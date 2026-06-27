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Mallory Swanson GFXGOAL

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"Bazı kişileri şaşırttılar" - ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Mallory Swanson, milli takımlar arasındaki bağ hakkında samimi açıklamalarda bulunurken, ABD Erkek Milli Takımı'nın inancını övdü

FEATURES
M. Swanson
ABD
ABD
Chicago Stars
Türkiye - ABD
Türkiye
Dünya Kupası
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek

GOAL’a konuşan ABD Kadın Milli Takımı forveti Mallory Swanson, ABD Erkek Milli Takımı’nı sahada destekleme konusuna ve ABD milli takımları arasındaki giderek güçlenen bağa değindi.

ABD Kadın Milli Takımı, uzun zamandır Amerikan futbolunda bir referans noktası olmuştur.

Dört Dünya Kupası. Beş Olimpiyat altın madalyası. Dünyanın en büyük sahnelerine çıkmış ve bu sporda mükemmelliğin simgesi haline gelmiş nesiller boyu oyuncular. Mallory Swanson, ABD Kadın Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonu ve Olimpiyat altın madalyası sahibi olarak bu standardı bizzat yaşadı ve şimdi de ABD Erkek Milli Takımı'nın kendine özgü bir an yaratmaya çalışmasını izliyor.

Swanson, erkek milli takımıyla herhangi bir bağ hissedip hissetmediği sorulduğunda GOAL’a şöyle konuştu: “Maçlara gidip orada bulunabiliyoruz. Bu yüzden bence bu [bağ] doğal bir şekilde oluşuyor. Onları destekleyebilmek, hayranları olabilmek, aralarında olabilmek ve onlara tezahürat etmeye devam edebilmek gerçekten çok özel bir şey.”

Bu destek, USMNT’nin turnuva boyunca giderek artan bir inançla 32’li turlara girmesiyle birlikte geliyor. Erkek milli takımı, kadınlar kadar baskın bir geçmişe sahip olmasa da her zaman umut verici anlar sergilemiştir. “Potansiyel” ve “gelecek” gibi kelimeler yıllardır bu grubun peşini bırakmamıştır. Ancak bu FIFA Dünya Kupası’nda hikâye değişmeye başlıyor. Belki de kendi sahasında oynamanın getirdiği ivmedir. Belki de sadece doğru zamanda doğru kadrodur. Ancak her iki ABD milli takımının oyuncularına sorarsanız, hepsi aynı şeye işaret edecektir: içsel bir inanç, “Tek Millet” zihniyeti ve bu USMNT kadrosunun yoluna devam edebileceği hissi.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    ABD Erkek Milli Futbol Takımı ile ABD Kadın Milli Futbol Takımı arasındaki bağlantı

    Diğer ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları da ülkenin dört bir yanındaki maçlara katılıyor; ABD Kadın Milli Takımı forveti Jaedyn Shaw gibi Gotham FC oyuncuları MetLife Stadyumu’ndaki maçlara, ABD Kadın Milli Takımı’ndan Michelle Cooper ve Croix Bethune gibi Kansas City Current oyuncuları ise Arrowhead Stadyumu’ndaki maçlara katılıyor. Washington Spirit'in forveti Trinity Rodman ise ABD Erkek Milli Takımı'nın Avustralya ile oynadığı maç öncesinde yazı tura atma onuruna bile nail oldu. Emekli USWNT efsanesi Alex Morgan, daha önce GOAL'a verdiği röportajda her iki milli takıma duyduğu gurur ve hayranlıktan bahsetmiş, özellikle de artık tam zamanlı olarak tribünlerde yer aldığını belirtmişti.

    Morgan, “Her şeyden önce, hem kadın hem de erkek milli takımlarının en büyük hayranıyım; bu yüzden, tıpkı birçok eski oyuncunun benim için yaptığı gibi destek olmak istiyorum,” dedi. “Bilirsiniz, Abby Wambach geçen yıl ABD’deki emeklilik maçımda benimle birlikte olmak için ülkenin bir ucundan diğer ucuna uçmuştu. Bu tür şeyler gerçekten çok önemli.”

    İster maçlara gitmek, ister izleme partilerine katılmak, ister sadece takımların mücadelesini desteklediğini açıkça dile getirmek olsun, aralarında derin ve eşsiz bir bağ var; iki ABD milli takımı arasında derinlere uzanan eşsiz bir bağ.

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  • Mallory SwansonGetty Images

    "Dışarıdan gelen tüm gürültüyü dışarıda bırakmak"

    Swanson, insanları şaşırtmanın ne demek olduğunu iyi bilir; özellikle de kariyer yolu çoğu kişininkinden daha az bilinen bir oyuncu olarak.

    "Daha önce bir Dünya Kupası kadrosunda yer almış biri olarak, dışarıdaki tüm gürültüyü görmezden gelmeyi öğreniyorsunuz ve asıl önemli olanın grup içindeki inanç olduğunu anlıyorsunuz; bunu onlarda da görebilirsiniz," dedi Swanson. "Bence belki bazı insanları şaşırtmış olabilirler."

    Swanson, profesyonel olmadan önce üniversite futbolu oynamak gibi geleneksel yolu izlemedi. 2016 yılında, henüz 17 yaşındayken Swanson (o zamanki adıyla Pugh), ABD Kadın Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi. Aynı yılın ilerleyen aylarında, ABD’nin 2016 Olimpiyat kadrosuna seçildi ve ABD adına Olimpiyatlarda gol atan en genç oyuncu oldu. Ardından Dünya Kupası kadrolarına da girmeyi başardı. Olimpiyatlardaki ilk maçının ardından futbol kariyerine UCLA’da devam etme fırsatı bulsa da profesyonel olmaya karar verdi ve NWSL’deki Washington Spirit ile sözleşme imzaladı. Şu anda 2021’den beri forma giydiği Chicago Stars’ta oynuyor. Kazanma tecrübesine dayanarak Swanson, USMNT’nin galip gelmesi için soyunma odasındaki bağların kilit rol oynayacağını vurguladı.

    "Bence en önemli şey, dışarıdan gelen tüm gürültüyü dışarıda bırakmak; asıl önemli olan, takım içinde neler olduğudur," dedi.

  • Mallory SwansonGetty Images

    "Sadece onlar adına çok heyecanlıyım"

    Swanson ve ABD Kadın Milli Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na bir yıl kaldı; bu yüzden bu anların ne kadar çabuk geçebileceğini çok iyi biliyor. Şu an için ise sadece bir taraftar olarak vakit geçirme fırsatının tadını çıkarıyor. Swanson, GOAL’a verdiği röportajda, maç oynamadığı zamanlarda kendisi, eşi MLB oyuncusu Dansby Swanson ve küçük kızları Josie ile birlikte Dünya Kupası maçlarını mümkün olduğunca izlediklerini söyledi.

    "Ekran zamanı yok, hadi dışarı çıkalım!" diyen Swanson, Josie’ye karşı ebeveynlik tarzını böyle anlattı. "Spor hariç tabii, çünkü bu evde gerçekten de sürekli spor izliyoruz. O anları [onunla] paylaşabilmek çok önemli, çünkü Dünya Kupası’nı izleme fırsatı pek sık gelmiyor."

    Swanson ev dışında bir maç izlemeye karar verirse, Buffalo Wild Wings uzun zamandır onun vazgeçilmez mekanı olmuştur. Burası, takım arkadaşlarıyla geçirdiği ilk kulüp futbol günlerinden beri en sevdiği yerlerden biri olmuştur ve hâlâ maç izlemek için tercih ettiği mekanlardan biridir. "Gerçekten de sürekli spor izliyoruz ve Buffalo Wild Wings'in spor izlemek için mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum," dedi. "Özellikle de şu anda Dünya Kupası devam ederken, açıkçası daha iyi bir yer yok."

    ABD Erkek Milli Takımı’nın son 32 turuna yükselmesini izlerken nasıl hissettiği sorulduğunda Swanson, takımın bu başarısına şaşırmadığını açıkça belirtti.

    "Sadece onlar adına heyecanlıyım," dedi. "Bence bunu başaracaklarını bir şekilde biliyordum ve bence bu kendi sahalarında oluyor. İnsanların yanıldığını kanıtladılar demek istemiyorum, çünkü bu sadece bu grubun beklentisiydi."


  • Mallory SwansonGetty Images

    "Bütün ülke senin arkanda"

    Takım armasını takmak, özellikle de kendi sahada, başka hiçbir şeye benzemez. Taraftarlar farklıdır, atmosfer tanıdıktır ve hemen hemen her seyirci arasında aile ve arkadaşlar bulunur. Swanson’a, Kuzey Amerika’nın Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasının kendisine nasıl hissettirdiği ve ABD Erkek Milli Takımı oyuncularının nasıl hissettiklerini nasıl hayal ettiği sorulduğunda yüzü ışıl ışıl parlıyor.

    “Arkadaşlarının ve ailelerinin önünde oynama fırsatı bulmaları ve her maçın sanki bir iç saha maçı gibi olması onlar için büyük bir şans. Ayrıca, kendi sahasında taraftarların ve tüm ülkenin desteğini arkasına almak gerçekten çok özel bir şey,” dedi.

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