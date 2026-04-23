BBC, Alex Scott'ın geleceğine ilişkin kararın ardından 52 yılın ardından Football Focus programını yayından kaldırdı

BBC, 1974 yılında "Grandstand" döneminin bir parçası olarak yayına başlayan "Football Focus" programının 52 yılın ardından sona ereceğini duyurdu. Yayıncı kuruluş, izleyici alışkanlıklarındaki değişimin dijital ve isteğe bağlı platformlara doğru önemli bir kaymaya yol açtığını ve bunun sonucunda 2018'den bu yana geleneksel televizyon izlenme rakamlarında kademeli bir düşüş yaşandığını vurguladı. Bu karar, modern izleyici kitlesine yönelik içerik sunumunu geliştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejiyi yansıtıyor.

BBC Sport direktörü Alex Kay-Jelski, bu kararın ardındaki mantığı şöyle açıkladı: "Football Focus, BBC Sport tarihinin son derece önemli bir programı olmuştur ve nesiller boyu izleyicilere futbolun hikayelerini anlatmada kilit bir rol oynamıştır. Bu karar, geçen hafta BBC'nin daha geniş kapsamlı tasarruf duyurusundan önce alınmıştır ve izleyicilerin futbolla etkileşim biçimindeki sürekli değişimi ve hayranlara nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için içerik sunumumuzu geliştirme konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır."