Basın toplantısında Ancelotti, Avustralya'ya karşı oynanacak açılış maçı için ilk 11'ini eksiksiz şekilde okuyarak alışılmadık bir adım attı. Kadroda Raphinha, Vinicius Junior, Endrick ve Estevao'dan oluşan hücum hattı yer alırken, buna muhabirlere yönelik esprili bir uyarı da eşlik etti.

Teknik direktör ayrıca kilit kanat oyuncularını da değerlendirdi; Raphinha'nın Barcelona formasıyla sergilediği etkileyici performansı överken Vinicius Junior'a duyduğu tam güveni dile getirdi.

Ancelotti, "Yarınki takım şu olacak: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimaraes; Estevao, Raphinha, Endrick ve Vinicius Junior" dedi. "Ama buna alışmayın, buna alışmayın!"