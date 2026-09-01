Bukayo Saka'nın ikinci yarıdaki golü, Arsenal'ın Premier League sezonuna yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmesini sağladı ve takım Villa Park'tan 1-0'lık dar bir galibiyetle ayrıldı. Arsenal, üç puanı almak için sağlam savunmasına güvendi ve geçen sezonun son bölümünden bu yana ligde oynadığı son yedi maçta altıncı kez kalesini gole kapattı.

Arteta, zorlu deplasman maçını yönetmek için kulübesini yoğun şekilde kullandı. Eberechi Eze, yaz transferi Christos Tzolis'in yerine devre arasında oyuna girdi ve Saka'nın maçın sonucunu belirleyen golünde kilit rol oynadı. Mikel Merino, Bruno Guimaraes ve Ezri Konsa da maçın kapanış bölümünde takıma yardımcı olmak için ikinci yarıda süre aldı.

Ancak Gyokeres, üst üste ikinci lig maçında da yedek kulübesinden çıkmadı. İsveçli milli oyuncu geçen hafta Coventry karşısında da sahaya çıkamamış, yalnızca Manchester City'ye karşı Community Shield zaferinde 15 dakika forma giymişti.



