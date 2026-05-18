Jochen Tittmar

Jobe Bellingham'ın Essen'de oynanan DFB Kupası maçında BVB'nin zorlu galibiyetinde ilk başta sadece yedek kulübesinde oturmasının sebebi, diş ameliyatıydı; 30 milyon avrodan fazla bedeli olan bu yeni transferin, Niko Kovac'ın ilk onbirindeki yerini korumak için mücadele etmesi gerektiği için değildi. Bunu yapmak zorunda olmadığını, şu anki "başlıca rakibi" Felix Nmecha'nın zayıf performansı da kanıtladı.

Aksine: Genç İngiliz oyuncunun, bu kafası karışık takımın hemen lideri haline geleceğine ve kısa sürede vazgeçilmez olacağına inanıyorum. Bellingham, BVB'ye geldiğinden beri olgunluğu, kişiliği ve netliğiyle herkesi etkiliyor. Kardeşi Jude'un Borussia'ya transfer olduktan sonra başardığı gibi, o da bunları sahada hızla gösterecektir.

Bellingham, kısa sürede takımın tartışmasız lideri haline gelecek ve bol enerji, tutku, koşu gücü ve mücadeleci ruhuyla takıma öncülük edecektir. Benim için tek açık kalan soru, onun en iyi nerede oynatılması gerektiğidir. Dortmund kadrosundaki pek çok oyuncu gibi o da ne net bir 6 numara ne de 10 numara.

Kovac, başlangıçta onu daha ofansif bir pozisyonda deneyecek. Defansif orta sahadaki sorun çözülemezse, Bellingham'ın orada forma giyeceğini de gayet iyi hayal edebiliyorum. Bunun dışında: Kardeşi gibi benzersiz bir yol izleyecek ve bir gün Borussia'ya güzel bir meblağ kazandıracak.