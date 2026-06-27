"Bazı kişileri şaşırttılar" - ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Mallory Swanson, milli takımlar arasındaki bağ hakkında samimi açıklamalarda bulunurken, ABD Erkek Milli Takımı'nın inancını övdü

ABD Kadın Milli Takımı, uzun zamandır Amerikan futbolunda bir referans noktası olmuştur.

Dört Dünya Kupası. Beş Olimpiyat altın madalyası. Dünyanın en büyük sahnelerine çıkmış ve bu sporda mükemmelliğin simgesi haline gelmiş nesiller boyu oyuncular. Mallory Swanson, ABD Kadın Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonu ve Olimpiyat altın madalyası sahibi olarak bu standardı bizzat yaşadı ve şimdi de ABD Erkek Milli Takımı'nın kendine özgü bir an yaratmaya çalışmasını izliyor.

Swanson, erkek milli takımıyla herhangi bir bağ hissedip hissetmediği sorulduğunda GOAL’a şöyle konuştu: “Maçlara gidip orada bulunabiliyoruz. Bu yüzden bence bu [bağ] doğal bir şekilde oluşuyor. Onları destekleyebilmek, hayranları olabilmek, aralarında olabilmek ve onlara tezahürat etmeye devam edebilmek gerçekten çok özel bir şey.”

Bu destek, USMNT’nin turnuva boyunca giderek artan bir inançla 32’li turlara girmesiyle birlikte geliyor. Erkek milli takımı, kadınlar kadar baskın bir geçmişe sahip olmasa da her zaman umut verici anlar sergilemiştir. “Potansiyel” ve “gelecek” gibi kelimeler yıllardır bu grubun peşini bırakmamıştır. Ancak bu FIFA Dünya Kupası’nda hikâye değişmeye başlıyor. Belki de kendi sahasında oynamanın getirdiği ivmedir. Belki de sadece doğru zamanda doğru kadrodur. Ancak her iki ABD milli takımının oyuncularına sorarsanız, hepsi aynı şeye işaret edecektir: içsel bir inanç, “Tek Millet” zihniyeti ve bu USMNT kadrosunun yoluna devam edebileceği hissi.