Hurzeler dümenin başındayken her şey mümkün. Eski Brighton teknik direktörü McGhee, kulübün 125 yıllık tarihini kutlayan ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ galerisi ile bağlantılı olarak konuşurken, Teksas doğumlu Alman'ın Amex'te takımın başında olması hakkında sorulan soruya GOAL'e şu yanıtı verdi: “Onu biraz tanıma fırsatım oldu ve onda yaşsız denebilecek bir karakter görüyorum; çünkü tüm odağa sahip, ne yaptığından ve ne yapmak istediğinden emin, ama bunu hiçbir şekilde aşırı özgüvenli ya da kibirli olmadan yapıyor.

“Ne yaptığını biliyor. Fabian gibi müthiş bir teknik direktörleri var ve o sadece daha da iyi olacak.

“Bu, onun Avrupa'ya adım atışı. Kısa süre önce bununla ilgili kendisiyle konuştum ve ona şöyle dedim: ‘Ben oyuncu olarak Aberdeen, Hamburg ve Celtic'te üst üste 10 yıl Avrupa'da oynadım ve bunlar en iyi maçlardı’. Bunlar en iyi maçlardı; o salı, çarşamba gecesi maçları. Biz perşembe günü oynamazdık.

“Avrupa'daki salı ve çarşamba gecesi maçları kariyerimin en iyi maçlarıydı ve eminim oyuncular da bu egzotik yerlere gidip yabancı ülkelerde yabancı takımlara karşı oynamanın ne kadar heyecan verici bir ihtimal olduğunu zamanla öğrenecek. Taraftarlar da aynı şekilde buna bayılacak.

“Onu bekleyen böyle bir deneyim var ve bence Konferans Ligi açısından bunun bir parçası da oyuncularını ve kendisini, Şampiyonlar Ligi'ne ulaştıkları gün için hazırlamak. Her şey adım adım ilerliyor, size bunu kesinlikle garanti edebilirim.”