ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinin kuzeyinde bir bira bahçesi. Güneş yavaş yavaş batıyor, ancak hava hâlâ kavurucu derecede sıcak. Devasa bir ekranda futbol maçı yayınlanıyor; ekranın önünde kamp sandalyelerinde oturan iki adam mikrofonlara durmaksızın bağırıyor. Çoğunlukla aynı anda. Etrafta yaklaşık 200 taraftar maçı dinliyor ve heyecanla takip ediyor.
Çeviri:
Bedava içki ve yasaklanmış formalarla: Bu gizli köşeler, ABD’deki Dünya Kupası atmosferi için büyük bir şans
Gürültü, heyecanın büyüklüğü kadar. Hiç şaşırtıcı değil, çünkü milli takımları 52 yıl aradan sonra ilk Dünya Kupası maçına çıkıyor. Haiti’nin İskoçya karşısında büyük futbol sahnesine geri dönüşünde, Karayipler’deki vatanlarından uzakta biraz ulusal folklor yaşamak ve televizyondan ABD’li yorumcuların görüşlerini dinlememek istiyorlar.
Bu nedenle “Houston Haitians United” adlı organizasyon, Kreolce, Fransızca ve İngilizceyi karıştırarak bağıran kendi yorumcularıyla bir açık hava izleme etkinliği düzenledi. Almanca konuşanların kulağına bu, şifreli bir dil gibi geliyor. Ancak ABD’de bu dili anlayan pek çok kişi var: Burada yaklaşık 850.000 Haitili’nin yaşadığı tahmin ediliyor; bunların 30.000’den fazlası Teksas’ın metropolü Houston’da yaşıyor.
"Houston Haitians United" takımında Dünya Kupası havası
Dünyadaki hiçbir başka ülke gibi, ABD tarihsel olarak göçmenler tarafından şekillenmiştir. Sözde sınırsız imkânların ülkesi olarak, her zaman güvenlik ya da ekonomik refah arayışında olan insanları kendine çekmiştir. Başkan Donald Trump, özellikle de kötü şöhretli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) aracılığıyla bu mirasa karşı mücadele etmeyi kendine hedef edinmiştir. Şu anda ABD’nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i, yani 50 milyon kişi, yurtdışında doğmuştur. Göçmenlerin çocukları da hesaba katıldığında bu rakam ikiye katlanmaktadır.
Futbol, ABD’den farklı olarak dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde en popüler spor dalı olduğu için, burada doğuştan itibaren futbolla iç içe büyümüş oldukça fazla insan yaşıyor. Bunların birçoğu, ikinci vatanlarında düzenlenen Dünya Kupası’na katılan ülkelerden geliyor. Bunların başında elbette, aynı zamanda turnuvanın ortak ev sahibi olan Meksikalılar geliyor. Ancak ABD’de Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinden, Güney Kore gibi Asya ülkelerinden ya da Haiti gibi Karayip ülkelerinden gelen devasa topluluklar da bulunmaktadır.
Özellikle büyük ABD metropollerinde bu topluluklar genellikle birbirleriyle sıkı bir ağ içinde bağlantılıdır. “Houston Haitians United” gibi kuruluşlar, kendi toplulukları için konserler, konferanslar, spor etkinlikleri ve şimdi de Dünya Kupası kapsamında halka açık izleme etkinlikleri gibi çok çeşitli etkinlikler düzenliyor. Böylelikle göçmen toplulukları, otantik Dünya Kupası atmosferinin yaşandığı gizli köşeler yaratıyor.
Genel olarak, turnuvanın ABD’deki kamusal varlığı – Boston’daki coşkulu İskoçlar gibi bazı istisnalar dışında – daha çok stadyumlar ve taraftar bölgeleriyle sınırlı kalıyor. Her halükarda Dünya Kupası, iki yıl önce Almanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda ya da 2022 Katar Dünya Kupası’nda (her şeyin tek bir şehirde gerçekleştiği) olduğu gibi genel şehir manzarasını domine etmiyor.
- Getty Images Sport
Haiti, sürgünde Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı
"Çok heyecanlıyım," diyor "Houston Haitians United"ın kurucu ortağı ve başkanı, dolayısıyla açık hava izleme etkinliğinin organizatörlerinden biri olan Jean Michel. "Bu, Houston'daki tarihimizin harika bir anı. Dünya Kupası'nı kutlamak istiyoruz." Etkinliğin yapıldığı yer, bira bahçesi olan küçük bir bira fabrikası; bugün burası Haiti bayrakları, mavi ve kırmızı balonlar ve masa örtüleriyle süslenmiş durumda. İlk 50 taraftara ücretsiz likör, düdük, lolipop ve kurabiye içeren bir hediye paketi veriliyor.
Haiti sokak yemekleri, bira ve kokteyller sunuluyor. Afişlerde bir Haiti süpermarketi ve kuaför salonu tanıtılıyor. Devre arasında ve maçtan sonra bir DJ, Haiti müziği çalacak. Etkinliğin ortak düzenleyicisi olarak “Haitian Soccer United” futbol kulübü de yer alıyor. Buradaki pek çok kişi, FIFA tarafından yasaklanan Haiti milli formalarını gururla giyiyor. Formanın alt kenarında, Haiti’nin Fransa’dan bağımsızlığını sağlayan 1803 tarihli Vertiers Savaşı’na ait küçük bir motif yer alıyor. Siyasi mesajı nedeniyle FIFA, federasyona Dünya Kupası maçlarında bu formayı kullanmasını yasakladı.
1804’teki bağımsızlıkla Haiti, dünyada eski köleler tarafından yönetilen ilk ülke oldu. Geçtiğimiz on yıllarda Haiti, doğal afetler, kıtlıklar, yolsuzluk ve çete savaşları nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir çöküş yaşadı. 2021’de seçilmiş Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’in suikastından bu yana ülkede büyük ölçüde anarşi hüküm sürüyor. Yüzbinlerce kişi kaçtı; bunların çoğu ABD’ye sığındı. Çatışmalar sırasında başkent Port-au-Prince’deki stadyum da ağır hasar gördü. Milli takım, tüm iç saha maçlarını komşu adalarda oynamak zorunda kalıyor; bu durum, Haiti’nin 1974’te ön eleme turunda puan alamadan elendiği ikinci Dünya Kupası elemelerini daha da dikkat çekici hale getirdi.
Fransız milli takım teknik direktörü Sebastien Migne, bugüne kadar Haiti topraklarına hiç ayak basmadı. Oyuncuları dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Biri İran’da, biri Ekvador’da oynuyor; üçüncü kaleci Josue Duverger ise Almanya’nın beşinci ligindeki Cosmos Koblenz takımında forma giyiyor. Curacao dışında Haiti, turnuvanın en büyük sürpriz adayı olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
"Bu Dünya Kupası elemeleri bize yeni bir soluk getiriyor"
Haiti, İskoçya karşısında erken bir golle geriye düşer, ancak özveriyle mücadele eder ve birkaç kez beraberliği kıl payı kaçırır. Şansı kendi lehine çevirmek için Jean Michel, halka açık izleme etkinliğinde bir dağ keçisinin boynuzuna üfler. Ancak bu da işe yaramaz. 0-1’lik mağlubiyete rağmen taraftarlar, heyecan verici performanslarından genel olarak memnun kalır. Haiti için Dünya Kupası’nda mesele zaten sadece goller ve galibiyetler değil. Aynı zamanda, uluslararası alanda bir kez olsun olumlu bir izlenim bırakmak da önemli.
"İnsanların ülkemiz hakkında belki de kötü bir izlenime sahip olduğunu, birçok sorun olduğunu biliyoruz," dedi Haiti'nin orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde turnuva öncesinde. Bu nedenle Dünya Kupası'na katılımın "ülkeye, insanlara ve aileme çok iyi geleceğini" belirtti. İskoçya ile oynanan açılış maçı sırasında, sadece takımın performansı değil, başka şeyler de hayranlık uyandırdı. Haiti’de düzenlenen devasa ve barışçıl taraftar festivallerinden çekilen görüntüler de güzel anlar yaşattı.
“Ülkemizde yaşanan onca şeyden sonra bu Dünya Kupası elemesi bize yeniden hayat veriyor. İnsanları olumlu bir şekilde bir araya getiriyor,” diyor Jean Michel ve bu sözleriyle neredeyse bir politikacı gibi konuşuyor: “Ülkemizi yeniden ayağa kaldırabiliriz.” Burada, halka açık izleme etkinliğinde, geri dönüş arzusunu – hem kendilerinin hem de milli takımın geri dönüşünü – adeta bir mantra gibi duyuyorsunuz.
- Getty Images Sport
Haiti taraftarlarına ABD tarafından giriş yasağı getirildi
Cuma günü oynanacak ikinci grup maçında Brezilya bekliyor. Bu, Haiti için sadece rekor sayıda dünya şampiyonu olan takıma karşı oynanacağı için değil, çok özel bir karşılaşma. Kendi milli takımları elenmişse, çoğu Haitili geleneksel olarak Brezilya’yı destekler. "Houston Haitians United" yine bir açık hava izleme etkinliği düzenleyecek. Ancak Fas ile oynanacak son maçta bu etkinlik yapılmayacak. Maç Atlanta'da oynanacak ve topluluktan pek çok kişi maçı canlı izlemek için kuzeydoğuya doğru yaklaşık on bir saatlik bir yolculuğa çıkmak istiyor.
Zira Haiti milli takımı, Dünya Kupası’nda stadyumlarda yalnızca ABD’de yaşayan topluluğun desteğine güvenmek zorunda. Haiti’den gelen taraftarlar, İran’dan gelenler gibi genel bir giriş yasağıyla karşı karşıya kaldı. Başkan Donald Trump’ın istediği olsaydı, ABD’de yaşayan birçok Haitili de çoktan ülkelerine geri gönderilmiş olacaktı. Ancak ülkedeki Dünya Kupası atmosferi açısından, onların burada olması bir şans – tıpkı Dünya Kupası’na katılan diğer ülkelerin göçmen toplulukları gibi.