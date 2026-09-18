Rakibe odaklanan Alonso, takımını Brentford'un taktiksel çok yönlülüğünü küçümsememeleri konusunda uyardı. Brentford duran topları ve hızlı geçişleriyle tanınsa da, İspanyol teknik adam Gtech Community Stadium'daki genel güçlerine dikkat çekti.

Alonso, takımını en iyi şekilde hazırlamak için geçen sezonki karşılaşmanın görüntülerini izlediğini açıkladı.

Alonso, "Duran topları ve hızlı geçişleri çok iyi yapıyorlar ama toplu ya da topsuz, komple bir takım," dedi. "Kendi sahalarında oynarken büyük bir güce sahipler, bu yüzden çok büyük bir sınav olacak."