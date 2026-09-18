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Yankuba Minteh Liverpool crestGetty/GOAL
Chris Burton
Çeviri:

'Bedel doğru olmak zorunda' - 70 milyon £ değer biçilen Yankuba Minteh, Brighton efsanesinin sağ kanat oyuncusunun Anfield'daki ihtiyaçlara "uyacağını" söylemesiyle hâlâ Liverpool'a transfer olabilir

Y. Minteh
Liverpool
Brighton & Hove Albion
Premier Lig

Yankuba Minteh, yaz transfer döneminde Liverpool'a transfer olmayı kaçırdı, ancak Bobby Zamora GOAL'e yaptığı açıklamada, "rakam" "doğru" olursa yüksek bonservisli bir transferin yine de gerçekleşebileceğini kabul etti. Düşük maliyetle alıp yüksek bedelle satmasıyla bilinen Brighton, "doğrudan" oynayan sağ kanat için gelen iki teklifi şimdiden geri çevirdi, ancak oyuncunun Anfield'daki ihtiyaçlara "uyduğu" düşünülüyor.

  • Liverpool'un Salah için uygun bir alternatife ihtiyacı var

    Mohamed Salah’ın sözleşmesinin son yılında bonservissiz olarak ayrılmasına izin veren Merseyside’ın Premier League devleri, hücum hattında takviyeye ihtiyaç duyacaklarını bir süredir biliyordu.

    Yeni patron Andoni Iraola yönetimindeyken, heyecan verici İspanyol Victor Munoz Osasuna’dan koparılırken Şampiyonlar Ligi kazanan Fransa milli oyuncusu Bradley Barcola’yı kadroya katmak için 123 milyon sterlin (164 milyon dolar) ödendi; oyuncu da Paris Saint-Germain’e veda etti.

    Bu iki takviye de, Hollandalı yıldız Cody Gakpo ve genç harika Rio Ngumoha ile birlikte, sol kanatta oynamayı tercih ediyor. Salah’ın yerini doldurmak için girişimlerde bulunuldu ve Minteh ile Crystal Palace yıldızı Ismaila Sarr için teklifler yapıldı.

    Brighton’ın 50 milyon sterlinlik (67 milyon dolar) ve 60 milyon sterlinlik (80 milyon dolar) teklifleri geri çevirdiği söyleniyor; kulüp 70 milyon sterline (94 milyon dolar) daha yakın bir rakam bekliyor. Minteh ise ameliyat gerektiren ayak bileği sakatlığını sezon öncesi kampta yaşamasının ardından 2026-27 sezonunda Fabian Hurzeler’in takımında henüz forma giymedi.

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  • Yankuba Minteh Brighton 2025-26Getty

    Brighton, Minteh’nin herhangi bir satışından 70 milyon sterlin istiyor

    Liverpool'un ocak ayında yeniden girişimde bulunması mümkün olabilir; zira bariz ihtiyaçları ortadan kalkmış değil. Eski Seagulls forveti Zamora, Premier League bahisleri kapsamında BetWright ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, bir anlaşmaya varılıp varılmayacağını görüp görmediği sorulduğunda GOAL'e şöyle konuştu: “Muhtemelen.

    “Herkes farklıdır. Herkes bu sorulara, devreye giren bu kulüplere farklı tepki verir. Bazıları, ‘tamam, bunu bir kenara bırakayım, futbolumu oynamaya devam edeyim’ der. Bazıları ise, ‘Gerçekten oraya gitmek istiyorum, şimdi oraya ulaşmak için her şeyi yaparım’ der.

    “Ve bu, menajere de bağlı, etrafındaki insanlara da bağlı. Yani herkes farklı ama evet, Liverpool'un hâlâ ihtiyacı var ve o çok direkt bir oyuncu. Topu ceza sahasına gönderiyor. Liverpool'a uyar. Bence onlara uyar ama Brighton herhangi bir oyuncuyu bedavaya bırakmaz.

    “Gördünüz ki, sattıkları tüm oyunculardan iyi bir bonservis bedeli elde ediyorlar. Dolayısıyla önce Brighton için rakamın doğru olması gerekiyor. Umarım o rakam doğrudur. Ve dinleyin, eğer gitmek istediği yer orasıysa, umarım gider.

    “Brighton'ın sürekli daha fazla oyuncu çıkaran bir sistemi var ve bunu görebiliyorsunuz. Yankuba son dönemde orada değildi ama gelen çocukların hepsi harika iş çıkardı.”

  • Hurzeler'in Martılar'ın patronu olarak söyledikleri

    Hurzeler, Minteh'in durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tüm takım başarılı olursa ve birey öne çıkarsa, Yankuba yeniden çok fazla ilgi görecek ve belki de bir sonraki transfer döneminde hayalini gerçekleştirebilecek.

    “Brighton forması giyiyor, Brighton armasını taşıyor. Artık iki yıldır kadronun bir parçası olarak bizimle birlikte. Çocuklarla birlikte büyük işler başardı. Artık mesele onun da kendini adaması.

    “Sonuçta biz her zaman kulüp olarak başarılı olmak istediğimizi söylüyoruz ve ardından bireysel olarak da parlayabilirsiniz. Geçmişte bunu kanıtladık. Birlikte bir şeyler başarırsak, ilgi bireysel oyunculara da gelir ve bu sezon da durum böyle olacak.”

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  • Yankuba Minteh Brighton 2025-26 away kitGetty

    Brighton, transferlerden büyük kârlar elde etmesiyle tanınıyor

    Brighton, Minteh'i 2024 yazında Newcastle'dan 30 milyon sterlin (40 milyon dolar) karşılığında kadrosuna kattı. Oyuncu, kulüp formasıyla çıktığı 73 maçta 10 gol kaydetti ve Premier League kalitesi artık tartışma götürmüyor.

    Eğer satışa onay verilirse önemli bir kâr elde edilecek; tıpkı daha önce Moises Caicedo, Marc Cucurella, Joao Pedro ve Alexis Mac Allister'da olduğu gibi. Ancak Liverpool, gerçekten de aynı ligdeki bir rakibinden oyuncu kapmak ve Salah'ın rekorları altüst eden izinden gidebilecek bir ismi kadrosuna katmak istiyorsa biraz daha derine inmek zorunda kalacak.

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