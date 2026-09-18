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'Bedelini ödersiniz!' - Xabi Alonso, derbi öncesi Chelsea yıldızlarına sert bir sakatlık uyarısında bulundu
Chelsea'nin kilit yıldızları için son dakika kondisyon kararları bekleniyor
Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, kilit oyuncuların fiziksel sorunlardan dönme süreci nedeniyle ilk 11’iyle ilgili son kararlarını cuma sabahına kadar erteledi. Orta saha oyuncusu Moises Caicedo dönüşe yaklaşırken, kaptan Reece James iyileşme protokolünü sürdürdü.
Brezilyalı forvet Joao Pedro, Brentford karşısında forma giyebilir ancak milli takım uygunluğu belirsizliğini koruyor.
Alonso, son antrenman seansları öncesinde hiçbir oyuncunun resmen kadro dışı bırakılmadığını doğruladı.
- Sportimage
Teknik direktör, Caicedo'nun ilerleyişini ve milli takım görevlerini takip ediyor
Caicedo'nun iyileşme süreci hakkında konuşan Alonso, orta sahanın durumunun hızla düzeldiğini belirtti. Ancak oyuncunun geç fiziksel testlere nasıl yanıt vereceğini değerlendirmeden önce forma giyebileceğine dair garanti vermeyi reddetti.
Teknik direktör ayrıca milli takım davetleriyle ilgili spekülasyonları da önemsemedi ve önceliği Chelsea'nin önündeki maça verdi.
Alonso, "Sakatlıklar açısından bakarsak cuma günü için hiç kimse kadro dışı değil, bu yüzden temkinli olmayı tercih ediyorum" dedi. "Moises Caicedo form tutmaya yaklaşıyor. Karar vermeden önce Reece James'in durumundaki gelişimi göreceğiz."
Alonso, Brentford'ın sahasındaki zorlu mücadeleye saygı duyuyor
Rakibe odaklanan Alonso, takımını Brentford'un taktiksel çok yönlülüğünü küçümsememeleri konusunda uyardı. Brentford duran topları ve hızlı geçişleriyle tanınsa da, İspanyol teknik adam Gtech Community Stadium'daki genel güçlerine dikkat çekti.
Alonso, takımını en iyi şekilde hazırlamak için geçen sezonki karşılaşmanın görüntülerini izlediğini açıkladı.
Alonso, "Duran topları ve hızlı geçişleri çok iyi yapıyorlar ama toplu ya da topsuz, komple bir takım," dedi. "Kendi sahalarında oynarken büyük bir güce sahipler, bu yüzden çok büyük bir sınav olacak."
- Getty Images Sport
Chelsea hedefi olarak Execution key deplasmanda galibiyet peşinde
Alonso, sözlerini Premier League'de hataya hiç yer olmadığını oyuncularına hatırlatarak tamamladı. Brentford'un savunmadaki herhangi bir hatadan yararlanmasını önlemek için ilk düdükten itibaren azami konsantrasyon istedi.
Bir galibiyet, oyuncular milli görevleri için takımdan ayrılmadan önce Chelsea'ye moral kazandıracak.
Chelsea, cuma akşamı BST ile saat 20.00'de Brentford karşısında sahaya çıkacak.
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