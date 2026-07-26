Yeni teknik direktör için en acil sorunlardan biri, ilk 11’deki yeri konusunda giderek artan eleştirilere maruz kalan Ronaldo’nun kariyerinin son dönemini nasıl yöneteceği. Vieira, 233 kez milli forma giymiş bu tecrübeli oyuncunun kadroda kalabilmesi için her maçta forma giyemeyeceği gerçeğini kabullenmesi gerektiğini belirtti.

Geçen sezon Suudi Pro Ligi’nde Jesus ile birlikte çalışan Al-Nassr’ın süperstarının yönetimi konusunda Vieira şu yorumda bulundu: “Bence o bu durumu nasıl idare edeceğini biliyor ve idare etmeyi de bilecektir. Ronaldo ile kesinlikle harika bir ilişkisi var. Ronaldo da kariyerinin sonuna doğru yaklaşıldığının farkında. Kararını vermesi gerekecek; bazen oynayacak, bazen oynamayacak, işler böyle devam edecek.”







