"Dürüst olmak gerekirse: Bazı maçlarda on dakika sonra ilgimi kaybediyorum. Benim için Dünya Kupası, en iyinin de en iyisi olmalı," dedi Portekizli oyuncu,SPOX ve GOAL gibi FootballCo'ya ait olan "Beast Mode On" adlı podcast'te yaptığı kapsamlı röportajda.
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"Bazı maçlarda on dakika sonra ilgimi kaybediyorum": Jose Mourinho, Dünya Kupası'nın "imkansız" grup aşamasına sert çıkıştı
Portekizli teknik direktörün hoşnutsuzluğunun arka planında, her şeyden önce en güçlü ülkeler ile sözde zayıf takımlar arasındaki belirgin performans farkları yatıyor. Turnuvanın bugüne kadarki seyrinde görülen ezici galibiyetler ve dengesiz karşılaşmalar, deneyimli teknik direktör için grup aşamasının sportif temelinin ciddi şekilde sulandırıldığının bir kanıtı.
"7-1, 5-1 – bu imkansız," dedi. Durumun düzelmesini ancak turnuva, doğrudan eleme sistemiyle spor kalitesinin kaçınılmaz olarak artması beklenen belirleyici aşamaya ulaştığında bekliyor: "Sanırım ancak eleme turlarından itibaren maçı gerçekten izlemeye başlayacağım."
- Beast Mode On Podcast
Mourinho ve Dünya Kupası: "Birkaç güzel akşam yemeğinin tadını çıkardım"
Ön eleme turuna yönelik genel eleştirilere rağmen, Mourinho için en azından bazı umut verici anlar vardı. Örneğin, belirli bir maçı özellikle olumlu bir şekilde vurguladı. “Brezilya-Fas maçı harika bir maçtı,” dedi Mourinho.
Gecelerini ekran başında harcamak yerine, şu ana kadar boş zamanlarına ve dinlenmeye öncelik verdi. “Onun dışında birkaç güzel akşam yemeğinin tadını çıkardım, iyi uyudum ve sabah 3’e kadar uyanık kalmadım,” diye itiraf etti Mourinho.
Mourinho, Real Madrid’e geri döndü
Podcast sırasında tartışmalı bir söylentiyi de açıklığa kavuşturan Mourinho, iki haftadan biraz fazla bir süre önce Benfica’dan Real Madrid’e geri döndü. Orada 30 Haziran 2029’a kadar geçerli üç yıllık bir sözleşme imzalayan “The Special One”, 13 Temmuz’da başlayacak sezon hazırlıklarıyla görevine başlayacak.
Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nin rekor şampiyonu olan bu takımı daha önce 2010-2013 yılları arasında çalıştırmıştı; o dönemde İspanya ligi şampiyonluğunu, kupa şampiyonluğunu ve ulusal Süper Kupa’yı birer kez kazanmıştı.
Jose Mourinho'nun konuk olduğu "Beast Mode On" podcast'inin tam bölümünü izle
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Jose Mourinho, Coca-Cola ile olan ortaklığı kapsamında "Beast Mode On" podcast'inde konuştu. Coca-Cola'nın "Jose vs. Mourinho" projesinde, teknik direktörün iki yapay zeka versiyonu birbiriyle yarışıyor ve final turu boyunca her gün Dünya Kupası ile ilgili konuları tartışıyor.