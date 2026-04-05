Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

"Bazıları bize hediye ettiklerini söyleyecek" - Eric Garcia, Barcelona'nın Atlético Madrid'e karşı son dakikalarda aldığı dramatik galibiyetin ardından eleştirilere yanıt verdi

Eric Garcia, Metropolitano'da oynanan heyecan dolu maçta 10 kişi kalan Atlético Madrid'in, Barcelona'nın hayati önem taşıyan galibiyetini kolaylaştırdığını öne süren eleştirilere sert bir yanıt verdi. Robert Lewandowski'nin maçın sonlarında attığı şanslı gol, Blaugrana'ya üç puanı kazandırdı ve takım, aynı günün erken saatlerinde Real Madrid'in Mallorca karşısında aldığı mağlubiyetten faydalanmış oldu.

    Bu sonuç, sezonun son düzlüğüne girilirken Barcelona'yı liderlik koltuğunda bırakıyor. Ancak Atlético ile Barcelona arasındaki karşılaşma, kısa sürede hakem tartışmalarının ortasına düştü; Blaugrana'ya bir "hediye" verildiği yönünde görüşler öne çıktı. Bir dizi etkileyici kurtarışıyla maçın en değerli oyuncusu seçilen Atlético kalecisi Juan Musso, ev sahibi takımın oyuncusu Nico Gonzalez'e gösterilen kırmızı kartın ardından Barça'dan Gerard Martin'in kartının iptal edilmesinin maçın gidişatını haksız bir şekilde değiştirdiğini düşündü ve tam kadroyla oynadıklarında ev sahibi takımın daha iyi olduğunu savundu.

    Garcia, Atlético'nun kendisine bir hediye verdiği yönündeki iddiaları reddediyor

    Maçta hem sağ bek hem de orta saha pozisyonlarında görev alan çok yönlü İspanyol savunma oyuncusu, Diego Simeone’nin takımının kendilerine galibiyeti hediye ettiği yönündeki iddiaları hemen reddetti. Garcia, bu zaferin tamamen azim ve profesyonel bir çaba sayesinde kazanıldığını vurguladı.

    Garcia, "Onlar bunun önemini küçümsemek istese de, buraya ne için geldiğimizi biliyorduk" dedi. "Onlar üst düzey oyuncular. Bazıları bize maçı hediye ettiklerini söyleyecek, ama bunun için çok mücadele etmek zorunda kaldık. Bundan dolayı mutluyuz."

  • Real Madrid'in hatasından yararlanmak

    Barcelona, galibiyetle La Liga'da zirvedeki puan farkını yedi puana çıkaracağını bilerek maça çıktı. Kısa süre önce Metropolitano'da oynanan Copa del Rey maçında 4-0'lık hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledikten sonra Garcia, takımın bu olumsuz deneyimi, Madrid'deki ışıklar altında büyük sahnede bir daha tökezlememek için motivasyon kaynağı olarak kullandığını açıkladı.

    "Herkes öğleden sonra neler olduğunu biliyordu. Buradaki maçtan geliyorduk ve o maç tam bir felaketti. Kazanırsak rakibe önemli bir darbe vuracağımızı biliyorduk," diye açıkladı Garcia.

    Barcelona için bundan sonra ne olacak?

    76 puanla Barça liderliğini sağlamlaştırırken, Atlético 57 puanla dördüncü sırada kalmaya devam ediyor. Bu maç, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında devam edecek üçlemenin sadece ilk bölümüydü; Katalan ve Madridli takımlar, Şampiyonlar Ligi’nde Camp Nou ve Metropolitano’da yüksek gerilimli geçeceği öngörülen bir karşılaşmada yeniden karşı karşıya gelecek. Barcelona, Çarşamba günü ilk olarak Atlético’yu ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi
Barcelona crest
BAR
Atletico Madrid crest
ATM