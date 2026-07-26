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“Bazen oynar, bazen oynamaz” - Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımında 233 maçlık kariyerine devam etmek istiyorsa, Jorge Jesus yönetiminde kabul etmek zorunda kalacağı yeni rolün farkına vardı
İsa, Selecção'un başına geçiyor
Jesus’un Portekiz’in yeni baş antrenörü olarak atanması, hayal kırıklığı yaratan 2026 Dünya Kupası kampanyasının ardından yeni bir sayfa açmak isteyen milli takım için önemli bir dönüm noktasıdır.
Estadio da Luz'da görev yaptığı dönemde Jesus ile yakın bir şekilde çalışan eski Benfica başkanı Vieira, 72 yaşındaki teknik direktörün ülkeyi ileriye taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyor.
Antena 1'e konuşan Vieira, bu atamaya olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Onu çok iyi tanıyorum. Son derece profesyonel biridir. Bunu söyleyen tek kişi ben değilim; özellikle onunla çalışmış oyuncular başta olmak üzere herkes onun böyle olduğunu söylüyor. Ve bence bu doğru bir seçim. Tekrar Portekizli bir teknik direktöre sahip olmak çok önemli. Son teknik direktörümüz Fernando Santos'tu, şimdi Jorge var ve bence hepimizi mutlu edecek bir iş çıkarmak için gerekli tüm yeteneğe sahip."
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Ronaldo’nun takımdan ayrılış sürecinin yönetimi
Yeni teknik direktör için en acil sorunlardan biri, ilk 11’deki yeri konusunda giderek artan eleştirilere maruz kalan Ronaldo’nun kariyerinin son dönemini nasıl yöneteceği. Vieira, 233 kez milli forma giymiş bu tecrübeli oyuncunun kadroda kalabilmesi için her maçta forma giyemeyeceği gerçeğini kabullenmesi gerektiğini belirtti.
Geçen sezon Suudi Pro Ligi’nde Jesus ile birlikte çalışan Al-Nassr’ın süperstarının yönetimi konusunda Vieira şu yorumda bulundu: “Bence o bu durumu nasıl idare edeceğini biliyor ve idare etmeyi de bilecektir. Ronaldo ile kesinlikle harika bir ilişkisi var. Ronaldo da kariyerinin sonuna doğru yaklaşıldığının farkında. Kararını vermesi gerekecek; bazen oynayacak, bazen oynamayacak, işler böyle devam edecek.”
Ronaldo'nun efsanevi uluslararası mirası
Rolünün azaltılıp azaltılmamasına bakılmaksızın, Ronaldo’nun Portekiz milli takımı üzerindeki etkisi, bu sporun tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir seviyededir. Gol rekorları ve milli maç sayısı, bir Avrupalı oyuncu tarafından belki de asla aşılamayacak bir ölçüt oluşturmaktadır.
Emeklilik tarihinin belirlendiğine dair haberler çıkmış olsa da, Jesus bu geçiş sürecinin bir ulusal kahramana yakışır bir saygıyla yürütülmesini sağlamaya kararlı görünüyor.
Jesus, son zamanlarda kadroda büyük bir revizyon yapılacağına dair spekülasyonlara değinerek, bir miktar sürekliliği koruyacağını vurguladı. Jesus şöyle konuştu: “İnsanlar yeni teknik direktörün gelip birçok oyuncuyu değiştireceğini düşünebilir. Böyle bir şey olmayacak. Ben aptal değilim. Üstelik, bu sefer kadroya çağrılmayan birkaç oyuncuyu takıma katacak kadar zamanım da yok.”
- Getty
Başarı stratejisi
Vieira’nın Jesus’a verdiği destek, teknik direktörün taktiksel disiplinine ve çeşitli kulüplerde kupa dolu dönemlerinde kendisine büyük fayda sağlayan “maç maç” felsefesine dayanıyor.
Bu yaklaşımı analiz ederken Vieira şöyle konuştu: “Maçları tek tek kazanmalıyız. Aslında, maç maç kazanma onun politikasıdır: bir sonraki maç en önemlisidir, ondan sonraki maç da en önemlisidir ve işte bu şekilde hedefe ulaşırsınız. Şimdi, beklentilere gelince, hepimizin kazanacağımıza dair beklentileri var, ancak rakiplerin de futbol oynadığını kabul etmeliyiz.”
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