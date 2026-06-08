"Bazen tehlikeli" - ABD Milli Takımı Almanya karşısında mücadeleci bir tavır sergiledi, ancak tarihi bir Dünya Kupası öncesinde bu yeterli mi?

Bu arada Almanya hiçbir zaman çok da endişeli görünmüyordu. 25. dakikaya kadar ABD, ceza sahası içinde sadece üç kez topa dokunabilmişti. Aslında, ABD’nin kaleyi bulan ilk şutu gol oldu: Cumartesi günkü maça kadar kariyerinde sadece dokuz gol atmış olan Antonee Robinson, ceza sahası dışından bir vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Sanki bunu daha önce defalarca yapmış gibi sevinçten takla attı.

Ancak ABD'nin Almanya'ya biraz fazla fırsat tanıdığı, belki de pres yapma isteğiyle savunmasını biraz fazla açık bıraktığı hissi vardı.

Ve öyle de oldu.

Maçın 60. dakikasına yaklaşırken, Musiala biraz fazla boşluk buldu ve yine fazla boşlukta bulunan Havertz'in ayaklarına bir pas attı. Ardından Leroy Sane - evet, tahmin ettiğiniz gibi - yine fazla boşluğa girdi ve golü attı. Maç da böyle bitti. Her iki teknik direktör de oyuncu değişikliği yaptı. Hiçbiri yedeklerinden pek bir şey elde edemedi. ABD Milli Takımı topu biraz daha fazla elinde tuttu, ancak bununla korkutucu derecede az şey yaptı. Dört isabetli şutunun üçü ikinci yarıda geldi. Ancak tek bir "büyük fırsat" bile yaratamadılar.

Aslında, son 45 dakikanın akılda kalan yanı, biraz sinirli bir huysuzluktu. Tim Weah, David Raum'un hoşuna gitmeyecek kadar sert bir müdahale yaptı. Nico Schlotterbeck buna iterek karşılık verdi. ABD yedek kulübesi, biraz gösterişli bir şekilde boşaldı. Hakem, Weah ve Schlotterbeck'e sarı kart gösterdi.

Bu tür anları analiz etmek tehlikelidir. Objektif olarak bakıldığında, çok da önemli değiller. Elbette, ABD Milli Takımı açısından bakıldığında, tüm bunlar biraz saçma görünüyordu. ABD yeniliyordu. 92. dakikaydı. Weah, topu kazanmış olsun ya da olmasın, iki ayağını birden kullanmasına gerek yoktu. Yedek kulübesinin boşalması ve biraz sinirlenmesi havalı görünüyordu. Ancak bunun tam olarak neye yaradığını anlamak zor.

Maçtan sonra Pochettino, hakem kararlarının maç boyunca tartışmalı olduğunu söyledi, ancak takımının tepkisini beğendiğini belirtti.

"Almanya başından beri biraz agresifti ve bence hakem durumu iyi yönetemedi. Bu da bazen bizim de agresif olmamız gerektiği hissini yarattı. Bu durum iyi bir şey. Onlar önemsiyor, biz önemsiyoruz. Biz rekabetçiyiz. Onlar da rekabetçi," dedi.

Yine de, tarihlerinin büyük bir bölümünde, rekabetçi olmak ve yüksek bir çalışma temposu sergilemek her zaman USMNT'nin DNA'sının bir parçası olmuştur. Tarihinde sadece bir eleme maçı kazanmış bir program için, bu aşamadaki beklenti daha fazladır. Ve buradaki kanıtlara bakıldığında, o imza niteliğindeki galibiyetin nereden geleceği zor görünüyor. Aslında, bu durum öncelikle Pochettino hakkında sorular doğuruyor.

Arjantinli teknik adam, Tottenham, PSG ve Chelsea'yi çalıştırmış kusursuz bir geçmişe sahip ve vergi belgelerine göre görevdeki ilk yedi ayı için haklı olarak 5 milyon doların üzerinde bir ücret aldı. Selef Gregg Berhalter'in yıllık kazancının 1,6 milyon dolar olduğu bildirildi. Uluslararası düzeyde sadece Brezilya'yı çalıştıran Carlo Ancelotti daha fazla kazanıyor.

Bazı olumlu işaretler var, ancak ABD ve taraftarları, başarı göstergesi olarak "çok çaba göstermeyi" kabul etmeyi bırakmalı.