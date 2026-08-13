Bek krizi çözüldü mü? Newcastle, Liverpool ile oynayacağı Premier League açılış maçı öncesinde Benfica'dan Amar Dedic'i transfer etmek için bastırıyor

The Athletic'e göre Newcastle United, sakatlıklar ve yüksek profilli ayrılıklarla ciddi şekilde zayıflayan kadrosunu güçlendirmek için Dedic transferi üzerinde aktif olarak çalışıyor. 23 yaşındaki bek oyuncusunun 50 milyon euro'luk (£42,7 milyon) serbest kalma maddesi bulunsa da, çok daha düşük bir bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlanabileceğine dair yaygın bir beklenti var.

Matthias Jaissle, bu ayın başında göreve gelmesinden bu yana Bosnalı oyuncuyu ilk transferi yapmaya istekli. Daha önce Dedic'i hem FC Liefering'de hem de Red Bull Salzburg'da çalıştıran Alman teknik direktör, aralarındaki mevcut ilişkinin bek oyuncusunun takıma uyum sürecini hızlandırmada kilit bir unsur olduğunu düşünüyor.