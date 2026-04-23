Çarşamba günü, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından Liam Rosenior'un Chelsea'nin teknik direktörlüğünden kovulduğu açıklandı. BBC Sport'un edindiği bilgilere göre, 41 yaşındaki teknik direktör hakkında Londra ekibinin kadrosu içinde görüşler bölünmüştü.
BBC, bir Chelsea oyuncusunun Liam Rosenior için uydurduğu acı verici lakabı ortaya çıkardı
Ligde üst üste beş mağlubiyetin ardından Chelsea yönetimi, Ocak ayından beri kulübün başında olan Rosenior ile yollarını ayırmaya karar verdi. BBC Sport’un edindiği bilgilere göre, Chelsea kadrosu Rosenior’un yetkinliği konusunda zaten şüpheler besliyordu.
Hatta bir oyuncunun ona "yedek öğretmen" lakabını taktığı bile söyleniyor; bu da kulüp içinde otorite ve saygınlık eksikliği olduğunu ima ediyor. Soyunma odası bölünmüştü. Özellikle İspanyolca konuşan oyuncuların Rosenior'dan pek de ikna olmadıkları söyleniyor.
En kötü anlardan biri, Marc Cucurella'nın kuaförünün, Brighton & Hove Albion maçı öncesinde X'te Cole Palmer ve João Pedro'nun oynayamayacağını açıklamasıydı.
Rosenior başlangıçta selefi Enzo Maresca'nın temellerini sürdürse de, kendi felsefesini hayata geçiremedi. Örneğin, iki değil, tek bir defansif orta saha oyuncusuyla oynamayı tercih etti. Bu nedenle Moisés Caicedo çok fazla mesafe kat etmek zorunda kaldı.
Rosenior, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain ile oynanan iki maçtaki tercihleri nedeniyle de kulüp içinde çok eleştirildi. Örneğin, Mamadou Sarr'ı (20) ilk 11'de oynatmayı tercih etti. Onun yaptığı bir hata, 0-3'lük ev sahibi yenilgisine yol açtı.
Ayrıca Chelsea, Premier League'de üst üste beş maçtır gol atamıyor. Bu, kulübün 114 yıllık tarihinde en uzun gol suskunluğu.
Sonunda Brighton'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi Rosenior'un sonu oldu. Chelsea yönetimi, onun sezonu sonuna kadar işleri yolunda tutabileceğini ummuştu, ancak Brighton maçındaki mücadele eksikliği bardağı taşıran son damla oldu.
Rosenior, yönetimle iyi bir ilişki kurmayı başaramadı ve bu da kovulmasına yol açtı. Kulüp, teknik direktör koltuğunda başka birinin olmasıyla Avrupa kupalarına katılma ve FA Cup'ı kazanma şansının artacağına inanıyordu.
Calum McFarlane, Chelsea'de sezonun geri kalanını geçici teknik direktör olarak tamamlayacak. Gelecek sezon için birçok isim gündeme geliyor; bunlardan Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Marco Silva (Fulham) ve Edin Terzic (kulüpsüz) en güçlü adaylar olarak görünüyor.