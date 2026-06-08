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Thomas Hindle

Çeviri:

"Bazen tehlikeli" - ABD Milli Takımı Almanya karşısında mücadeleci bir tavır sergiledi, ancak tarihi bir Dünya Kupası öncesinde bu yeterli mi?

ABD
Dünya Kupası
M. Pochettino
FEATURES
Analysis
Almanya

ABD, Almanya karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen iyi bir tepki gösterdi, ancak daha üstün bir rakibe karşı elinden geleni yapmasına rağmen yenilgiyle yetinmek zorunda kaldı – bu sonuç, tuhaf bir şekilde tanıdık geliyor.

ABD Milli Takımı’nın Almanya ile oynadığı maçın 48. dakikasında, Bayern Münih’in stoper oyuncusu Jonathan, Christian Pulisic’in şut çekmesine adeta izin verdi. Amerikalı oyuncu sağ kanattan hızla ilerledi. Hızla ilerleyen Folarin Balogun'a pas geldi. Pulisic ortaya doğru bir hareket yaptıktan sonra dışa doğru kaçmaya çalıştı. Tah öne çıktı, şutu engelledi ve bunu yaparken son derece rahat görünüyordu. Amerikalı oyuncunun azami çaba sarf etmesini gerektiren bu hareket, Alman oyuncu için gülünç derecede kolay görünüyordu.

İşte fark bu kadar.

Sonuç olarak bu, ABD'nin nefes nefese kalarak çok çaba gösterdiği bu futbol maçının bir özetiydi. Almanya da kazanmak istiyordu, ancak onlar için bu daha kontrollü bir maçtı. Bir duran toptan gol attılar ve iyi işlenmiş bir hareketle bir gol daha eklediler. Hiçbir zaman ikinci vitesten çıkmadılar.

Bu arada USMNT, çılgınca ve nefes nefeseydi. Bazen oldukça iyi bir futbol ortaya çıktı. Sonuç? Almanya'nın 2-1'lik galibiyeti ve bu oldukça rahat bir galibiyetti. Aslında, rahatça ilerliyorlardı.

Amerikan tarafında "mücadele" ve "yaklaşmak" gibi sözler bolca kullanılıyor. Ancak sonuçta Almanya hiçbir zaman gerçek anlamda zorlanmadı. ABD Milli Takımı'nın en iyi performansı, Dünya Kupası favorisi için bir gezinti gibiydi. Ve bundan sonra nereye gidecekleri belli değil; bu da ABD futbolunun yüksek ücretli transferiyle ilgili önemli soruları gündeme getiriyor.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Daha iyi bir performans

    Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Cumartesi günü kesinlikle bir gelişme kaydedildi. ABD Milli Takımı, yaklaşık 30 dakika boyunca Pochettino yönetiminde bugüne kadarki en iyi halini sergiledi. Arjantinli teknik direktör, görevde geçirdiği iki yılın büyük bir bölümünü takımı yeniden yapılandırmaya ayırdı. Bu maçta neredeyse tam kadro sahaya çıkan ABD, rakibine karşı ezici bir yenilgiye uğramadı. Küçük bir zafer mi? Elbette. Ama yine de bir zafer. Gerçekten de, objektif olarak bakıldığında, "tamamen ezilmek"ten sadece "yenilmek"e geçmek iyi bir şey.

    Yine de kalite farkı hala belliydi. Almanya, iki dakika içinde gol attı; Kai Havertz, altı metre karesinde kendini oldukça boş buldu ve serbest vuruştan kafayla golü attı. Almanlar o andan itibaren topu bir nevi oynattılar. Florian Writz ve Jamal Musiala hücumda fikir ürettiler. Havertz'den güzel hareketler ve Joshua Kimmich'ten düzgün paslar vardı. Altıncı dakikada tekrar gol attılar, ancak Leroy Sane'nin geriye doğru pasından önce topun taç çizgisini geçtiği doğru bir şekilde tespit edildiği için gol geçersiz sayıldı.

    Ardından USMNT'nin geri dönüşü geldi. Maçı kontrol etmekten çok, ortalığı karıştırdılar. Presleri biraz daha yoğundu. Sanki bir futbol maçı varmış gibi savunma yapan, sanki maç yokmuş gibi hücum eden Malik Tillman, ara sıra topu geri kazandı. Pulisic hareketliydi, ısrarcıydı ve top sürüyordu. Canlı, hatta aç görünüyordu. Sergino Dest sağ kanattan koşarak ceza sahasına girdi. Balogun, kazanılması imkansız birçok topun peşinden koştu.

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  • Germany USAGetty

    Almanya rahat bir galibiyet aldı

    Bu arada Almanya hiçbir zaman çok da endişeli görünmüyordu. 25. dakikaya kadar ABD, ceza sahası içinde sadece üç kez topa dokunabilmişti. Aslında, ABD’nin kaleyi bulan ilk şutu gol oldu: Cumartesi günkü maça kadar kariyerinde sadece dokuz gol atmış olan Antonee Robinson, ceza sahası dışından bir vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Sanki bunu daha önce defalarca yapmış gibi sevinçten takla attı.

    Ancak ABD'nin Almanya'ya biraz fazla fırsat tanıdığı, belki de pres yapma isteğiyle savunmasını biraz fazla açık bıraktığı hissi vardı.

    Ve öyle de oldu.

    Maçın 60. dakikasına yaklaşırken, Musiala biraz fazla boşluk buldu ve yine fazla boşlukta bulunan Havertz'in ayaklarına bir pas attı. Ardından Leroy Sane - evet, tahmin ettiğiniz gibi - yine fazla boşluğa girdi ve golü attı. Maç da böyle bitti. Her iki teknik direktör de oyuncu değişikliği yaptı. Hiçbiri yedeklerinden pek bir şey elde edemedi. ABD Milli Takımı topu biraz daha fazla elinde tuttu, ancak bununla korkutucu derecede az şey yaptı. Dört isabetli şutunun üçü ikinci yarıda geldi. Ancak tek bir "büyük fırsat" bile yaratamadılar.

    Aslında, son 45 dakikanın akılda kalan yanı, biraz sinirli bir huysuzluktu. Tim Weah, David Raum'un hoşuna gitmeyecek kadar sert bir müdahale yaptı. Nico Schlotterbeck buna iterek karşılık verdi. ABD yedek kulübesi, biraz gösterişli bir şekilde boşaldı. Hakem, Weah ve Schlotterbeck'e sarı kart gösterdi.

    Bu tür anları analiz etmek tehlikelidir. Objektif olarak bakıldığında, çok da önemli değiller. Elbette, ABD Milli Takımı açısından bakıldığında, tüm bunlar biraz saçma görünüyordu. ABD yeniliyordu. 92. dakikaydı. Weah, topu kazanmış olsun ya da olmasın, iki ayağını birden kullanmasına gerek yoktu. Yedek kulübesinin boşalması ve biraz sinirlenmesi havalı görünüyordu. Ancak bunun tam olarak neye yaradığını anlamak zor.

    Maçtan sonra Pochettino, hakem kararlarının maç boyunca tartışmalı olduğunu söyledi, ancak takımının tepkisini beğendiğini belirtti.

    "Almanya başından beri biraz agresifti ve bence hakem durumu iyi yönetemedi. Bu da bazen bizim de agresif olmamız gerektiği hissini yarattı. Bu durum iyi bir şey. Onlar önemsiyor, biz önemsiyoruz. Biz rekabetçiyiz. Onlar da rekabetçi," dedi.

    Yine de, tarihlerinin büyük bir bölümünde, rekabetçi olmak ve yüksek bir çalışma temposu sergilemek her zaman USMNT'nin DNA'sının bir parçası olmuştur. Tarihinde sadece bir eleme maçı kazanmış bir program için, bu aşamadaki beklenti daha fazladır. Ve buradaki kanıtlara bakıldığında, o imza niteliğindeki galibiyetin nereden geleceği zor görünüyor. Aslında, bu durum öncelikle Pochettino hakkında sorular doğuruyor.

    Arjantinli teknik adam, Tottenham, PSG ve Chelsea'yi çalıştırmış kusursuz bir geçmişe sahip ve vergi belgelerine göre görevdeki ilk yedi ayı için haklı olarak 5 milyon doların üzerinde bir ücret aldı. Selef Gregg Berhalter'in yıllık kazancının 1,6 milyon dolar olduğu bildirildi. Uluslararası düzeyde sadece Brezilya'yı çalıştıran Carlo Ancelotti daha fazla kazanıyor.

    Bazı olumlu işaretler var, ancak ABD ve taraftarları, başarı göstergesi olarak "çok çaba göstermeyi" kabul etmeyi bırakmalı.

  • Gregg Berhalter USMNT 2023-24Geoff Burke

    Aynı şanlı yenilgileri tekrarlamak

    Ama aynı zamanda büyüleyici bir nostalji de vardı. Aslında, eski neslin her zaman yaymaya çalıştığı havanın somutlaşmış haliydi. Onlar, sık sık vurguladıkları gibi, rakiplerinden daha zayıf savaşçılardı. Bu adamlar kağıt üzerinde daha zayıftı ve bu nedenle küçümseniyorlardı, ancak galibiyete ulaşmak için yeterince cesaretliydiler - ya da en azından, onurlu bir yenilgiye. Bize söylendiğine göre, bu Amerika'nın işleri yapma tarzıydı.

    Ve bu çoğunlukla sorun değil. Bu, futbol geleneği pek olmayan bir ülke. Bir bakıma, sadece bildiğiniz şeye bağlı kalabilirsiniz.

    Ancak onların argümanında biraz incelik eksik. Bir noktada "mücadele" sonuçlara yol açmak zorundadır. Ve şu ana kadar, Pochettino yönetimindeki ABD'nin gurur duyabileceği pek bir şey yok.

    Cumartesi günkü mağlubiyetin belki de en cesaret verici yanı, bir nevi toparlanma yaşanmış olmasıydı. Geçmiş maçlarda 1-0 geriye düşmek, ağır yenilgilere yol açmıştı. Antonee Robinson, maçtan sonra ABD'nin erken gol yedikten sonra verdiği tepkiye memnun olduğunu açıkça belirtti. Argümanı ne miydi? ABD'nin dağılmaması iyi bir şeydi.

    Robinson, "Kaybettik için üzgünüm, ama alınacak birçok olumlu ders var" dedi. "O kadar erken gol yediğimizde kolayca dağılabilirdik ve turnuvaya girerken çok, çok kötü bir gün olabilirdi. Ama geri döndük ve zaman zaman gerçekten iyi futbol oynadık, iyi ve rekabetçi göründük."

    Tyler Adams da aynı duyguları paylaştı.

    "Maça ilk dakikada gol yiyerek başlamayı kimse hayal etmez. Böyle bir şey olduğunda, bir araya gelip toparlanmak zorundasınız," dedi Adams maçtan sonra.

    Rakip takımın teknik direktörü Julian Nagelsmann da, bu maçın kendi takımı için kolay bir maç olmadığını iddia etti. "Parmaklarımı çapraz tutuyorum," dedi teknik direktör Amerikan basınına.

    Kasıtlı olsun ya da olmasın, sözleri biraz küçümseyici geldi.

    "Çok iyi bir insan ve iyi bir teknik direktörünüz var, umarım sizin için iyi bir turnuva olur... Bizim için zor olan şey, çok yüksek bir yoğunluk sergilemeleriydi; çeşitli pozisyonlarda çok hızlı bir takım."

  • USMNT-Germany fightGetty

    Söz verilen şey

    Eylül 2024'te Pochettino, göreve başlama basın toplantısında deneyimli bir politikacı gibi ustaca konuşmalar yaptı.

    "Büyük hedeflere inanmalıyız," dedi Pochettino tanıtım basın toplantısında. "Sadece bir maçı değil, Dünya Kupası'nı da kazanabileceğimize inanmalıyız."

    USMNT'deki ilk basın toplantısı inanç, hırs ve, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kişilik açısından oldukça etkileyiciydi. Amerika'nın büyük hayaller kurması gerektiğini ve USMNT'nin diğer Amerikan sporlarında görülen kazanma zihniyeti ve hırsından ilham alması gerektiğini defalarca vurguladı.

    Ona göre bu, agresif, çekici ve anın korkusunu yaşamayan, hücumda oynayan bir takım anlamına geliyor. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası'na kadar yeterli zaman olmadığı fikrine karşı çıkarak, oyuncuların hızlı bir şekilde uyum sağlayacak kadar yetenekli ve zeki olduklarını vurguladı. Ancak Pochettino'nun mesajı her şeyden önce zihniyetle ilgiliydi. Zorlu bir Copa America ve sönük geçen Eylül ayı maçlarının ardından, USMNT'nin bir güven patlamasına ihtiyacı vardı. Rahat, kendinden emin ve zaman zaman esprili olan Pochettino, tam da bunu sağlamaya kararlı görünüyordu.

    "Takımda bir zayıflık görmüyorum," demişti Pochettino o zaman. "Her zaman pozitifiz. Çok yetenekli oyuncularımız var."

    Ancak o günden bu yana Amerikalılar, bu sözlerin gerçekleşmesini hâlâ bekliyor.

    Bu arada teknik direktör, görevini savunuyor.

    Belçika ve Portekiz'e arka arkaya yenildikten sonra Pochettino, "Biz ABD'yiz" demişti. "Belçika ve Portekiz ile rekabet ediyoruz. Eminim ki Belçika ve Portekiz'in kadrosunda, en iyi 100 oyuncu arasında yer alan birkaç ya da birkaç oyuncu vardır. Bence bizde yok. Bu yüzden bu tür takımlarla oynamak iyi bir şey."

    Şu anda asıl soru, ABD'nin daha büyük bir isim ve çok daha yüksek bir maaşın ötesinde, eskisinden gerçekten anlamlı bir şekilde farklı bir şey elde edip etmediği.

  • Mauricio Pochettino USMNT Press conferenceAFP

    Bu yeterli mi?

    Daha geniş bir bakış açısıyla, ABD'den korkulması gerekir. Pochettino, sadece "çeşitli pozisyonlarda hızlı" bir kadroyu yöneten "iyi bir insan ve iyi bir teknik direktör" olarak kalmamalı.

    Bu adamlar hem birinci sınıf bir futbol takımı hem de rakip takımlar için bir kabus olmalı. İkisi de tam olarak doğru değil. Peki, burada korku faktörü tam olarak nerede? ABD aslında ne yapıyor? Dünya Kupası veda maçından çıkarılacak en iyi sonuç, takımın çökmemesi ve rakip takımlar için kolay bir rakip olmamasıysa, bu gerçekten kutlanmaya değer mi?

    Bu, parlak bir özgeçmişe sahip, son derece pahalı bir transfer. Ancak gözle görülür bir dönüşüm sınırlı kaldı. Pochettino, işleri sarsacak bir taktikçi olarak getirildi. Şüphesiz ki o seçkin bir teknik direktör ve daha önce de büyük egolarla başa çıkmış, en önemlisi 2021-22 sezonunda yıldızlarla dolu PSG kadrosunda.

    Ancak ABD'nin neden tek bir kişiye bu kadar çok para harcadığı henüz belirsiz. Amaç sıfırlama düğmesine basmak, oyuncuların yerlerini kaybetme korkusu yaşamalarını sağlamak ve bir şeyler inşa etmekse, o zaman gerçekte ne değişti?

    Berhalter, üst düzey rakiplere karşı her zaman coşkulu performanslar sergilerdi. Ondan önceki teknik direktörler de çoğunlukla aynı şeyi yapıyordu. Pochettino, ABD'ye uyum sağladı ve gerçek bir kültür şoku yaşadığını itiraf etti.

    Peki takım onun yönetiminde gerçekten değişti mi? Aslında her aşamada, daha iyi bir takıma karşı sadece "onurlu" bir şekilde yenildiler. Tecrübeli şampiyonlardan oluşan daha güçlü bir kadro kuran Meksika, Gold Cup finalinde daha iyiydi. Mart ayında Portekiz ve Belçika daha iyiydi. Almanya da dünya klasında bir takım. ABD bir gol geri aldı, maçı kaybetti ve ardından Cumartesi günü sinirlerini kaybetti.

    Elbette, nihayetinde Dünya Kupaları enerji, atmosfer ve ruhla ilgilidir. ABD, şüphesiz, bunu kullanmaya güveniyor. Turnuva maçları doğası gereği öngörülemez ve en iyi şekilde saçmadır. Bunlar birbirlerini seven bir grup adam gibi görünüyor - ve pes etmedikleri için biraz övgüyü hak ediyorlar. Ve maç sonrası mesaj "bu yeterince iyi" gibi görünüyordu.

    Peki, gerçekten öyle mi?

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