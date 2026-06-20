Beklenen transfer... Real Madrid, İtalya transfer piyasasının dengelerini değiştiriyor

Real Madrid, son dönemde İtalyan liginde en çok ilgi çeken isimlerden biri hakkında bir karar vermeye hazırlanıyor. Bu adımın etkileri sadece İspanyol kulübünün duvarları içinde kalmayıp, hızla İtalyan transfer piyasasına da yayılacak ve birçok kulübün hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak.
Real Madrid, Portekizli teknik direktör José Mourinho ile anlaşmasını kesinleştirdikten sonra, Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konaté gibi birçok önemli transferi gerçekleştirerek transfer piyasasına güçlü bir giriş yaptı.
Kısa süre önce yeniden seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, son iki sezonda büyük kupalar kazanamayıp parlaklığını yitiren “Los Blancos”un eski ihtişamını geri kazanmak istiyor.