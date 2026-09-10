Getty Images Sport
Çeviri:
'Bazı meslektaşlarıma bakın!' - Newcastle patronu Matthias Jaissle, temas çizgisindeki davranışı nedeniyle kart gören tek teknik direktör olmasının ardından Premier League hakemlerini sorguladı
Jaissle, hakemlikteki çifte standardı hedef aldı
Jaissle, bu sezon ihtar gören ilk teknik direktör olduktan sonra Premier League'deki hakemlik standartlarına yönelik hayal kırıklığını dile getirdi. Geçen ay Suudi Arabistan Pro League ekibi Al-Ahli'den St James' Park'a gelen 38 yaşındaki teknik adama, Newcastle United'ın Bournemouth ile 2-2 berabere kaldığı maçta hakem Rob Jones tarafından sarı kart gösterildi.
Olaydan birkaç gün sonra konuşan Jaissle, yaptıklarının tamamen motive etmeye yönelik olduğunu ve oyunu bozma amacı taşımadığını vurguladı. Alman teknik adam gazetecilere, "Umarım adapte olmam gerekmez" dedi. "Hayal kırıklığına uğradığım çok açıktı. Bunu birçok açıdan da gerçekten çok net gösterdim çünkü benim bakış açıma göre, eğer teknik alanınızın 20 cm dışındaysanız ve kendi takımınızı pozitif, duygusal bir şekilde teşvik edip destekliyorsanız, bunun sarı kart olup olmayacağından emin değilim."
- Getty Images Sport
St James' Park'ta yetkililerle gerginlik
Bournemouth maçı sırasında tansiyon hissedilir düzeydeydi; dördüncü hakemin, Jaissle'ı bulunduğu pozisyon konusunda birkaç kez uyardığı bildirildi. Durum, 70. dakikada Jaissle'ın kendisine ayrılan alanın beyaz çizgilerinin dışına bir kez daha çıkmasının ardından Jones'un sarı kartını göstermesiyle sonunda kontrolden çıktı.
"Eğer sadece takımı destekliyor ve onunla etkileşim kuruyorsam, o kuralın faydasına itiraz ederim" diyen Jaissle, teknik direktörlükteki tutkulu yaklaşımını savundu. Benzer şekilde hareketli olup da kart görmekten kaçınan başka üst düzey teknik adamlar olduğuna inanıp inanmadığı özellikle sorulduğunda ise Newcastle patronu manidar bir yanıt verdi: "Öyle diyebilirsiniz."
Yeni katılımcı davranış tüzüğü
Kulübe kenarındaki davranışlara yönelik sıkı denetim, Premier League, FA, EFL ve Professional Game Match Officials Limited'in (PGMOL) 2023'te yürürlüğe koyduğu katılımcı davranışlarına ilişkin yeni tüzükten kaynaklanıyor. Bu talimat, tüm görevlilerin teknik alanlarının içinde kalmasını sağlayarak oyunun imajını iyileştirmek amacıyla hazırlandı.
Bu bilgilendirmelere rağmen Jaissle, uygulamanın adil olduğuna ikna olmuş değil. Ağustos ayında göreve gelmesinden bu yana Premier League'de yalnızca üç maça çıkan eski RB Salzburg teknik direktörü, İngiliz hakemlik standartlarına geçişin önemli bir uyum süreci olduğunu görüyor. Onun temkinli tavrı, sezonun ilk haftalarında istatistiksel bir anormallik olarak öne çıkarken, kulübe kenarındaki enerjisinin maç görevlileri tarafından haksız şekilde hedef alındığı yönündeki inancını da güçlendiriyor.
- Getty
İngiliz oyununa uyum sağlamak
Jaissle'ın göreve getirilmesi, Eddie Howe'un ayrılığının ardından Newcastle için cesur bir yeni dönem olarak görülüyordu; kulüp yönetimi de bu geçiş için birkaç aydır hazırlık yapıyordu. Ancak Alman teknik adamın PGMOL ile yaşadığı ilk sürtüşme, Premier League'de kenar çizgisi denetiminin katı yapısına uyum sağlarken bir gerilim döneminin yaşanabileceğine işaret ediyor.
Jaissle'ın yüksek tempolu yaklaşımını gerçekten değiştirip değiştirmeyeceği henüz belli değil, ancak hakemleri kamuoyu önünde sorgulaması, bir sonraki maç fikstürü öncesinde gözleri PGMOL'ün üzerine çevirdi. Newcastle üst sıralara tırmanmaya çalışırken, kulübe ile maç görevlileri arasındaki ilişki de yoğun biçimde mercek altında olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun