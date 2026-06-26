"Bazı maçlarda on dakika sonra ilgimi kaybediyorum": Jose Mourinho, Dünya Kupası'nın "imkansız" grup aşamasını sert bir dille eleştirdi

Portekizli teknik direktörün hoşnutsuzluğunun arka planında, her şeyden önce en güçlü ülkeler ile sözde zayıf takımlar arasındaki belirgin performans farkları yatıyor. Turnuvanın bugüne kadarki seyrinde görülen ezici galibiyetler ve dengesiz karşılaşmalar, deneyimli teknik direktör için grup aşamasının sportif temelinin büyük ölçüde sulandırıldığının bir kanıtı.

"7-1, 5-1 – bu imkansız," dedi. Durumun düzelmesini ancak turnuva, doğrudan eleme sistemiyle sportif kalitenin kaçınılmaz olarak artacağı belirleyici aşamaya ulaştığında bekliyor: "Sanırım ancak eleme turlarından itibaren maçı gerçekten izlemeye başlayacağım."