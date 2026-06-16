Bedava içki ve yasaklanmış formalarla: Bu gizli köşeler, ABD’deki Dünya Kupası atmosferi için büyük bir şans

Dünyadaki hiçbir başka ülke gibi, ABD tarihsel olarak göçmenler tarafından şekillenmiştir. Sözde sınırsız imkânların ülkesi olarak, her zaman güvenlik ya da ekonomik refah arayışında olan insanları kendine çekmiştir. Başkan Donald Trump, özellikle de kötü şöhretli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) aracılığıyla bu mirasa karşı mücadele etmeyi kendine hedef edinmiştir. Şu anda ABD’nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i, yani 50 milyon kişi, yurtdışında doğmuştur. Göçmenlerin çocukları da hesaba katıldığında bu rakam ikiye katlanmaktadır.

Futbol, ABD’den farklı olarak dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde en popüler spor dalı olduğu için, burada doğuştan itibaren futbolla iç içe büyümüş oldukça fazla insan yaşıyor. Bunların birçoğu, ikinci vatanlarında düzenlenen Dünya Kupası’na katılan ülkelerden geliyor. Bunların başında elbette, aynı zamanda turnuvanın ortak ev sahibi olan Meksikalılar geliyor. Ancak ABD’de Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinden, Güney Kore gibi Asya ülkelerinden ya da Haiti gibi Karayip ülkelerinden gelen devasa topluluklar da bulunmaktadır.

Özellikle büyük ABD metropollerinde bu topluluklar genellikle birbirleriyle sıkı bir ağ içinde bağlantılıdır. “Houston Haitians United” gibi kuruluşlar, kendi toplulukları için konserler, konferanslar, spor etkinlikleri ve şimdi de Dünya Kupası kapsamında halka açık izleme etkinlikleri gibi çok çeşitli etkinlikler düzenliyor. Böylelikle göçmen toplulukları, otantik Dünya Kupası atmosferinin yaşandığı gizli köşeler yaratıyor.

Genel olarak, turnuvanın ABD’deki kamusal varlığı – Boston’daki coşkulu İskoçlar gibi bazı istisnalar dışında – daha çok stadyumlar ve taraftar bölgeleriyle sınırlı kalıyor. Her halükarda Dünya Kupası, iki yıl önce Almanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda ya da 2022 Katar Dünya Kupası’nda (her şeyin tek bir şehirde gerçekleştiği) olduğu gibi genel şehir manzarasını domine etmiyor.