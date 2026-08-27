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Bazı oyunculardan daha genç! 33 yaşındaki Brighton patronu Graham Potter ve Roberto De Zerbi'nin izinden giderken, "yaşsız" Fabian Hurzeler'in "yalnızca daha iyi olacağı" söyleniyor
Bloom'un sahipliğinde Premier League istikrarı
Brighton, haklı olarak, artık onlardan birine sahip olduğuna inanıyor. 21. yüzyılın dönümünde bazı zorlu dönemlerden geçilmesinin ardından, Tony Bloom’un güney kıyısındaki kulüp sahipliği döneminde hayaller gerçeğe dönüştü.
Meteorik yükseliş, Brighton’ı dipten alıp en üst seviyeye taşıdı ve son dokuz yıl İngiliz futbolunun elitleri arasında geçti. Bu süreçte istikrarlı bir ilerleme kaydedildi ve Avrupa futbolu 2026-27’de Amex Stadyumu’na geri döndü.
2024’te De Zerbi’nin yerine göreve getirilen Hurzeler, daha önce Almanya Milli Takımı’nın altyapı kademelerinde ve ‘hipster’ taraftarların gözdesi St Pauli’de çalışmasının ardından değerini hızla artırdı.
Teknik direktörlük koltuğunda 100 maça yaklaşan Hurzeler, geçen sezon takımı sekizinci sıraya taşıdı. Brighton bu sezon Konferans Ligi’nde mücadele edecek ve kulübün, büyük bir kıtasal kupa kazanma konusunda ezeli rakibi Crystal Palace’ın başarılarını örnek alarak bu anların tadını çıkarması isteniyor.
- Getty/GOAL
Hurzeler, Brighton'ı Avrupa'ya taşıdı
Hurzeler dümenin başındayken her şey mümkün. Eski Brighton teknik direktörü McGhee, kulübün 125 yıllık tarihini kutlayan ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ galerisi ile bağlantılı olarak konuşurken, Teksas doğumlu Alman'ın Amex'te takımın başında olması hakkında sorulan soruya GOAL'e şu yanıtı verdi: “Onu biraz tanıma fırsatım oldu ve onda yaşsız denebilecek bir karakter görüyorum; çünkü tüm odağa sahip, ne yaptığından ve ne yapmak istediğinden emin, ama bunu hiçbir şekilde aşırı özgüvenli ya da kibirli olmadan yapıyor.
“Ne yaptığını biliyor. Fabian gibi müthiş bir teknik direktörleri var ve o sadece daha da iyi olacak.
“Bu, onun Avrupa'ya adım atışı. Kısa süre önce bununla ilgili kendisiyle konuştum ve ona şöyle dedim: ‘Ben oyuncu olarak Aberdeen, Hamburg ve Celtic'te üst üste 10 yıl Avrupa'da oynadım ve bunlar en iyi maçlardı’. Bunlar en iyi maçlardı; o salı, çarşamba gecesi maçları. Biz perşembe günü oynamazdık.
“Avrupa'daki salı ve çarşamba gecesi maçları kariyerimin en iyi maçlarıydı ve eminim oyuncular da bu egzotik yerlere gidip yabancı ülkelerde yabancı takımlara karşı oynamanın ne kadar heyecan verici bir ihtimal olduğunu zamanla öğrenecek. Taraftarlar da aynı şekilde buna bayılacak.
“Onu bekleyen böyle bir deneyim var ve bence Konferans Ligi açısından bunun bir parçası da oyuncularını ve kendisini, Şampiyonlar Ligi'ne ulaştıkları gün için hazırlamak. Her şey adım adım ilerliyor, size bunu kesinlikle garanti edebilirim.”
Brighton için güney kıyısında 125 yıllık dram
Potter ve De Zerbi, sırasıyla Chelsea ve Marsilya'ya gitmeden önce bu sürecin bir parçasıydı. İkincisi şimdi Tottenham ile yeniden İngiliz futboluna dönerken, ilki de West Ham'da zaman geçirdi. Hurzeler ise kendine ait herhangi bir hamleyi düşünmeden önce onların başardıklarını geride bırakmayı umuyor.
Yol boyunca daha fazla heyecan yaşanacağının işaretleri var, çünkü Brighton'da hayat nadiren sıkıcı oluyor. 2004'te takımı Championship'e çıkaran McGhee de bunu kabul ediyor. İskoç isim, 125 yıllık aksiyon dolu dram hakkında şunları söyledi: “Bir bakıma inişli çıkışlı bir süreçti. Tony'nin dönemi gemiyi dengede tuttu ve şimdi önlerinde yeni zorluklar var. Bunların başında da bu iyi oyuncuları elde tutmak ve yerlerine yenilerini bulmak geliyor. Ama bunu hâlâ ve şu anda gerçekten, gerçekten iyi yapıyor gibi görünüyorlar. Umarım uzun süre böyle devam eder.
“Ama bence artık farklı bir dönemdeler. Amex'teydim, pazar günü [Aston Villa maçında] oradaydım, harika bir atmosfer var, etrafta bir iyimserlik hissediliyor ve bunu görmek çok güzel.”
- Michael Cheetham
Galeri, 2026-27 sezonuna fırtına gibi bir başlangıcın ortasında açıldı
Brighton Museum & Art Gallery’de, Martılar’ın 125 yıllık tarihini anlatan yeni kalıcı bir galeri 15 Ağustos’ta açıldı. İnteraktif sergi, İngiliz futbolunun en dirençli kulüplerinden birinin hikâyesini anlatmak için ikonik objeleri, değerli hatıra eşyalarını, arşiv materyallerini, film görüntülerini ve kişisel hikâyeleri bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, BHAFC’yi ve kulübün bir asırdan uzun süredir şehrin merkezindeki yerini şekillendiren zaferleri, hayal kırıklıklarını ve belirleyici anları keşfedecek.
Taraftarların 2026-27 sezonunun başlangıcında sevinmek için bolca nedeni oldu; formsuz Villa karşısında alınan ezici 4-0’lık galibiyet, açılış haftasında büyük keyif verdi. Hurzeler’in ekibi, perşembe günü Konferans Ligi play-off turu rövanşında Tromso ile karşılaşarak yeniden sahaya çıkacak, ardından pazar günü Chelsea’ye konuk olacak.
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