Beige Angie, Al-Nasr’da… Premier Lig’de sahadan atılan ikinci sezonun şampiyonu

Bostekoğlu 1965 yılında Yunanistan’da doğdu, ancak orada uzun süre kalmadı; ülkedeki siyasi karışıklıklar sonucunda babası servetini kaybettikten sonra, 1970 yılında, henüz 5 yaşındayken ailesi ile birlikte Avustralya’ya göç etti.

Avustralya’da Postikoglou’nun babası, onu futbol aracılığıyla Yunan kökenleriyle bağ kurmasını sağlamaya çalıştı ve onu Avustralya’daki Yunan topluluğuyla bağlantılı South Melbourne kulübüne götürürdü.

Bostekoğlu, Avustralya’daki bu Yunan kimliğine sahip kulüple sadece bir taraftar olarak değil, aynı zamanda bir oyuncu olarak da bağ kurdu; 9 yaşından itibaren kulübün genç takımına katıldı ve kademeli olarak ilerleyerek A takıma yükseldi.

A takımdaki ilk maçı 1984’te oynadı ve 1993’e kadar 9 yıl boyunca forma giydi. Bu süre zarfında takımı iki kez Avustralya Ligi şampiyonluğuna taşıdı; ikincisi, kaptanlık pazubandını taktığı 1991 yılında gerçekleşti.

Bu kulüp sayesinde Postecoglou Avustralyalı oldu ve çeşitli yaş kategorilerinde “Kanguru”lar için forma giydi; ardından 1986 ile 1988 yılları arasında A Milli Takım’da forma giydi.