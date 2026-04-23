BBC, bir Chelsea oyuncusunun Liam Rosenior için uydurduğu acı verici lakabı ortaya çıkardı

Ligde üst üste beş mağlubiyetin ardından Chelsea yönetimi, Ocak ayından beri kulübün başında olan Rosenior ile yollarını ayırmaya karar verdi. BBC Sport’un edindiği bilgilere göre, Chelsea kadrosu Rosenior’un yetkinliği konusunda zaten şüpheler besliyordu.

Hatta bir oyuncunun ona "yedek öğretmen" lakabını taktığı bile söyleniyor; bu da kulüp içinde otorite ve saygınlık eksikliği olduğunu ima ediyor. Soyunma odası bölünmüştü. Özellikle İspanyolca konuşan oyuncuların Rosenior'dan pek de ikna olmadıkları söyleniyor.

En kötü anlardan biri, Marc Cucurella'nın kuaförünün, Brighton & Hove Albion maçı öncesinde X'te Cole Palmer ve João Pedro'nun oynayamayacağını açıklamasıydı.