Bebek banyolarından tüm zamanların en büyük maçına: Lamine Yamal, Dünya Kupası finalinde neden Lionel Messi’nin gerçek varisi olduğunu kanıtlayabilir

Şunu belirtmek gerekir ki, Yamal’ın omuzlarına böylesine büyük bir baskı yüklemek haksızlık gibi geliyor; her ne kadar bu, 16 yaşında Barça’nın ilk on birine girdiğinden beri taşımaya alıştığı bir yük olsa da.

Messi'yi tarihteki diğer tüm oyunculardan ayıran şey, yirmi yılı aşkın süredir sürdürdüğü üstün performanstır. Yamal'dan bu efsanevi uzun soluklu başarıyı taklit etmesini beklemek çok fazla olur.

Yine de genç oyuncu, “Messi’nin seviyesine ulaşmak imkansız” derken, “belki bir gün onun gibi olmayı” umduğunu da ekliyor – ve ondan gelen bu tür bir hırs, aslında hiç de şaşırtıcı değil.

Yamal, artık baskı hissetmediğini her zaman vurgulamıştır. Baskıyı yıllar önce Mataro’da geride bıraktığını söylüyor. Ve ona şüphe duymamız için hiçbir neden yok. Aksi takdirde, 16 yaşındaki bir genç bir Avrupa Şampiyonası’nda nasıl bu kadar korkusuzca performans gösterebilir ki?

Ancak Yamal dış baskıdan kurtulmuş olsa da, belki de kendi beklentilerinin ağırlığını hissediyor. Belçika ile oynanan çeyrek final maçının ardından açıkladığı gibi, “Kendime karşı çok talepkarım. Yaptıklarımdan asla memnun olmam.”

Bu da muhtemelen, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası hazırlık sürecinde zaman zaman fazla şey yapmaya çalışmasının nedenini açıklıyor.