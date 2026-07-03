Beige Angie, Al-Nasr’da… Premier Lig’de sahadan atılan ikinci sezonun şampiyonu

Avrupa Ligi şampiyonluğunun kazanılmasından yaklaşık iki hafta sonra ve atanmasından tam iki yıl geçtikten sonra, Tottenham kulübü 6 Haziran 2025 tarihinde Postojkoğlu’nun teknik direktörlük görevinden alındığını duyurdu; ardından yerine Thomas Frank atandı.
Aynı yılın Eylül ayında, Postikoglou, kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile iyi geçinebileceği konusunda şüpheler varken, Portekizli Nuno Santo’nun yerine Nottingham Forest’ın teknik direktörlüğü görevini üstlendi.
Bu şüpheler tamamen haklıydı, özellikle de takımın sonuçlar açısından yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında; ilk 8 maçta hiçbir galibiyet elde edemedi, 6'sını kaybetti ve 2'sinde berabere kaldı.
Bostekoğlu, atanmasından sadece 39 gün sonra Chelsea ile oynanan sekizinci maça çıktı. Kazanamazsa derhal görevden alınacağını bilerek sahaya çıkan takım, ilk yarıda iyi bir performans sergilese de ikinci yarıda tamamen çöktü ve 3-0 mağlup oldu.
Maç henüz bitmemiş olmasına rağmen, Marinakis maç bitmeden ana tribünden ayrıldı; basın haberleri, görevden alma kararının maç devam ederken çoktan alındığını doğruladı.
Maçın bitmesinden sadece 19 dakika sonra, Nottingham Forest kulübü Avustralyalı teknik direktörün görevden alındığını duyurdu; bu olay, İngiltere Premier Ligi tarihindeki en sert görevden alma olarak nitelendirildi.
Postokoğlu daha sonra, o dönemde Nottingham Forest’ı yönetme kararının yanlış olduğunu itiraf etti; bu, Al-Nassr kulübündeki yeni görevine başlamadan önceki son teknik direktörlük deneyimi olmuştu.