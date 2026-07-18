Bebek banyolarından tüm zamanların en büyük maçına: Lamine Yamal, Dünya Kupası finalinde neden Lionel Messi’nin gerçek varisi olduğunu kanıtlayabilir

Oldukça dikkat çekici bir şekilde, Yamal, Messi’nin üçüncü Dünya Kupası Altın Top ödülünü almasını engellemek için çoktan geç kalmış durumda – bu durum iki nedenden ötürü akıl almaz: birincisi, Messi ortaya çıkana kadar kimse iki kez bile kazanamamıştı; ikincisi, o şu anda 39 yaşında!
Ancak, yarı finalde Arjantin'in İngiltere'ye karşı dramatik bir şekilde geriden gelip kazandığı zaferde sergilediği, maçın gidişatını değiştiren performansı, Messi için işi neredeyse kesinleştirdi ve ona dokuzuncu Ballon d'Or ödülünü de garantileyebilir.
İşte bu tür akıl almaz başarılar, Yamal’ın Messi’ye yetişebileceği fikrini neredeyse imkansız kılıyor. Ancak, büyük Arjantinli oyuncu nihayet emekli olmaya karar verdiğinde geride bırakacağı boşluğu doldurabilecek, İspanya’nın genç yıldızından daha uygun bir isim yok. Messi bunu kendisi de söyledi.
Arjantin kaptanı, sadece birkaç ay önce şöyle demişti: “Çok iyi ve önlerinde uzun yıllar olan yeni nesil futbolcular var, ancak yaşını, şimdiye kadar yaptıklarını ve geleceğini göz önünde bulundurarak birini seçmem gerekirse, o kişi Lamine’dir. Benim için hiç şüphe yok ki o en iyisi.”
Pazar günü Yamal, bunu kanıtlama fırsatı bulacak; hem de tek ve yegane idolünün, sanki kaderinde onu takip etmek varmış gibi görünen futbolun mesihinin önünde.