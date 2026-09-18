Liverpool'un ocak ayında yeniden girişimde bulunması mümkün olabilir; zira bariz ihtiyaçları ortadan kalkmış değil. Eski Seagulls forveti Zamora, Premier League bahisleri kapsamında BetWright ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, bir anlaşmaya varılıp varılmayacağını görüp görmediği sorulduğunda GOAL'e şöyle konuştu: “Muhtemelen.

“Herkes farklıdır. Herkes bu sorulara, devreye giren bu kulüplere farklı tepki verir. Bazıları, ‘tamam, bunu bir kenara bırakayım, futbolumu oynamaya devam edeyim’ der. Bazıları ise, ‘Gerçekten oraya gitmek istiyorum, şimdi oraya ulaşmak için her şeyi yaparım’ der.

“Ve bu, menajere de bağlı, etrafındaki insanlara da bağlı. Yani herkes farklı ama evet, Liverpool'un hâlâ ihtiyacı var ve o çok direkt bir oyuncu. Topu ceza sahasına gönderiyor. Liverpool'a uyar. Bence onlara uyar ama Brighton herhangi bir oyuncuyu bedavaya bırakmaz.

“Gördünüz ki, sattıkları tüm oyunculardan iyi bir bonservis bedeli elde ediyorlar. Dolayısıyla önce Brighton için rakamın doğru olması gerekiyor. Umarım o rakam doğrudur. Ve dinleyin, eğer gitmek istediği yer orasıysa, umarım gider.

“Brighton'ın sürekli daha fazla oyuncu çıkaran bir sistemi var ve bunu görebiliyorsunuz. Yankuba son dönemde orada değildi ama gelen çocukların hepsi harika iş çıkardı.”