Manzambi maçın kaderini belirledi ve Aston Villa, St. James' Park'ta Newcastle'ı 1-0 mağlup etti. İki takımın da karşılıklı ataklar geliştirdiği başlangıcın ardından João Gomes, 36. dakikada isabetli bir orta yaptı. Manzambi de kafa vuruşuyla topu kaleci Lukás Hornícek'in yanından ağlara gönderdi.

Konuk ekip, maçın son bölümünde Matthias Jaissle'nin takımının baskısına direndi. Zion Suzuki, Sven Botman'a gol izni vermeyen müthiş bir kurtarış yaptı. Aston Villa üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı ve puan tablosunda 12. sıraya yükseldi.