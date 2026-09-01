APL
Çeviri:
'Bazı oyuncularla ilgili sorunlar var' - Mikel Arteta, Arsenal'in Aston Villa galibiyetiyle şampiyonluk yarışını sürdürdüğü maçın ardından Viktor Gyokeres'e dikkat çeken bir mesaj gönderdi
Arsenal, Villa deplasmanında zorlu mücadeleyi kazanmayı başardı
Bukayo Saka'nın ikinci yarıdaki golü, Arsenal'ın Premier League sezonuna yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmesini sağladı ve takım Villa Park'tan 1-0'lık dar bir galibiyetle ayrıldı. Arsenal, üç puanı almak için sağlam savunmasına güvendi ve geçen sezonun son bölümünden bu yana ligde oynadığı son yedi maçta altıncı kez kalesini gole kapattı.
Arteta, zorlu deplasman maçını yönetmek için kulübesini yoğun şekilde kullandı. Eberechi Eze, yaz transferi Christos Tzolis'in yerine devre arasında oyuna girdi ve Saka'nın maçın sonucunu belirleyen golünde kilit rol oynadı. Mikel Merino, Bruno Guimaraes ve Ezri Konsa da maçın kapanış bölümünde takıma yardımcı olmak için ikinci yarıda süre aldı.
Ancak Gyokeres, üst üste ikinci lig maçında da yedek kulübesinden çıkmadı. İsveçli milli oyuncu geçen hafta Coventry karşısında da sahaya çıkamamış, yalnızca Manchester City'ye karşı Community Shield zaferinde 15 dakika forma giymişti.
- Mark Pain
Arteta, oyuncu değişikliği stratejisini açıkladı
Son düdüğün ardından Arteta, kadrodaki bazı isimlerin yeterince süre alamamasına değindi. Arsenal teknik direktörü, Villa karşısındaki değişikliklerini fiziksel kısıtlamaların belirlediğini vurguladı.
Arteta, "Bu bir kadro galibiyetiydi ve bunun uzun bir maç olacağını biliyorduk" dedi. "Oyunun yön değiştireceğini biliyorduk ve onların da anları olacaktı, çünkü bunu yapabilecek kapasiteye fazlasıyla sahipler, özellikle de topu belirli bölgelerde kaybettiğinizde. Hâlâ geliştirmemiz gereken şeyler var ama sahada olan her bir oyuncunun tavrını çok sevdim."
Kullanılmayan yedeklerle ilgili doğrudan konuşan İspanyol teknik adam, şunları ekledi: "Bugün bu bir kadro performansı ve bir kadro galibiyetiydi, oynama şansı bulamayanlar adına üzgünüm çünkü hepsi katkı vermek istiyor. Ama bazen oyuncularla ilgili fiziksel bazı sorunlar oluyor ve değişiklik yapmak zorunda kalıyorsunuz. Eminim herkes süre alacak."
Gyokeres hakkında transfer söylentileri dolaşıyor
Gyokeres'in azalan rolü büyük ölçüde Kai Havertz'in tam olarak hazır hale gelmesinden kaynaklanıyor. Eski Chelsea oyuncusu şu anda hücumda tercih ediliyor. Bu süre azlığı da doğal olarak, transfer döneminin son günü öncesinde İsveçli oyuncunun geleceğine dair spekülasyonları artırdı.
Forvet oyuncusu son dönemde Barcelona'ya transferle anılıyor. Hatta çıkan haberlerde, Atletico Madrid'in Julian Alvarez'inin Emirates Stadyumu'na gideceği karmaşık bir anlaşmada takasta kullanılabileceği öne sürüldü.
Bu arada Arsenal'in, Ethan Nwaneri'nin sezonun geri kalanında kiralık olarak Borussia Dortmund'a katılmasına izin vererek hücum hattındaki seçeneklerini azalttığı bildirildi. Bundesliga devinin, Giannis Konstantelias'ın ciddi bir çapraz diz bağı sakatlığı yaşamasının ardından İngiltere 21 Yaş Altı milli oyuncusu için hızlı davrandığı aktarıldı.
- Getty Images Sport
Nwaneri, son gün yaklaşırken ayrılıyor
Nwaneri, kuzey Londra'da düzenli ilk takım süreleri bulması pek olası görünmediği için bugün Almanya'da sağlık kontrolünden geçecek. İlginç bir şekilde genç oyuncu yakında bonservisinin bulunduğu kulübe karşı da oynayabilir, çünkü Dortmund ile Arsenal aynı Şampiyonlar Ligi grubuna düştü.
Arteta'nın takımı için odak, transfer döneminin son saatlerinde ilerlerken galibiyet serisini sürdürmekte kalacak. Gyokeres'in, menajerinin kendisine söz verdiği süreler için mücadele etmek üzere kadronun parçası olarak kalıp kalmayacağı ise transfer döneminin son gününde net şekilde yanıt bulacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun