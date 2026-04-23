BBC, Alex Scott'ın geleceğine ilişkin kararın ardından 52 yılın ardından Football Focus programını yayından kaldırdı
Alışkanlıkların değişmesi, yarım asırlık geleneği sona erdiriyor
BBC, 1974 yılında "Grandstand" döneminin bir parçası olarak yayına başlayan "Football Focus" programının 52 yılın ardından sona ereceğini duyurdu. Yayıncı kuruluş, izleyici alışkanlıklarındaki değişimin dijital ve isteğe bağlı platformlara doğru önemli bir kaymaya yol açtığını ve bunun sonucunda 2018'den bu yana geleneksel televizyon izlenme rakamlarında kademeli bir düşüş yaşandığını vurguladı. Bu karar, modern izleyici kitlesine yönelik içerik sunumunu geliştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir stratejiyi yansıtıyor.
BBC Sport direktörü Alex Kay-Jelski, bu kararın ardındaki mantığı şöyle açıkladı: "Football Focus, BBC Sport tarihinin son derece önemli bir programı olmuştur ve nesiller boyu izleyicilere futbolun hikayelerini anlatmada kilit bir rol oynamıştır. Bu karar, geçen hafta BBC'nin daha geniş kapsamlı tasarruf duyurusundan önce alınmıştır ve izleyicilerin futbolla etkileşim biçimindeki sürekli değişimi ve hayranlara nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için içerik sunumumuzu geliştirme konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır."
Cumartesi programının yeni hali onaylandı
Football Focus programının yayından kalkmasıyla birlikte BBC, 2026-27 sezonu için yeni Cumartesi programını hızla belirledi. Gelecek sezondan itibaren Kelly Somers'ın sunduğu The Football Interview, Cumartesi günleri saat 12:45'te BBC One'da yayınlanacak. Program, bu sezon Bukayo Saka, Emma Hayes, Bernardo Silva, Hugo Ekitike ve Michael Carrick gibi tanınmış isimleri konuk etti.
Ayrıca, Jason Mohammad'ın sunduğu Final Score, son yıllarda olduğundan daha erken bir saatte, BBC One'da 15:45 BST'de yayınlanmaya başlayacak. BBC, daha genç ve teknolojiye daha yatkın kitlelere ulaşacak ölçekte yüksek kaliteli futbol yayını sunmayı hedeflediği için, YouTube'daki özel programlar da dahil olmak üzere çeşitli platformlarda dijital varlığını genişletmeyi planlıyor.
Scott'ın geleceği netleşti
Bu duyuru, mevcut Football Focus sunucusu Alex Scott’ın geleceğine de açıklık getirdi. Son beş yıldır programı sunan eski Arsenal ve İngiltere milli takım savunma oyuncusu, bu amiral gemisi programın yayından kaldırılmasına rağmen kanalın en önemli yüzlerinden biri olmaya devam edecek. BBC, Scott’ın önemli spor etkinliklerinde ve ulusal futbol yayınlarında yer almasını sürdürmeye kararlı.
Kay-Jelski, Scott'ın rolü hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, "Alex Scott en iyi sunucularımızdan biri, erkek ve kadın maçlarında son derece popüler ve hem bugünün hem de geleceğin önemli bir parçası. Bu yılki Erkekler Dünya Kupası ve 2027'deki Kadınlar Dünya Kupası'nda spor yayınlarımızın merkezinde yer almaya devam edecek, ayrıca Kadınlar Süper Ligi'nde ve BBC Yılın Sporcusu ödülünde de lider rolünü sürdürecek. Onunla birlikte çok heyecan verici yeni bir proje üzerinde de çalışıyoruz; bu konuda yakında daha fazla bilgi paylaşacağız."
Bir yayıncılık devinin mirası
Football Focus, Sam Leitch'in sunduğu Football Preview adlı bölümden gelişerek BBC Sport portföyünde kendine özgü bir güç merkezi haline geldi. Bob Wilson, 1974'ten itibaren yirmi yıl boyunca programı sunarak programın en ikonik figürü haline geldi. O zamandan beri "sıcak koltuk", Steve Rider, Gary Lineker, Ray Stubbs, Manish Bhasin ve programı 12 yıl boyunca sunan Dan Walker gibi efsanevi yayıncılar tarafından dolduruldu.
Programın yayından kaldırılması, karasal televizyondaki geleneksel maç öncesi hazırlıkların bir döneminin sonunu işaret ediyor. Program mevcut sezonun sonuna kadar devam edecek olsa da, odak noktası BBC'nin bu kültürel boşluğu nasıl dolduracağına kayıyor. Dijital öncelikli içeriğe geçiş, 20. yüzyıl boyunca sporu tanımlayan lineer yayıncılık geleneklerinden kesin bir kopuşu işaret ediyor.