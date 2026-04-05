"Bazıları bize hediye ettiklerini söyleyecek" - Eric Garcia, Barcelona'nın Atlético Madrid'e karşı son dakikalarda aldığı dramatik galibiyetin ardından eleştirilere yanıt verdi

Maçta hem sağ bek hem de orta saha pozisyonlarında görev alan çok yönlü İspanyol savunma oyuncusu, Diego Simeone’nin takımının kendilerine galibiyeti hediye ettiği yönündeki iddiaları hemen reddetti. Garcia, bu zaferin tamamen azim ve profesyonel bir çaba sayesinde kazanıldığını vurguladı.

Garcia, "Onlar bunun önemini küçümsemek istese de, buraya ne için geldiğimizi biliyorduk" dedi. "Onlar üst düzey oyuncular. Bazıları bize maçı hediye ettiklerini söyleyecek, ama bunun için çok mücadele etmek zorunda kaldık. Bundan dolayı mutluyuz."