Eski City savunmacısı Mills, borçlar kulübe yüklenmediği sürece takımların kendi bütçelerini belirleyebilip belirleyememesi sorulduğunda, en iyi online casinolar rehberi Gambling.com adına konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Evet, bazı çekincelerle.

“Finansal Fair Play'in bütün amacı, kulüplerin iflas etmemesidir. Çünkü açıkçası, özellikle bu ülkede kulüp bir topluluktur. İş taraftarlarla ilgilidir. Futboldan çok, çok daha büyüktür. Mesele bütün yapıyla ilgilidir.

“Bir futbol kulübü iflas ederse, bu bütün kasabayı, şehri, her neyse onu etkiler. Bunu da her şey kadar korumamız gerekiyor. Bu yüzden Finansal Fair Play, adına her ne derseniz deyin, PSR, kulüplerin iflas etmesini engellemek için var.

“Bunun çok, çok basit bir çözümü var. Bunu defalarca söyledim. Eğer milyarder sahipleriniz varsa, bırakın harcamak istedikleri kadar harcasınlar. Neden olmasın? Tabii şu şartla: İmzaladıkları sözleşmeler bir emanet hesabına konulsun. Böylece o sözleşmeler korunmuş olur.

“Diyelim ki yarın bir kulübü devraldım ve bütün sözleşmelerin toplam değeri, süresi her ne kadar olursa olsun, 900 milyon. Bu, o oyuncuların sözleşmelerinin toplam değeri. Ben de diyorum ki, 'işte burada, dokunulamayacak bir hesaba 900 milyon sterlin koyuyorum'. Fiilen bir güvence var. Eğer yarın çekip gidersem, bu benim teminatım olur ve 900 milyon sterlinimi kaybederim.

“Yeni bir oyuncu transfer edersem, onu sürekli artırmam gerekir. Ve tabii ki her yıl bu rakam revize edilir, o rakamla oynarsınız. Yani bir teminat koyuyorsunuz. Eğer yarın çekip gidersem, kulüp korunur. Bu sözleşmeler zamanla sona erer ama kulüp zarar görmez. Kulüp isterse bu arada oyuncu satıp tekrar para da kazanabilir. Ama o kulüp asla, bu oyuncuların maaşlarını ödeyemeyiz diye endişelenmek zorunda kalmaz.

“Örneğin, Luton Town yükseldi ve diyelim ki Suudi Yatırım Fonu Luton taraftarıydı. Rekabet edemezsiniz. Bunu Newcastle'da gördük. Eğer para sizinse, neden istediğiniz kadar harcayamayasınız? Kulüp korunduğu sürece.

“İnsanlar, 'aa, bu çok büyük para' diyor. Ama bir seçeneğiniz var. Bir futbol kulübü satın alıyorsanız ve bir teminata 1 milyar sterlin koymanız gerekiyorsa, öyle olsun. Yoksa futbol kulübünüzü daha iyi yönetin ve teminata 500 milyon sterlin koyun.

“Bunu EFL'de görmeye başlıyorsunuz. Açıkçası Championship'ten düşen takımların, sonraki sezon maaşları ödeyebileceklerini kanıtlamaları ve zararlarını beyan etmeleri gerekiyor. Bu da benzer bir şey, sadece tabii ki daha büyük ölçekte ve daha büyük rakamlarla.

“Chelsea bunu karşılayabilir mi? Glazerlar bunu karşılayabilir mi? Evet, tabii ki karşılayabilirler. Ve tamam, bunu bir bankadan borç alabilirler, her ne yapacaklarsa yapabilirler, ama bu futbol kulüplerini koruyabilirsiniz.

“Ben onların istediklerini harcamalarına tamamen izin verilmesinden yana olurum. Borç alınmış para olmadığı sürece, başka bir şeye karşılık olmadığı sürece, yatırdıkları gerçek nakitse, gerçek sermayeyse, neden olmasın? Geri ödenmesi gereken krediler ya da X, Y, Z olmadığı sürece. Eğer 'işte nakit param burada, bum, işte burada' diyorsanız, istedikleri kadar harcamalarına izin verirdim.”