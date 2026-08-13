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Khaled Mahmoud

Çeviri:

Bek krizi çözüldü mü? Newcastle, Liverpool ile oynayacağı Premier League açılış maçı öncesinde Benfica'dan Amar Dedic'i transfer etmek için bastırıyor

Newcastle United
A. Dedic
Benfica
Portugal Lig
Premier Lig

Newcastle United, savunmadaki sakatlık kriziyle başa çıkabilmek için Benfica'nın bek oyuncusu Amar Dedic'i St James' Park'a getirmek adına acil bir transfer üzerinde çalışıyor. Premier League'de Liverpool'a karşı oynanacak sezon açılışı hızla yaklaşırken Newcastle United, Bosna-Hersek milli oyuncusunun deneyimli seçenek eksikliğine anında çözüm sağlayabileceğini umuyor.

  • Savunmadaki kadro uygunluğu krizini çözmek

    The Athletic'e göre Newcastle United, sakatlıklar ve yüksek profilli ayrılıklarla ciddi şekilde zayıflayan kadrosunu güçlendirmek için Dedic transferi üzerinde aktif olarak çalışıyor. 23 yaşındaki bek oyuncusunun 50 milyon euro'luk (£42,7 milyon) serbest kalma maddesi bulunsa da, çok daha düşük bir bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlanabileceğine dair yaygın bir beklenti var.

    Matthias Jaissle, bu ayın başında göreve gelmesinden bu yana Bosnalı oyuncuyu ilk transferi yapmaya istekli. Daha önce Dedic'i hem FC Liefering'de hem de Red Bull Salzburg'da çalıştıran Alman teknik direktör, aralarındaki mevcut ilişkinin bek oyuncusunun takıma uyum sürecini hızlandırmada kilit bir unsur olduğunu düşünüyor.

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    Liverpool'un açılışı için acil takviyeler

    Transferin zamanlaması, 23 Ağustos'ta Liverpool'a karşı oynanacak zorlu Premier League açılış maçına hazır durumdaki tecrübeli bir sağ bek olmadan çıkacak Newcastle için kritik önem taşıyor. Tino Livramento, haziran ayında geçirdiği küçük bir baldır operasyonunun ardından hâlâ forma giyemiyor, Lewis Miley ise bacak kırığı sonrası fiziksel olarak tam hazır hâle gelmeye çalışıyor.

    Benfica ile zamanında anlaşma sağlanması hâlinde Dedic'in doğrudan Liverpool karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Livramento'nun ay sonuna kadar dönmesi öngörülmezken, Bosnalı savunmacı kendisini St James' Park'ta doğrudan ateşin içine atılmış halde bulacak.

  • Jaissle, göze çarpan bir ihtiyacı tespit etti

    Jaissle'in devraldığı kadronun, art arda gelen yüksek profilli ayrılıkların ardından acil bir revizyona ihtiyacı var. Eddie Howe daha önce derinlik ve tecrübe eksikliğine dikkat çekmişti, ancak Kieran Trippier, Emil Krafth ve Matt Targett'ın ayrılıklarının ardından bek bölgesindeki sorun daha da büyüdü ve Newcastle bu yaz şu ana kadar A takım seviyesinde hiçbir bek takviyesi yapmadı.

    Uzun vadede Jaissle'in Tyneside'a gelişi heyecan yaratırken, kısa vadeli başarının anahtarı onun yüksek tempolu pres oyununa uygun hızlı transferler yapılmasına bağlı. Dedic, kaleciler Ewen Jaouen ve Lukas Hornicek, orta saha oyuncuları Aladji Bamba ve Sean Steur ile kanat oyuncusu Bazoumana Toure'nin ardından Newcastle'ın bu yazki altıncı transferi ve 20 yaş üstündeki sadece ikinci transferi olacak.

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    St James' Park geçmişi olan kendini kanıtlamış bir kazanan

    Dedic, 2025 yazında Marsilya'daki kiralık döneminin ardından Benfica'ya katıldı. Bosnalı savunmacı, 2022-23 sezonunda Red Bull Salzburg ile Avusturya Bundesliga'sını kazanıp 2025'te Benfica ile Supertaca Candido de Oliveira'yı kaldırarak kariyerine şimdiden kupalar sığdırdı.

    Avusturya doğumlu savunmacı, geçen sezon Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 kaybettiği maçta St James' Park'ta zor bir gece geçirmiş ve Anthony Gordon onu sürekli zor durumda bırakmış olsa da Newcastle, Jaissle'ın yönetiminde gelişimini sürdüreceğine ve yeni seviyelere ulaşacağına inanıyor.

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