"Bazı maçlarda on dakika sonra ilgimi kaybediyorum": Jose Mourinho, Dünya Kupası'nın "imkansız" grup aşamasına sert çıkıştı

Portekizli teknik direktörün hoşnutsuzluğunun arka planında, her şeyden önce en güçlü ülkeler ile sözde zayıf takımlar arasındaki belirgin performans farkları yatıyor. Turnuvanın bugüne kadarki seyrinde görülen ezici galibiyetler ve dengesiz karşılaşmalar, deneyimli teknik direktör için grup aşamasının sportif temelinin ciddi şekilde sulandırıldığının bir kanıtı.

"7-1, 5-1 – bu imkansız," dedi. Durumun düzelmesini ancak turnuva, doğrudan eleme sistemiyle spor kalitesinin kaçınılmaz olarak artması beklenen belirleyici aşamaya ulaştığında bekliyor: "Sanırım ancak eleme turlarından itibaren maçı gerçekten izlemeye başlayacağım."