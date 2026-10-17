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Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

‘Beceri ve zekâ’: Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Newcastle karşısında attığı belirleyici golün ardından Johan Manzambi’yi övdü

U. Emery
J. Manzambi
Aston Villa
Newcastle United - Aston Villa
Newcastle United
Premier Lig

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, St. James' Park'ta Newcastle United karşısında alınan kritik 1-0'lık Premier League galibiyetinin tek golünü atan orta saha oyuncusu Johan Manzambi'ye övgüler yağdırdı. Emery, oyuncunun etkileyici teknik becerilerini, oyun zekâsını ve fiziksel gücünü vurgularken fiziksel durumuna ilişkin de kısa bir bilgi verdi.

  • Manzambi, Aston Villa'ya üç puanı getirdi

    Manzambi maçın kaderini belirledi ve Aston Villa, St. James' Park'ta Newcastle'ı 1-0 mağlup etti. İki takımın da karşılıklı ataklar geliştirdiği başlangıcın ardından João Gomes, 36. dakikada isabetli bir orta yaptı. Manzambi de kafa vuruşuyla topu kaleci Lukás Hornícek'in yanından ağlara gönderdi.

    Konuk ekip, maçın son bölümünde Matthias Jaissle'nin takımının baskısına direndi. Zion Suzuki, Sven Botman'a gol izni vermeyen müthiş bir kurtarış yaptı. Aston Villa üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı ve puan tablosunda 12. sıraya yükseldi.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ASTON VILLAAFP

    Emery, orta saha oyuncusunun etkisinden çok memnun

    Maçın ardından konuşan Emery, galibiyet golünü atan oyuncunun takıma genel katkısını vurguladı. Orta saha oyuncusunun takıma uyumundan memnun olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hem yetenekli hem de zeki. Fizik gücü de savunmada bize yardımcı olması ve hücumda ikili mücadelelerde ayakta kalmamız açısından çok önemli. Çok mutluyum. Elbette bir gol daha attı. Bu onun için de harika." Galibiyeti getiren kafa golüyle bu sezon Premier League'deki gol sayısını ikiye çıkardı.

  • En üst seviyeye uyum sağlama ve sakatlık endişeleri

    Emery, oyuncunun Aston Villa’ya gelişinden bu yana takımın taktiksel beklentilerine ne kadar kolay uyum sağladığını da övdü. Teknik direktör, “Nitelikleriyle ve son üç dört yıldır Premier League’de üst sıralarda yer alıp Avrupa’da da istikrarlı biçimde oynarken karşılaştığımız zorluklara ve sergilediğimiz performansa ortak olma isteğiyle takımımıza çok olumlu katkı sağladı” dedi.

    Ancak Manzambi’nin maçın bitimine 20 dakikadan az süre kala oyundan çıkması hafif bir endişe yarattı. Emery, “Bilmiyorum, biraz yorulmuştu ve belki kaslarıyla ilgili bir sorun vardır. Umarım ciddi bir şey değildir” diye ekledi.

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  • Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Aston Villa'yı neler bekliyor?

    Aston Villa ve Newcastle, Premier League puan tablosunda sekizer puana sahip. Emery ve oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Viking FK ile karşılaşmaya hazırlanırken hızla Avrupa mücadelesine odaklanacak. Bu maçın ardından ligde Manchester City'ye karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklar.

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