ABD'nin Teksas eyaletinde, Houston'ın kuzeyinde bir bira bahçesi. Güneş yavaş yavaş batıyor, ancak hava hâlâ kavurucu. Devasa bir ekranda futbol maçı yayınlanıyor; ekranın önünde kamp sandalyelerinde oturan iki adam mikrofonlara durmaksızın bağırıyor. Çoğunlukla aynı anda. Etrafta yaklaşık 200 taraftar da maçı dinleyip heyecanla takip ediyor.
Çeviri:
Bedava içki ve yasak formalarla: Bu gizli köşeler, ABD’deki Dünya Kupası atmosferi için büyük bir şans
Gürültü, heyecan kadar büyük. Hiç şaşırtıcı değil, çünkü milli takımları 52 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda bir maç oynuyor. Haiti'nin İskoçya karşısında büyük futbol sahnesine geri dönüşünde, Karayipler'deki vatanlarından uzakta biraz ulusal folklor yaşamak ve televizyondan ABD'li yorumcuların görüşlerini dinlememek istiyorlar.
Bu nedenle "Houston Haitians United" organizasyonu, Kreolce, Fransızca ve İngilizce karışımı bir dilde bağıran kendi yorumcularıyla bir açık hava izleme etkinliği düzenledi. Almanca konuşan kulaklara bu, şifreli bir gizli dil gibi geliyor. Ancak ABD'de bu dili anlayan pek çok kişi var: Yaklaşık 850.000 Haitili'nin burada yaşadığı tahmin ediliyor, bunların 30.000'den fazlası Teksas'ın metropolü Houston'da yaşıyor.
"Houston Haitians United"de Dünya Kupası havası
Dünyadaki hiçbir ülke gibi ABD, tarihsel olarak göçmenler tarafından şekillenmiştir. Sözde sınırsız imkânlar ülkesi olarak, her zaman güvenlik veya ekonomik refah arayışında olan insanları kendine çekmiştir. Başkan Donald Trump, özellikle de kötü şöhretli göçmenlik bürosu ICE'yi kullanarak bu mirasa karşı mücadele etmeyi hedeflemiştir. Şu anda ABD'nin tüm nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i, yani 50 milyon kişi, yurtdışında doğmuştur. Göçmenlerin çocukları da buna eklenirse, bu rakam ikiye katlanır.
ABD'den farklı olarak, dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde futbol en popüler spor dalı olduğu için, burada doğuştan itibaren futbolla iç içe büyümüş oldukça fazla insan yaşıyor. Bunların birçoğu, ikinci vatanlarında düzenlenen Dünya Kupası'na katılan ülkelerden geliyor. Bunların başında elbette, aynı zamanda ortak ev sahibi olan Meksikalılar geliyor. Ancak ABD'de Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinden, Güney Kore gibi Asya ülkelerinden veya Haiti gibi Karayip ülkelerinden gelen devasa topluluklar da bulunmaktadır.
Özellikle büyük ABD metropollerinde, bu topluluklar genellikle birbirleriyle sıkı bir şekilde bağlantılıdır. "Houston Haitians United" gibi kuruluşlar, kendi toplulukları için konserler, konferanslar, spor etkinlikleri ve şimdi de Dünya Kupası kapsamında halka açık izleme etkinlikleri gibi çok çeşitli etkinlikler düzenliyor. Böylelikle göçmen toplulukları, otantik bir Dünya Kupası atmosferi sunan gizli köşeler yaratıyor.
Genel olarak, turnuvanın ABD'deki kamusal varlığı – Boston'daki coşkulu İskoçlar gibi bazı istisnalar dışında – daha çok stadyumlar ve taraftar alanlarıyla sınırlıdır. Her halükarda, Dünya Kupası, iki yıl önce Almanya'daki Avrupa Şampiyonası veya Katar'daki 2022 Dünya Kupası (her şeyin tek bir şehirde gerçekleştiği) gibi genel şehir manzarasını domine etmemektedir.
- Getty Images Sport
Haiti, sürgünde Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı
"Çok heyecanlıyım," diyor "Houston Haitians United"ın kurucu ortağı ve başkanı, dolayısıyla açık hava izleme etkinliğinin organizatörlerinden biri olan Jean Michel. "Bu, Houston'daki tarihimizin harika bir anı. Dünya Kupası'nı kutlamak istiyoruz." Etkinlik, bugün Haiti bayrakları, mavi ve kırmızı balonlar ve masa örtüleri ile süslenmiş, bira bahçesi olan küçük bir bira fabrikasında düzenleniyor. İlk 50 taraftara ücretsiz likör, düdük, lolipop ve kurabiye içeren bir hediye paketi veriliyor.
Haiti sokak yemekleri, bira ve kokteyller var. Afişler bir Haiti süpermarketi ve kuaför salonunun reklamını yapıyor. Devre arasında ve maçtan sonra bir DJ Haiti müziği çalıyor. Etkinliğin ortak düzenleyicisi olarak "Haitian Soccer United" futbol kulübü de temsil ediliyor. Buradaki pek çok kişi, FIFA tarafından yasaklanan Haiti milli formalarını gururla giyiyor. Formanın alt kenarında, Haiti'nin Fransa'dan bağımsızlığını sağlayan 1803 tarihli Vertiers Savaşı'nı simgeleyen küçük bir motif yer alıyor. Siyasi mesajı nedeniyle FIFA, federasyona Dünya Kupası maçlarında bu formayı kullanmasını yasakladı.
1804'teki bağımsızlık ile Haiti, dünyada eski köleler tarafından yönetilen ilk ülke oldu. Geçtiğimiz on yıllarda Haiti, doğal afetler, kıtlıklar, yolsuzluk ve çete savaşları nedeniyle benzeri görülmemiş bir çöküş yaşadı. 2021'de seçilmiş Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinden bu yana ülkede büyük ölçüde anarşi hüküm sürüyor. Yüzbinlerce kişi kaçtı, bunların çoğu ABD'ye gitti. Çatışmalar sırasında başkent Port-au-Prince'deki stadyum da ağır hasar gördü. Milli takım tüm iç saha maçlarını komşu adalarda oynamak zorunda kaldı, bu da Haiti'nin 1974'te ön eleme turunda puan alamadan elendiği ikinci Dünya Kupası elemelerini daha da dikkat çekici hale getirdi.
Fransız milli takım teknik direktörü Sebastien Migne, Haiti topraklarına hiç ayak basmadı. Oyuncuları dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Biri İran'da, biri Ekvador'da, üçüncü kaleci Josue Duverger ise Almanya'nın beşinci ligindeki Cosmos Koblenz takımında oynuyor. Curacao dışında Haiti, turnuvanın en büyük sürpriz takımı olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
"Bu Dünya Kupası elemeleri bize yeni bir soluk getiriyor"
Haiti, İskoçya karşısında erken bir golle geriye düşse de, özveriyle mücadele etti ve birkaç kez beraberliği kıl payı kaçırdı. Şansı kendi lehine çevirmek için Jean Michel, açık hava izleme etkinliğinde bir dağ keçisinin boynuzuna üfledi. Ancak bu da işe yaramadı. 0-1'lik mağlubiyete rağmen, taraftarlar heyecan verici performanslarından genel olarak memnun kaldı. Haiti için Dünya Kupası'nda önemli olan sadece goller ve galibiyetler değil. Aynı zamanda, uluslararası alanda bir kez olsun olumlu bir imaj sergilemek de önemli.
Haiti'nin orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde, turnuva öncesinde "İnsanların ülkemiz hakkında belki de kötü bir imajı olduğunu, birçok sorun olduğunu biliyoruz" demişti. Bu nedenle Dünya Kupası'na katılımın "ülkeye, insanlara ve aileme çok iyi geleceğini" belirtti. İskoçya ile oynanan açılış maçında, sadece takımın performansı değil, başka şeyler de hayranlık uyandırdı. Haiti'de düzenlenen devasa ve barışçıl taraftar festivallerinden çekilen görüntüler de güzel manzaralar oluşturdu.
"Ülkemizde yaşanan onca şeyden sonra bu Dünya Kupası elemeleri bize hayat veriyor. İnsanları olumlu bir şekilde bir araya getiriyor," diyor Jean Michel ve bu sözleriyle neredeyse bir politikacı gibi konuşuyor: "Ülkemizi yeniden ayağa kaldırabiliriz." Burada, halka açık izleme alanında, neredeyse bir mantra gibi, geri dönüş arzusu duyuluyor – hem kendi geri dönüşü hem de milli takımın geri dönüşü.
- Getty Images Sport
Haiti taraftarları, ABD tarafından ülkeye giriş yasağıyla karşı karşıya kaldı
Cuma günü oynanacak ikinci grup maçında Brezilya bekliyor. Bu, Haiti için sadece rekor sayıda dünya şampiyonu olan takıma karşı oynanacağı için değil, çok özel bir karşılaşma. Kendi milli takımları elenirse, çoğu Haitili geleneksel olarak Brezilya'yı destekler. "Houston Haitians United" yine bir açık hava izleme etkinliği düzenleyecek. Ancak Fas ile oynanacak son maçta bu etkinlik yapılmayacak. Maç Atlanta'da oynanacak ve topluluktan pek çok kişi maçı canlı izlemek için yaklaşık 11 saatlik bir yolculukla kuzeydoğuya gitmek istiyor.
Çünkü Haiti milli takımı, Dünya Kupası'nda stadyumlarda yalnızca ABD'de yaşayan topluluğun desteğine güvenmek zorunda. Haitili taraftarlar, İranlılar gibi genel bir giriş yasağıyla karşı karşıya kalır. Başkan Donald Trump'ın istediği olsaydı, ABD'de yaşayan birçok Haitili de çoktan geri gönderilmiş olacaktı. Ancak ülkedeki Dünya Kupası atmosferi için, onların orada olması bir şans – tıpkı Dünya Kupası'na katılan diğer ülkelerin göçmen toplulukları gibi.