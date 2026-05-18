Sizi bekleyenler arasında Eintracht Frankfurt, Niko Kovac ve Nick Woltemade ile ilgili cesur iddialar da var – peki hangileri doğru çıktı? Bir geriye bakış...
Bazı büyük hatalar, ama birkaç isabetli tahmin de! İşte 2025/26 Bundesliga sezonu için tahminlerimiz
Jobe Bellingham, BVB'de hemen tartışmasız bir lider haline geldi
Jochen Tittmar
Jobe Bellingham'ın Essen'de oynanan DFB Kupası maçında BVB'nin zorlu galibiyetinde ilk başta sadece yedek kulübesinde oturmasının sebebi, diş ameliyatıydı; 30 milyon avrodan fazla bedeli olan bu yeni transferin, Niko Kovac'ın ilk onbirindeki yerini korumak için mücadele etmesi gerektiği için değildi. Bunu yapmak zorunda olmadığını, şu anki "başlıca rakibi" Felix Nmecha'nın zayıf performansı da kanıtladı.
Aksine: Genç İngiliz oyuncunun, bu kafası karışık takımın hemen lideri haline geleceğine ve kısa sürede vazgeçilmez olacağına inanıyorum. Bellingham, BVB'ye geldiğinden beri olgunluğu, kişiliği ve netliğiyle herkesi etkiliyor. Kardeşi Jude'un Borussia'ya transfer olduktan sonra başardığı gibi, o da bunları sahada hızla gösterecektir.
Bellingham, kısa sürede takımın tartışmasız lideri haline gelecek ve bol enerji, tutku, koşu gücü ve mücadeleci ruhuyla takıma öncülük edecektir. Benim için tek açık kalan soru, onun en iyi nerede oynatılması gerektiğidir. Dortmund kadrosundaki pek çok oyuncu gibi o da ne net bir 6 numara ne de 10 numara.
Kovac, başlangıçta onu daha ofansif bir pozisyonda deneyecek. Defansif orta sahadaki sorun çözülemezse, Bellingham'ın orada forma giyeceğini de gayet iyi hayal edebiliyorum. Bunun dışında: Kardeşi gibi benzersiz bir yol izleyecek ve bir gün Borussia'ya güzel bir meblağ kazandıracak.
Eintracht Frankfurt lig ikincisi oldu
Justin Kraft tarafından
FC Bayern'in arkasında, rekor şampiyonun kendisinde olduğu kadar büyük bir kaos var. Transfer motoru durma noktasına geldi; örneğin İngiltere ve Suudi Arabistan'dan gelen finansal açıdan güçlü rakipler, kadroları güçlendirmeyi ve kilit oyuncuları tutmayı zorlaştırıyor.
Bayer Leverkusen yeni bir başlangıçın eşiğinde, BVB ise yıllardır böyle bir başlangıç arıyor ama bulamıyor gibi görünüyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı olan diğer adaylar da zorlanıyor. Bu, Eintracht Frankfurt için büyük bir fırsat.
Elbette SGE de önemli oyuncularını kaybetti. Omar Marmoush kışın ayrılmıştı, Hugo Ekitike de artık yok. Bu ağır bir darbe ve bunun telafi edilip edilemeyeceği henüz belli değil. Ancak Frankfurt aynı zamanda kendini kanıtlamış bir temel kadroda büyük bir sürekliliğe sahip. Bu, büyük bir joker kartı olabilir. Çünkü örneğin Leipzig de kendini yeniden düzenlemek zorunda.
Frankfurt sezona iyi başlarsa, çok şey başarabilir. Hatta sonunda lig ikinciliği bile.
2026 yılında Nick Woltemade için teklifler 30 milyon avro seviyesinde
Daniel Buse
Yazın bitmek bilmeyen transfer hikayesinin başrolünde Nick Woltemade var. Haziran sonunda, yani yaklaşık iki ay önce, FC Bayern Münih, VfB Stuttgart'ın forvetiyle transfer konusunda anlaşmaya varmıştı. Bayern açısından her şey yolunda gidiyordu. Ancak Stuttgart, Alman şampiyonu için bir sorun haline geldi, çünkü forvetlerini hiç de bırakmak istemiyorlardı ve Woltemade için talep ettikleri 75 milyon eurodan geri adım atmadılar.
Bir yıl sonra Schwaben kulübü, sergilediği tavırdan dolayı büyük pişmanlık duyacak; çünkü o zaman kimse, Bayern'in yaptığı gibi, Woltemade için 65 milyon euro gibi bir meblağı masaya koymak istemeyecek. Bunun nedeni, oyuncunun birdenbire futbol oynamayı tamamen unutmuş olması değil. Ancak, forvetin iyi ama hiçbir şekilde olağanüstü olmayan bir sezonun ardından, Bundesliga transfer piyasasındaki en sıcak hisse, ılık bir hisseye dönüşecek ve bu da buna bağlı olarak daha az paraya mal olacak.
Tipik bir "kafa karışıklığı" vakasından sonra, Woltemade zorlanacak, rahatlığı kaybolacak ve transfer konusu zaman zaman tekrar gündeme gelecektir. FC Bayern'in bir yıl sonra onu hala isteyip istemeyeceği büyük bir soru işareti. Ancak diğer kulüpler Stuttgart'a kapıyı çalsa bile: VfB, yıldızı için bu yazki kadar para asla alamayacaktır.
Erik ten Hag, en geç kış tatiliyle birlikte Leverkusen'de tarih olacak
Christian Guinin tarafından
Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Jonathan Tah ve Odilon Kossounou ile Bayer 04 Leverkusen, bu yaz şampiyonluk sezonunun neredeyse tüm temelini kaybetti. Ancak benim gözümde çok daha ağır basan, teknik direktör koltuğundaki ayrılık: İki buçuk yıldan biraz fazla bir süre sonra Xabi Alonso veda ediyor ve eski kulübü Real Madrid'in çağrısına uyuyor.
Sadece İspanyol teknik adamın, on yıllardır kronik olarak kupa kazanamayan Werkself'i görev süresi içinde üç şampiyonluğa taşıdığı gerçeği göz önüne alındığında, bir halef bulma konusunda zorlu bir girişimden söz edilebilir; ancak yetkililerin seçiminin tam da Erik ten Hag'da olması, birçok B04 taraftarının yeni sezona yönelik heyecanını daha da gölgelemiş olabilir.
Ten Hag, Manchester'daki önceki görevinde, en üst seviyede rekabet edebilmek için gerekli olan tüm niteliklerden yoksundu. Onun liderliğinde United'ın sadece temel bir oyun felsefesi eksikliği yoktu; Cristiano Ronaldo ve Jadon Sancho ile ilgili olayların da ortaya koyduğu gibi, zor durumlarda sergilediği tavır ve takım içindeki iletişimi de ideal olmaktan uzaktı.
Ajax'taki nispeten başarılı döneminin dışında başka hiçbir yerde gerçekten şöhret kazanmamış bir teknik direktörün, tamamen yeni bir araya getirilmiş bir takımla başarılı futbol oynatabileceğine hiç inanmıyorum. Bu nedenle Leverkusen için Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmak zor olacak. Peki ya Ten Hag? En geç kış tatilinde artık saha kenarında olmayacak.
FC Augsburg, Sandro Wagner ile küme düşme play-off'larına kaldı
David Heermann'dan
FC Augsburg her zaman radarın altında kalan, ancak sonunda yine de 15. sırada veya daha üstünde yer alan bir takımdır. Ancak artık bu durum sona erdi! Augsburg küme düşme play-off'larına kaldı. Bunun bir nedeni var: Sandro Wagner'in etrafındaki heyecana inanmıyorum.
Elbette Wagner kesinlikle en kötü teknik direktör değil. Ancak o, işleri kökünden değiştirebilen ya da muhteşem bir oyun konsepti uygulayabilen yeni bir Julian Nagelsmann değil. Wagner bana, bir kulübü coşturabilen, hem pragmatik hem de duygusal bir teknik direktör gibi geliyor. Ama bir FCA'yı gerçekten coşturabilir mi?
Augsburg'da stadyumdaki atmosfer fena değil, ancak diğer yandan WWK-Arena'nın, örneğin Millerntor veya Alte Försterei stadyumu kadar duygusal bir atmosfere bürünebileceğini hayal etmek gerçekten zor.
Kadro kesinlikle olağanüstü değil ve bana göre ligin yarısı küme düşme mücadelesine girebilir, bu nedenle bu tez kesinlikle cesurca - ama tamamen gerçek dışı da değil.
Bazoumana Toure, 2026'da en az 30 milyon avroya İngiltere'ye transfer olacak
Dennis Klose tarafından
Bazoumana Toure, geçtiğimiz kış Hammarby IF'den TSG Hoffenheim'a 10 milyon euroya transfer oldu. O zamanlar pek çok kişi şunu sordu: İsveç liginden gelen 18 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para mı?
Hoffenheim Genel Müdürü Andreas Schicker, taraftarlardan Fildişili kanat oyuncusuna sabırlı olmalarını istedi: "Kraichgau'da sakin bir şekilde ortama alışması ve spor kariyerinde bir sonraki adımları atması için gerekli zamanı alacak."
İkinci yarı, Toure'nin kaybedecek zamanı olmadığını gösterdi: 13 maç, üç asist ve takımın küme düşmemesinde önemli bir rol oynadı. Bu sezon, artık 19 yaşında olan oyuncunun ilk on birdeki yeri vazgeçilmez hale geldi - ve bu, TSG'nin hücum hattının bir ara 14 oyuncudan oluşmasına rağmen böyle.
Bazıları bu çevik oyuncuyu henüz tanımıyor. Ancak takım içinde "Bazou" olarak bilinen oyuncu, hızlı gelişimini sürdürecek ve 2026 yazında en az 30 milyon euroya İngiltere'ye transfer olacak. Hızlı, dinamik oyuncuların özellikle Premier League'de çok rağbet gördüğü biliniyor.
Niko Kovac, BVB teknik direktörü olarak bu sezonu tamamlayamayacak
Justin Kraft'tan
Transfer piyasasında durgun bir performans, sorunları gölgede bırakan bir ikinci yarı... BVB'de her şey yine hazır. Yani, berbat bir sezon için. Niko Kovac başlangıçta ne kadar küçümsenmişse, şimdi de o kadar abartılıyor. Kovac, bir takıma ünlü Alman erdemlerini temel alan bir zihniyet aşılamakta ustadır. Ancak hiçbir kulüpte uzun süre kalmamış olmasının da bir nedeni var.
BVB teknik direktörü genellikle nispeten çabuk yıpranıyor. Yani, ağırlıklı olarak zihinsel performansın sonuçlara yansımadığı, çünkü diğer alanlarda çok fazla eksiklik olduğu andan itibaren. Dortmund'da uzun vadede başarılı olmak için, bir oyun kimliği geliştirmeyi ve top hakimiyeti yapılarını güçlendirmeyi başarması gerekiyor. Bu, güçlü kadrosuna rağmen FC Bayern'de başaramadığı bir şeydi.
Şimdi, kadrosu birçok soru işareti bırakan bir kadroyla çalışmak zorunda. Bunun nedeni, net bir çizginin olmadığı bir geçmişin yanı sıra, çalkantılı geçen 2025 yazıdır.
Belki Kovac yine herkesi şaşırtacak ve geçmişe kıyasla öğrenme yeteneği olduğunu gösterecektir. Ancak daha çok şöyle olacak: BVB yine son derece inişli çıkışlı bir ilk yarı oynayacak, geçen sezonun ikinci yarısında da işlerin yolunda gittiği iddiasına çok uzun süre sarılacak - oysa orada bile oyun açısından çok fazla iyileştirme alanı olduğu görülüyordu - ve sezonun çok geç bir aşamasında tepki verecek. Yani Kovac artık saha kenarında olmayacak.
Deniz Undav, 25'in üzerinde golle gol kralı oldu
Aleksander Swiatek'ten
Tüm yaz boyunca VfB Stuttgart'ın etrafında neredeyse tek bir konu vardı: Nick Woltemade ne yapacak? Ancak bu durum yakında değişecek, çünkü önümüzdeki dokuz ay içinde bir adam, yeniden muhteşem bir performans sergileyen VfB takımının yeni yüzü olacak: Deniz Undav.
Bu sezon sonunda formunu koruyan iri yapılı forvet, şut gücüyle Bundesliga'yı dehşete düşürecek. Harry Kane? Serhou Guirassy? Woltemade?
Hiçbiri fiziksel güç ve kurnazlığın mükemmel karışımına yetişemeyecek, böylece Undav en az 25 golle gol kralı olacak. Sezonun ardından ilgilenenlerin sıraya gireceği kesin.
Ole Werner, sezonun ilk kovulan teknik direktörü olacak
Aleksander Swiatek'ten
Taraftarlar ve uzmanların görüşlerine bakıldığında, bu sezon da yine birkaç endişe kaynağı var. Ancak ilk çöküşü Leverkusen, Bremen veya HSV değil (DFB Kupası'nın ilk turu hakkında sessiz kalacağım), RB Leipzig yaşıyor.
Benjamin Sesko ile golcü gitti ve Xavi Simons en azından zihnen Premier Lig'de gibi görünüyor. Yussuf Poulsen'in yokluğu da acı verici olabilir - spor açısından değil de soyunma odasında. Teknik direktör koltuğunda da büyük bir soru işareti görüyorum.
Evet, Ole Werner Kiel'de daha sonraki yükselişin temelini attı ve Bremen'i Bundesliga'da sağlam bir şekilde yerleştirdi. Ancak, ülkenin kuzeyinde, arkasında milyarlarca dolarlık bir gazlı içecek üreticisi bulunan bir kulüp kadar yüksek hedefler olmadığı bilinen bir gerçek.
Özellikle de aynı şirket, bu arada yüzyılın en başarılı futbol antrenörlerinden birini "Head of Global Soccer" olarak atadı. Yani Werner'in ilk üst düzey görevinde alışma süresi pek olmayacak.
Bu nedenle işler şu şekilde gelişecek: Werner, Leipzig ile Münih'teki açılış maçında bir hoş geldin tokatı yiyecek ve sonraki altı maçtan en fazla bir galibiyet alabilecek. En geç 7. haftada HSV'nin Leipzig'den üç puanla ayrılmasının ardından, Jürgen Klopp'un parlak beyaz diş macunu gülümsemesi kaybolacak ve RB, sezonun ilk kulübü olarak antrenörünü kapı dışarı edecek.
Luis Diaz, Michael Olise'den daha fazla gol ve asist toplamıştır
David Heermann
Burada Michael Olise'nin kötü bir sezon geçireceğini söylemek istemiyorum. O, Bayern'de yine en büyük fark yaratan oyunculardan biri olacak. Yine de Luis Diaz'ın hafife alındığını düşünüyorum.
Evet, Liverpool'daki istatistikleri hiçbir zaman olağanüstü iyi değildi. Ancak bunun nedeni, hem gol hem de asist sayılarında her zaman astronomik rakamlar ortaya koyan Mohamed Salah'tı. Yine de Kolombiyalı oyuncu, geçen sezon şampiyon olan güçlü bir takımın temel direklerinden biriydi.
Diaz, çok sayıda gol ve asist yapma potansiyeline sahip. Özellikle de Bundesliga'da birçok takımın, Premier League'deki bazı alt sıralarda yer alan takımlara göre çok daha kolay yenilebilir olması nedeniyle. Olise de inanılmaz bir yıl geçirdi, ancak geçen sezon Bayern'in Harry Kane ile birlikte tek güvenilir hücum yıldızıydı.
İki oyuncu arasında küçük bir golcü rekabeti yaşanacağını tahmin edebiliyorum. Ve sonunda bunu kazanan Diaz olacak.
Merlin Polzin, HSV'yi Avrupa'ya taşıyor
Ole Labes'ten
Bu tezi aklıma geldiğinde, sezonun başlamasına henüz dört hafta vardı ve HSV'nin hazırlık maçları hala bir yükselme sonrası sersemliği gibi görünüyordu. Kuşkusuz, o zamandan beri olan biten her şey, Hamburgluların parlak bir Avrupa geleceği olacağına dair umut vermiyor.
Ancak: Sonunda başarılan yükselişin ardından Hansa kentinde yaşanan coşku dalgası, zayıf bir hazırlık dönemine rağmen kırılmayacak. Transferler umut verici görünüyor; Kiel'den Nicolai Remberg ve RB Salzburg'dan Nicolas Capaldo ile orta saha Bundesliga seviyesine uygun şekilde güçlendirildi. Rayan Philippe, Braunschweig'ı neredeyse tek başına 2. Lig'de tuttu ve Yussuf Poulsen ile Volksparkstadion'a önemli bir deneyim katılıyor.
Her şeyden önce, yeni savunma lideri olarak transfer edilen Jordan Torunarigha'ya çok şey bağlı olacak. 28 yaşındaki oyuncu, savunmayı sağlamlaştırmak yerine son zamanlarda tamamen formdan düşmüş görünüyordu. Başarılı bir sezon için, bu stoper, Belçika'da geçirdiği yıllar boyunca aslında hafife alındığını kanıtlamalı.
Sonunda teknik direktör Merlin Polzin de bir Bundesliga teknik direktörü olduğunu kanıtlamak zorunda. Polzin, taraftarların, oyuncuların ve kulüp yönetiminin tam desteğine sahip. 34 yaşındaki teknik adam takıma yeni bir kimlik kazandırdı ve onlara özgüven aşıladı. Jean-Luc Dompe ve duran top uzmanı Miro Muheim ile Hamburg'un sol kanadı Bundesliga'da pek az takımdan çekinmek zorunda.
Bundesliga'nın ilk 6'sı FC Bayern, BVB, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig ve Leverkusen'den oluşuyor. Ancak bunun arkasında her şey açık: Doğru dozda coşku, Volksparkstadion'un cadı kazanı atmosferi ve sihirli Polzin ile bir şeyler başarılabilir - hazırlık dönemi bu tezi tamamen çürütmüş olsa da.
Haris Tabakovic, Gladbach adına çift haneli gol attı
David Heermann'dan
Evet, Gladbach'ın kiralık forveti Haris Tabakovic, kupa maçında da hala zorlandığını gösterdi. Yine de Bosnalı oyuncunun Kevin Stöger, Robin Hack ve Franck Honorat gibi oyuncular tarafından o kadar iyi besleneceğini düşünüyorum ki, kısa sürede Tim Kleindienst'i bile unutturabilir.
Tabakovic, Austria Viyana'da (42 resmi maç, 21 gol) ve Hertha BSC'de (39 resmi maç, 25 gol) ne kadar golcü bir oyuncu olabileceğini gösterdi. Geçen sezonki sorunu neydi? Tam bir kaos içindeki bir kulüpte oynuyordu.
Hoffenheim'da hiçbir şey sabit değildi, neredeyse her oyuncu tribün, yedek kulübesi ve ilk 11 arasında gidip geliyordu. Takım arkadaşlarının performansı da çoğu zaman berbattı. Böyle bir ortamda yeni bir takıma nasıl uyum sağlanabilir ki?
Bence Borussia'da bir santrfor için koşullar o kadar da kötü değil, çünkü orta sahanın pas ve duran top gücü gol fırsatları yaratabilir. Tabakovic iyi paslar alırsa, gol de atar.
Werder Bremen, HSV'nin gerisinde kalarak küme düştü
Tim Ursinus'tan
HSV ve Bremen şu ana kadar pek de parlak bir performans sergilemediler. Her iki kadro da dengesiz - küme düşme mücadelesi kaçınılmaz! Ancak SVW daha da kaotik bir izlenim bırakıyor. Werder'in sonunda ezeli rakibinin bile gerisinde kalarak ikinci lige düşeceğini düşünüyorum - bu, pek de sürpriz olmayan kupa elenmesinden çok önce savunduğum bir tezdi.
Artık sinirler tamamen gerilmiş durumda. Kaptan Marco Friedl, "Kassel üzerinde ciddi bir baskı" olduğundan bahsetti ve spor direktörü Clemens Fritz'i kadro planlaması konusunda suçladı - ve haklı olarak! Ayrılan oyuncuların neredeyse hiçbiri telafi edilmedi, kadro derinliğinden söz edilemez. Özellikle forvette, Marvin Ducksch'ın ayrılmasının ardından acil önlem alınması gerekiyor. Yeni transfer Maximilian Wöber'in haftalarca süren sakatlığı ve kaleci krizi, Weser'de daha fazla tedirginlik yarattı.
Fritz yeni transferler yapılacağını duyurdu, ancak bu kadar uzun süren tereddütler oldukça şüphe uyandırıcı. Yeni teknik direktör Horst Steffen'in ilk Bundesliga sezonundaki görevi, transfer dönemi daha sakin geçse bile yeterince büyük olacaktı.
Çok küçük olan kadro yeni yaklaşıma alışmaya çalışırken, Steffen acil olarak ihtiyaç duyulan takviyelere kendi vizyonunu henüz aktarmak zorunda. Her takımın 1. maç gününden önce uyum sağlamayı hedeflemesi, burada kesinlikle söz konusu değil.
Tekerleklerin birbirine geçmesi ne kadar sürer, kim bilir. Eğer sezonun açılışı da kötü geçerse, "Kessel" yakında patlayabilir. Ve bir kez düşüş sarmalına girildiğinde, oradan çıkmak o kadar kolay olmaz. Werder için şüphesiz çok uzun bir sezon olacak - ya da Mats Hummels'in kız arkadaşı Nicola'nın dediği gibi: "Ah Brrreemen."
Dzenan Pejcinovic, Wolfsburg formasıyla 10'dan fazla gol attı ve Alman Milli Takımı'na doğru ilerliyor
Ole Labes tarafından
Dzenan kim? Geçtiğimiz yıl gençler Bundesligası veya Düsseldorf'un Fortuna takımıyla pek ilgilenmemişseniz, Dzenan Pejcinovic ismi size pek tanıdık gelmeyebilir. Ancak Alman genç milli takım oyuncusu, VfL Wolfsburg'da yeni sezona bir numaralı forvet olarak girebilir - ve o zaman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann gözlerini dört açmalı.
17 yaşındayken, bu forvet 1,25 milyon euroya FC Augsburg'dan Wolfsburg'a transfer oldu. Modern bir santrfor için mükemmel bir fiziğe ve özellikle de daha da mükemmel bir profile sahip: 1,90 metre boyunda, her iki ayağıyla ve kafasıyla soğukkanlı bir bitirici, ayrıca belirli bir teknik inceliğe sahip.
Oberliga takımı SV Hemlingen, DFB Kupası'nın ilk turunda bu yetenekleri üç gol ve bir asistle hayranlıkla izledi - böyle bir rakibe karşı bile bir forvetin dört gol atması gerekir. O zaman Bundesliga'da en az on gol atması mümkün!
Jonas Wind ile rekabetinde Pejcinovic bir adım önde görünüyor, geçen sezonun en golcü oyuncusu Mohamed Amoura ise Wolfsburg'dan ayrılmak istiyor: Pejcinovic'in ilk sezonunda ilk 11'de yer alması için her şey hazır.
Profiliyle DFB takımında da rol alabilir. Özellikle de takımın liderleri Tim Kleindienst ve Niclas Füllkrug performanslarını bir kez daha kanıtlamalı. Neden Dünya Kupası öncesinde bir yeteneği joker olarak hazırlamayalım ki?
Lennart Karl, FC Bayern'de 10 puan topladı
Justin Kraft
Bu yaz FC Bayern Münih kadrosu hakkında pek çok şey tartışılıyor. Kadronun sözde genişliğinin eksik olmasının bir nedeni, Campus'taki gençlerin kronik olarak hafife alınmasıdır - hatta kendi yetkilileri tarafından bile. Geçtiğimiz yıllarda yeteneklerin yaşadığı bazı başarısızlıklar başka türlü açıklanamaz.
Bayern'in şimdi kemer sıkma politikasına karar vermiş olması ve aslında ne istedikleri konusunda tam olarak anlaşamamış olmaları iyi bir şey. Çünkü bu, Lennart Karl için eşsiz bir fırsat yaratıyor. 17 yaşındaki oyuncu bu fırsatı değerlendirecek ve Bundesliga'da en az on gol-asist puanı toplayacak.
Çünkü onda her şey var: yetenek, özgüven ve Münih'te Säbener Straße çevresinde olup biten her şeyden uzak durmak için gerekli olan kaygısızlık. Şu anda hücumda yedinci, hatta altıncı sırayı alması, FC Bayern için karşılığını verecektir.