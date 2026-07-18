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Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Bebek banyolarından tüm zamanların en büyük maçına: Lamine Yamal, Dünya Kupası finalinde neden Lionel Messi’nin gerçek varisi olduğunu kanıtlayabilir

Opinion
Dünya Kupası
İspanya
L. Messi
L. Yamal
FEATURES
İspanya - Arjantin
Barcelona
Arjantin

Lamine Yamal, her zaman Lionel Messi’ye hayranlık duymuştur. Barcelona efsanesi, onun tek ve yegâne idolüydü ve hâlâ da öyle. “Başka bir idolüm hiç olmadı,” diye itiraf etti Yamal, Tuttosport’a. “Bir keresinde onunla fotoğraf çektirdim. O zamanlar hiç tanınmıyordum.” Ancak o sadece tanınmayan biri değildi; 2007 yılında annesiyle birlikte SPORT dergisi tarafından bir hayır amaçlı takvim için düzenlenen fotoğraf çekimine katıldığında, henüz birkaç haftalık bir bebekti.

Ancak, 20 yaşındaki Messi’nin bebek Yamal’ı yıkadığı o görüntü, şimdiden ikonik bir statü kazanmış durumda. Sembolizm neredeyse mükemmel: Sanki Messi, Barça’nın bir sonraki mesihini vaftiz ediyor ya da futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak tahtının varisini kutsuyor gibi.

Ve Pazar günü, Messi ile Yamal’ın bu kez Dünya Kupası finalinde yeniden karşılaşmasıyla bu “kehanet” gerçekleşebilir. Muhtemel bir nöbet değişimi için bundan daha uygun bir sahne olamazdı; Yamal, bir şanlı dönemin sonunu ve bir diğerinin başlangıcını müjdelemek için mükemmel bir konumda bulunuyor...

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Kendime karşı çok titizim"

    Şunu belirtmek gerekir ki, Yamal’ın omuzlarına böylesine büyük bir baskı yüklemek haksızlık gibi geliyor; her ne kadar bu, 16 yaşında Barça’nın ilk on birine girdiğinden beri taşımaya alıştığı bir yük olsa da.

    Messi'yi tarihteki diğer tüm oyunculardan ayıran şey, yirmi yılı aşkın süredir sürdürdüğü üstün performanstır. Yamal'dan bu efsanevi uzun soluklu başarıyı taklit etmesini beklemek çok fazla olur.

    Yine de genç oyuncu, “Messi’nin seviyesine ulaşmak imkansız” derken, “belki bir gün onun gibi olmayı” umduğunu da ekliyor – ve ondan gelen bu tür bir hırs, aslında hiç de şaşırtıcı değil.

    Yamal, artık baskı hissetmediğini her zaman vurgulamıştır. Baskıyı yıllar önce Mataro’da geride bıraktığını söylüyor. Ve ona şüphe duymamız için hiçbir neden yok. Aksi takdirde, 16 yaşındaki bir genç bir Avrupa Şampiyonası’nda nasıl bu kadar korkusuzca performans gösterebilir ki?

    Ancak Yamal dış baskıdan kurtulmuş olsa da, belki de kendi beklentilerinin ağırlığını hissediyor. Belçika ile oynanan çeyrek final maçının ardından açıkladığı gibi, “Kendime karşı çok talepkarım. Yaptıklarımdan asla memnun olmam.”

    Bu da muhtemelen, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası hazırlık sürecinde zaman zaman fazla şey yapmaya çalışmasının nedenini açıklıyor.

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  • Lamine YamalGetty Images

    Bir gol, sıfır asist

    Turnuva başlamadan çok önce genel kanı, Yamal’ın ülkesinin zafer umutları için son derece vazgeçilmez olduğu yönündeydi; işte bu yüzden, sakatlık nedeniyle Barcelona’nın 2025-26 sezonunun sonuna katılamaması büyük bir endişe kaynağı olmuştu.

    Futbolun en yetenekli genç oyuncusu olmadan İspanya'nın hücumda keskinliğini yitirdiği hissi, Yamal'ın yedek kulübesinde başladığı Yeşil Burun Adaları ile oynanan şok edici açılış maçındaki beraberliğin ardından daha da yoğunlaştı; ancak Yamal ilk 11'e geri döndüğünde La Roja tamamen farklı bir takım gibi görünüyordu.

    Suudi Arabistan ile oynanan ilk maçta sadece ilk yarıda sahada kaldı, ancak takımını moral verici bir 4-0 galibiyete taşıdı.

    Ancak şaşırtıcı bir şekilde, o günden beri gol atamadı. Hatta tek bir asist bile yapamadı. Ve bu durum, kendine gereksiz yere sert davranan genç oyuncuyu kaçınılmaz olarak etkiledi.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bilgece bir tavsiye

    İspanya kaptanı Rodri, gazetecilere verdiği demeçte, “Bence Lamine’nin kendini kanıtlama kaygısı nedeniyle biraz sakinleşmesi gerekiyor,” dedi. “Ancak top varken de yokken de sergilediği performans nedeniyle bizim için çok önemli bir oyuncu.

    "19 yaşında olduğu ve maçın belirli anlarında onu sakinleştirmemiz gerektiği doğru. Çok olgun bir genç ama oyunu okumak konusunda hâlâ gelişime açık, ki bu yaşında gayet normal.

    "Faul almadığında bile oynamaya devam etmesini ve pes etmemesini ona her zaman söyleyen benim, ama o dinleyen, öğrenmeye istekli ve her şeyden önce tavrıyla gerçek bir örnek teşkil eden bir genç."

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Yardımcı olabileceğim herhangi bir şey var mı?"

    Yamal’ın gol ve asist eksikliğiyle ilgili sürekli sorulan sorulara nasıl başa çıktığını görmek gerçekten etkileyiciydi; kendisi de, Eylül 2023’te milli takımdaki ilk maçına çıktığından bu yana ilk on birde yer aldığı hiçbir maçı kaybetmemiş olan İspanya için, sahadaki varlığının ne kadar önemli olduğunun farkında.

    “Hareketlerimle birçok rakibi kendime çektiğimi ve böylece takım arkadaşlarım için boşluk yaratabildiğimi biliyorum,” diye haklı olarak belirtti.

    "Bir pozisyonda topa dokunmasam bile, yardımcı olmak için yapabileceğim her şey olumludur. Bence herkes gol atmaya takıntılı, ama ben sadece bir gol atarak Avrupa Şampiyonası’nı kazandık."

    Adil olmak gerekirse, o tek gol hem önemli hem de muhteşemdi; zira Euro 2024 yarı finalinde İspanya’nın Fransa’yı 2-1 mağlup ettiği maçta İspanya’nın geri dönüşünü tetiklemişti ve bu Dünya Kupası’nın Yamal’ın turnuvaya damgasını vurmadan sona ermeyeceği yönündeki şüpheler devam ediyor.

    En önemlisi, o da büyük anının yaklaştığını hissediyor.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En iyisini sona mı saklıyorsun?

    Yamal geçen hafta Mundo Deportivo’ya verdiği röportajda, “Grup aşamasında hiçbir zaman en iyi oyuncu olmadım,” dedi. “Önemli maçlar, yani yarı finaller ya da final yaklaştıkça daha iyi oynuyorum.”

    Fransa maçında da bu iddiayı destekleyecek yeterince kanıt vardı. Yamal, Teksas'ta gol atmamış ya da asist yapmamış olabilir, ancak maç boyunca Lucas Digne'yi adeta çılgına çevirdi ve Fransız bek oyuncusunun 19 yaşındaki oyuncuya yaptığı faul, Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan skoru açmasını sağladı.

    Yamal, İspanya’nın maçı bitiren ikinci golünün hazırlık aşamasında da rol oynadı ve Messi’yi andıran sol ayağıyla her zamanki gibi etkileyici bir vuruşla üçüncü golü attığını sandı, ancak ofsayt bayrağı kaldırıldı.

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    "Yamal en iyisidir"

    Oldukça dikkat çekici bir şekilde, Yamal, Messi’nin üçüncü Dünya Kupası Altın Top ödülünü almasını engellemek için çoktan geç kalmış durumda – bu durum iki nedenden ötürü akıl almaz: birincisi, Messi ortaya çıkana kadar kimse iki kez bile kazanamamıştı; ikincisi, o şu anda 39 yaşında!

    Ancak, yarı finalde Arjantin'in İngiltere'ye karşı dramatik bir şekilde geriden gelip kazandığı zaferde sergilediği, maçın gidişatını değiştiren performansı, Messi için işi neredeyse kesinleştirdi ve ona dokuzuncu Ballon d'Or ödülünü de garantileyebilir.

    İşte bu tür akıl almaz başarılar, Yamal’ın Messi’ye yetişebileceği fikrini neredeyse imkansız kılıyor. Ancak, büyük Arjantinli oyuncu nihayet emekli olmaya karar verdiğinde geride bırakacağı boşluğu doldurabilecek, İspanya’nın genç yıldızından daha uygun bir isim yok. Messi bunu kendisi de söyledi.

    Arjantin kaptanı, sadece birkaç ay önce şöyle demişti: “Çok iyi ve önlerinde uzun yıllar olan yeni nesil futbolcular var, ancak yaşını, şimdiye kadar yaptıklarını ve geleceğini göz önünde bulundurarak birini seçmem gerekirse, o kişi Lamine’dir. Benim için hiç şüphe yok ki o en iyisi.”

    Pazar günü Yamal, bunu kanıtlama fırsatı bulacak; hem de tek ve yegane idolünün, sanki kaderinde onu takip etmek varmış gibi görünen futbolun mesihinin önünde.

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