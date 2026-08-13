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Bek krizi çözüldü mü? Newcastle, Liverpool ile oynayacağı Premier League açılış maçı öncesinde Benfica'dan Amar Dedic'i transfer etmek için bastırıyor
Savunmadaki kadro uygunluğu krizini çözmek
The Athletic'e göre Newcastle United, sakatlıklar ve yüksek profilli ayrılıklarla ciddi şekilde zayıflayan kadrosunu güçlendirmek için Dedic transferi üzerinde aktif olarak çalışıyor. 23 yaşındaki bek oyuncusunun 50 milyon euro'luk (£42,7 milyon) serbest kalma maddesi bulunsa da, çok daha düşük bir bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlanabileceğine dair yaygın bir beklenti var.
Matthias Jaissle, bu ayın başında göreve gelmesinden bu yana Bosnalı oyuncuyu ilk transferi yapmaya istekli. Daha önce Dedic'i hem FC Liefering'de hem de Red Bull Salzburg'da çalıştıran Alman teknik direktör, aralarındaki mevcut ilişkinin bek oyuncusunun takıma uyum sürecini hızlandırmada kilit bir unsur olduğunu düşünüyor.
- Getty Images Sport
Liverpool'un açılışı için acil takviyeler
Transferin zamanlaması, 23 Ağustos'ta Liverpool'a karşı oynanacak zorlu Premier League açılış maçına hazır durumdaki tecrübeli bir sağ bek olmadan çıkacak Newcastle için kritik önem taşıyor. Tino Livramento, haziran ayında geçirdiği küçük bir baldır operasyonunun ardından hâlâ forma giyemiyor, Lewis Miley ise bacak kırığı sonrası fiziksel olarak tam hazır hâle gelmeye çalışıyor.
Benfica ile zamanında anlaşma sağlanması hâlinde Dedic'in doğrudan Liverpool karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Livramento'nun ay sonuna kadar dönmesi öngörülmezken, Bosnalı savunmacı kendisini St James' Park'ta doğrudan ateşin içine atılmış halde bulacak.
Jaissle, göze çarpan bir ihtiyacı tespit etti
Jaissle'in devraldığı kadronun, art arda gelen yüksek profilli ayrılıkların ardından acil bir revizyona ihtiyacı var. Eddie Howe daha önce derinlik ve tecrübe eksikliğine dikkat çekmişti, ancak Kieran Trippier, Emil Krafth ve Matt Targett'ın ayrılıklarının ardından bek bölgesindeki sorun daha da büyüdü ve Newcastle bu yaz şu ana kadar A takım seviyesinde hiçbir bek takviyesi yapmadı.
Uzun vadede Jaissle'in Tyneside'a gelişi heyecan yaratırken, kısa vadeli başarının anahtarı onun yüksek tempolu pres oyununa uygun hızlı transferler yapılmasına bağlı. Dedic, kaleciler Ewen Jaouen ve Lukas Hornicek, orta saha oyuncuları Aladji Bamba ve Sean Steur ile kanat oyuncusu Bazoumana Toure'nin ardından Newcastle'ın bu yazki altıncı transferi ve 20 yaş üstündeki sadece ikinci transferi olacak.
- AFP
St James' Park geçmişi olan kendini kanıtlamış bir kazanan
Dedic, 2025 yazında Marsilya'daki kiralık döneminin ardından Benfica'ya katıldı. Bosnalı savunmacı, 2022-23 sezonunda Red Bull Salzburg ile Avusturya Bundesliga'sını kazanıp 2025'te Benfica ile Supertaca Candido de Oliveira'yı kaldırarak kariyerine şimdiden kupalar sığdırdı.
Avusturya doğumlu savunmacı, geçen sezon Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 kaybettiği maçta St James' Park'ta zor bir gece geçirmiş ve Anthony Gordon onu sürekli zor durumda bırakmış olsa da Newcastle, Jaissle'ın yönetiminde gelişimini sürdüreceğine ve yeni seviyelere ulaşacağına inanıyor.
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