Bedava içki ve yasak formalarla: Bu gizli köşeler, ABD’deki Dünya Kupası atmosferi için büyük bir şans

Dünyadaki hiçbir ülke gibi ABD, tarihsel olarak göçmenler tarafından şekillenmiştir. Sözde sınırsız imkânlar ülkesi olarak, her zaman güvenlik veya ekonomik refah arayışında olan insanları kendine çekmiştir. Başkan Donald Trump, özellikle de kötü şöhretli göçmenlik bürosu ICE'yi kullanarak bu mirasa karşı mücadele etmeyi hedeflemiştir. Şu anda ABD'nin tüm nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i, yani 50 milyon kişi, yurtdışında doğmuştur. Göçmenlerin çocukları da buna eklenirse, bu rakam ikiye katlanır.

ABD'den farklı olarak, dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde futbol en popüler spor dalı olduğu için, burada doğuştan itibaren futbolla iç içe büyümüş oldukça fazla insan yaşıyor. Bunların birçoğu, ikinci vatanlarında düzenlenen Dünya Kupası'na katılan ülkelerden geliyor. Bunların başında elbette, aynı zamanda ortak ev sahibi olan Meksikalılar geliyor. Ancak ABD'de Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinden, Güney Kore gibi Asya ülkelerinden veya Haiti gibi Karayip ülkelerinden gelen devasa topluluklar da bulunmaktadır.

Özellikle büyük ABD metropollerinde, bu topluluklar genellikle birbirleriyle sıkı bir şekilde bağlantılıdır. "Houston Haitians United" gibi kuruluşlar, kendi toplulukları için konserler, konferanslar, spor etkinlikleri ve şimdi de Dünya Kupası kapsamında halka açık izleme etkinlikleri gibi çok çeşitli etkinlikler düzenliyor. Böylelikle göçmen toplulukları, otantik bir Dünya Kupası atmosferi sunan gizli köşeler yaratıyor.

Genel olarak, turnuvanın ABD'deki kamusal varlığı – Boston'daki coşkulu İskoçlar gibi bazı istisnalar dışında – daha çok stadyumlar ve taraftar alanlarıyla sınırlıdır. Her halükarda, Dünya Kupası, iki yıl önce Almanya'daki Avrupa Şampiyonası veya Katar'daki 2022 Dünya Kupası (her şeyin tek bir şehirde gerçekleştiği) gibi genel şehir manzarasını domine etmemektedir.