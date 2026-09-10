Bournemouth maçı sırasında tansiyon hissedilir düzeydeydi; dördüncü hakemin, Jaissle'ı bulunduğu pozisyon konusunda birkaç kez uyardığı bildirildi. Durum, 70. dakikada Jaissle'ın kendisine ayrılan alanın beyaz çizgilerinin dışına bir kez daha çıkmasının ardından Jones'un sarı kartını göstermesiyle sonunda kontrolden çıktı.

"Eğer sadece takımı destekliyor ve onunla etkileşim kuruyorsam, o kuralın faydasına itiraz ederim" diyen Jaissle, teknik direktörlükteki tutkulu yaklaşımını savundu. Benzer şekilde hareketli olup da kart görmekten kaçınan başka üst düzey teknik adamlar olduğuna inanıp inanmadığı özellikle sorulduğunda ise Newcastle patronu manidar bir yanıt verdi: "Öyle diyebilirsiniz."