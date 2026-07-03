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Beige Angie, Al-Nasr’da… Premier Lig’de sahadan atılan ikinci sezonun şampiyonu

FEATURES
Al Nassr FC
A. Postecoglou
Premier Lig
Premier Lig
Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Yokohama F.Marinos
Avustralya - Mısır
Avustralya
Mısır
Dünya Kupası
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Avustralyalı teknik direktör, "El-Alamy"nın başına geçti

Ange Postecoglou, ya da “Big Ange” olarak bilinen isim, futbol dünyasında tanınmış bir isimdir ve Al-Nassr kulübünün onun takımın başına geçtiğini duyurmasının ardından, Suudi futbolu da onun zengin teknik direktörlük kariyerinin bir parçası haline geldi.

Al-Nassr kulübü, bugün Cuma günü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un yerine Bosticoglu’yu takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. İki sezonluk sözleşme, 2028 yılında sona erecek.

  • Postikoglu… Yunan kalpli bir Avustralyalı

    Bostekoğlu 1965 yılında Yunanistan’da doğdu, ancak orada uzun süre kalmadı; ülkedeki siyasi karışıklıklar sonucunda babası servetini kaybettikten sonra, 1970 yılında, henüz 5 yaşındayken ailesi ile birlikte Avustralya’ya göç etti.

    Avustralya’da Postikoglou’nun babası, onu futbol aracılığıyla Yunan kökenleriyle bağ kurmasını sağlamaya çalıştı ve onu Avustralya’daki Yunan topluluğuyla bağlantılı South Melbourne kulübüne götürürdü.

    Bostekoğlu, Avustralya’daki bu Yunan kimliğine sahip kulüple sadece bir taraftar olarak değil, aynı zamanda bir oyuncu olarak da bağ kurdu; 9 yaşından itibaren kulübün genç takımına katıldı ve kademeli olarak ilerleyerek A takıma yükseldi.

    A takımdaki ilk maçı 1984’te oynadı ve 1993’e kadar 9 yıl boyunca forma giydi. Bu süre zarfında takımı iki kez Avustralya Ligi şampiyonluğuna taşıdı; ikincisi, kaptanlık pazubandını taktığı 1991 yılında gerçekleşti.

    Bu kulüp sayesinde Postecoglou Avustralyalı oldu ve çeşitli yaş kategorilerinde “Kanguru”lar için forma giydi; ardından 1986 ile 1988 yılları arasında A Milli Takım’da forma giydi.

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  • Avustralya'nın İlk Şampiyonu

    Yaklaşık 30 yaşındayken, Posticoglou ciddi bir diz sakatlığı geçirdi; bu sakatlık onu futbolu tamamen bırakmaya zorladı ve böylece, taraftarı olduğu ve forma giydiği takım olan South Melbourne’da teknik direktör olarak yeni bir serüvene başladı.

    Postikoglou, South Melbourne’da yardımcı antrenör olarak göreve başladı ve 1996’da teknik direktörlük görevine getirildi. Takımı iki kez lig şampiyonluğuna ve bir kez de Okyanusya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

    En sevdiği takımda geçirdiği 5 yılın ardından Angie, 2001 ile 2007 yılları arasında Avustralya'nın 17 ve 20 yaş altı genç milli takımlarında görev aldı.

    Postecoglou, Avustralya ligine geri döndü ve hücumcu futbol felsefesiyle dikkatleri üzerine çekti; bunun sonucunda 2013 yılında Avustralya milli takımının başına getirildi.

    2014 Dünya Kupası’nda Şili, Hollanda ve İspanya’ya karşı aldığı 3 mağlubiyetle grup aşamasından puansız elenmesine rağmen, Postecoglou Avustralya milli takımını tarihindeki en büyük başarısına ulaştırdı.

    Bu başarı, 2015 Asya Uluslar Kupası’nda gerçekleşti; Avustralya Milli Takımı, final maçında Güney Kore’yi uzatmalarda mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

    Ardından Postecoglou, Avustralya milli takımını 2018 Dünya Kupası’na taşıdı; ancak o dönemde maruz kaldığı baskıya dayanamayarak görevinden istifa etti.

  • İkinci Sezonun Kahramanı

    Avustralya Milli Takımı'ndaki deneyimi, Postecoglou'yu ön plana çıkardı ve Japon kulübü Yokohama Marinos'un 2018'de onunla sözleşme imzalamasına yol açtı; ardından 2021'de İskoç kulübü Celtic'in, 2023'te ise Tottenham Hotspur'un başına geçti.

    Tüm bu deneyimlerde, Avustralyalı teknik direktör için en iyi sezon ikinci sezondu; bunu daha sonra kendisi de itiraf etti, hatta bazıları ona “ikinci sezonun kahramanı” lakabını taktı.

    Bu efsane, ilk sezonunda tüm şampiyonlukları kaçırdığı Yokohama Marinos ile başladı; ancak ikinci sezonunda, 15 yıllık bir aradan sonra Japonya Ligi şampiyonluğunu kazandı.

    Celtic ile ilk sezonunda lig ve kupa ikilisini kazanmış olsa da, ikinci sezon da en güçlü sezonuydu; bu sezon lig, kupa ve Lig Kupası’nı kazanarak üçlü zafer elde etti.

    En dikkat çekici örnek ise Tottenham Hotspur'da yaşandı; ilk sezonunda olağanüstü bir performans sergiledi ve takımı Premier Lig'de beşinci sıraya taşıyarak, bir sezon boyunca kıtasal turnuvalardan uzak kaldıktan sonra Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandırdı.

    İkinci sezon lig açısından iyi geçmedi; hatta Tottenham küme düşme mücadelesi verdi. Ancak bu sezon, Postikoglu’nun takımı, ezeli rakibi Manchester United’ı mağlup ederek kulüp tarihinde ilk kez Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştırmasıyla Londra kulübü için tarihi bir sezon oldu.

    Avrupa Ligi, Tottenham’ın 2008’deki FA Kupası’ndan bu yana kazandığı ilk büyük kupa ve 1984’teki FA Kupası zaferinden bu yana kazandığı ilk Avrupa kupası oldu.

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  • Premier Lig’deki en sert teknik direktör görevden alımı

    Avrupa Ligi şampiyonluğunun kazanılmasından yaklaşık iki hafta sonra ve atanmasından tam iki yıl geçtikten sonra, Tottenham kulübü 6 Haziran 2025 tarihinde Postojkoğlu’nun teknik direktörlük görevinden alındığını duyurdu; ardından yerine Thomas Frank atandı.

    Aynı yılın Eylül ayında, Postikoglou, kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile iyi geçinebileceği konusunda şüpheler varken, Portekizli Nuno Santo’nun yerine Nottingham Forest’ın teknik direktörlüğü görevini üstlendi.

    Bu şüpheler tamamen haklıydı, özellikle de takımın sonuçlar açısından yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında; ilk 8 maçta hiçbir galibiyet elde edemedi, 6'sını kaybetti ve 2'sinde berabere kaldı.

    Bostekoğlu, atanmasından sadece 39 gün sonra Chelsea ile oynanan sekizinci maça çıktı. Kazanamazsa derhal görevden alınacağını bilerek sahaya çıkan takım, ilk yarıda iyi bir performans sergilese de ikinci yarıda tamamen çöktü ve 3-0 mağlup oldu.

    Maç henüz bitmemiş olmasına rağmen, Marinakis maç bitmeden ana tribünden ayrıldı; basın haberleri, görevden alma kararının maç devam ederken çoktan alındığını doğruladı.

    Maçın bitmesinden sadece 19 dakika sonra, Nottingham Forest kulübü Avustralyalı teknik direktörün görevden alındığını duyurdu; bu olay, İngiltere Premier Ligi tarihindeki en sert görevden alma olarak nitelendirildi.

    Postokoğlu daha sonra, o dönemde Nottingham Forest’ı yönetme kararının yanlış olduğunu itiraf etti; bu, Al-Nassr kulübündeki yeni görevine başlamadan önceki son teknik direktörlük deneyimi olmuştu.