio devini cezbediyor

Real Madrid, son dönemde İtalyan liginde en çok ilgi çeken isimlerden biri hakkında bir karar vermeye hazırlanıyor. Bu adımın etkileri sadece İspanyol kulübünün duvarları içinde kalmayıp, hızla İtalyan transfer piyasasına da yayılacak ve birçok kulübün hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak.

Real Madrid, Portekizli teknik direktör José Mourinho ile anlaşmasını kesinleştirdikten sonra, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konaté gibi birçok önemli transferi gerçekleştirerek transfer piyasasına güçlü bir giriş yaptı.

Kısa süre önce yeniden seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, son iki sezonda büyük kupalar kazanamayıp parlaklığını yitiren “Los Blancos”un eski ihtişamını geri kazanmak istiyor.

  • Belirsiz bir dönem… Real Madrid tutumunu değiştiriyor

    Real Madrid’in genç Arjantinli oyuncu Nico Baz’a yönelik tutumunu değiştirmesinin ardından, oyuncunun geleceği yeni bir belirsizlik dönemine girdi. İspanyol kulübü, Como’dan geri alım opsiyonunu devreye sokup onu yüksek bir bedel karşılığında satışa sunmayı değerlendiriyor. Bu hamle, İtalyan kulübünün planlarını altüst ederken, Inter Milan’ın olası bir hamlesinin önünü açtı.

    İtalyan "Tuttosport" gazetesine göre, Real Madrid, geri alım opsiyonunu kullanması durumunda Niko Baz'ı 60 milyon avrodan daha az bir fiyata satmayacak. Como ise, takımın yükselişine katkıda bulunan ve olağanüstü bir sezon geçirerek İtalya liginin en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline gelen bu oyuncuyu kadrosunda tutmak için bu tutarı ödemeye hazır görünmüyor.

    Şampiyonlar Ligi deneyimine hazırlanmakta olan Como, Arjantinli oyuncunun son iki sezondaki dikkat çekici gelişiminin ardından Baz'ı kadrosunda tutabileceğini düşünüyordu; ancak Real Madrid'in devreye girmesi, özellikle de İspanyol kulübünün belirli bir bedel (9-10 milyon euro) karşılığında oyuncuyu geri alma hakkını veren bir maddeye sahip olması nedeniyle, konuyu yeniden gündeme getirdi.

    Geçen sezon İtalya Ligi’nde 12 gol atarak Avrupa kıtasının en dikkat çeken genç oyun kurucularından biri olduğunu kanıtlayan 21 yaşındaki Baz, İtalya’nın en ilgi çekici genç oyuncularından biri olarak görülüyor.

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  • Real'in kararının etkisi

    Real Madrid’in kararının etkisi sadece Como ile sınırlı değil; son dönemde dikkatini Liverpool’un orta saha oyuncusu Curtis Jones gibi başka hedefler üzerine yöneltmiş olan Inter Milan, bu transfer konusunda hesaplarını yeniden gözden geçirdi.

    Inter yetkilileri, uzun süredir Baz’ın durumunu takip ediyor ve onunla sözleşme imzalamak, özellikle kulübün markasını küresel çapta güçlendirebilecek isimler arayışında olduğu göz önüne alındığında, hem sportif hem de pazarlama açısından bir kazanç olabileceğini düşünüyor.

    Ancak transferin tamamlanması kolay olmayacak. Inter’in transfer piyasasında başka transferlerle de ilgilendiği göz önüne alındığında, ek finansal kaynaklar bulması gerekiyor. Bunların başında, kulüp tarihinin en büyük transferlerinden biri olabilecek Atalanta’nın savunma oyuncusu Daniel Balestra’yı kadroya katma hamlesi geliyor.

    Tuttosport, Inter yönetiminin Baz transferini finanse edebilmek için, kulübün sahibi olan “Octree” fonundan ek mali destek almasının yanı sıra bazı oyuncuların satışından elde edilecek gelirlere de ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor.

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  • Baz, Jones ile yapılan anlaşmayı iptal etti

    Inter’in Nico Baz’a olan ilgisi, kulübün daha önce medyada büyük yankı uyandıracak bir transfer gerçekleştirmek istediğini akla getiriyor. Geçtiğimiz yaz, Amerikan yatırım fonu, takımın ticari değerini artırmak amacıyla Athletic Bilbao’nun kanat oyuncusu Nico Williams’ı kadroya katma olasılığını araştırmıştı.

    Inter, Baz'a yönelik somut bir adım atarsa, kulübün orta saha planları değişebilir; bu durumda, Curtis Jones'u transfer etme konusundaki ilgi azalabilir ve Liverpool'dan yeni bir oyuncu transfer etmek yerine Arjantinli oyuncuya daha hücumcu bir rol verilebilir.

    Ayrıca, finansman sağlamada bazı oyuncuların satışı da belirleyici bir faktör olacak. Bunların başında, Club Brugge’de geçirdiği güçlü sezonun ardından piyasa değeri artan Aleksandar Stanković geliyor; onun yaklaşık 40 milyon avroya satılması, kulübün kasasına önemli bir katkı sağlayabilir.

    Buna ek olarak, takım kadrosunun olası yeniden yapılandırılması kapsamında bu yaz Inter’den ayrılabilecek diğer isimler arasında Davide Frattesi, Benjamin Pavard, Luis Henrique ve Carlos Augusto da bulunuyor.

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    Baz’ın geleceği ise Real Madrid’in nihai kararına bağlı olarak şekillenecek. Kraliyet kulübünün oyuncunun haklarını geri kazanmak için attığı adım, Como’lu yetenek için verilen mücadeleyi İtalya’dan Avrupa’nın en büyük kulüplerinin koridorlarına taşıdı.