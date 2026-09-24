Brazil Photo Press
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'Bazen kulübün çıkarları farklı olur!' - Carlo Ancelotti neden Chelsea'deki kulübedeki rolüne rağmen Estevao'yu seçecek?
Ancelotti, Estevao için net seçim politikasını açıkladı
Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Selecao'nun Avustralya ile oynayacağı çift maç öncesinde basının karşısına çıktı ve genç forvet Estevao hakkındaki tutumunu netleştirdi. Chelsea'de genç oyuncunun sürelerinin azalmasına ilişkin soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, milli takım seçimlerinin kulüp kararlarından bağımsız olarak yapıldığında ısrar etti.
Ancelotti, 19 yaşındaki oyuncunun Brezilya'nın uzun vadeli Dünya Kupası projesinin merkezinde yer almaya devam ettiğini doğruladı.
Estevao'nun gelişimini sürdürmesine destek olmak için milli ara sırasında ona değerli maç dakikaları vermeyi planladığını söyledi.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, kulüpteki statüden ziyade milli takımın gelişimine öncelik veriyor
Gelişmekte olan yeteneklere yaklaşımını açıklayan Ancelotti, kulüp önceliklerinin her zaman milli takımın gereklilikleriyle örtüşmediğini belirtti. Estevao'nun uzun vadeli potansiyelini kabul eden tecrübeli teknik adam, genç hücum oyuncusuna uluslararası deneyim kazandırma konusundaki kararlılığını yineledi.
Ancelotti, genç oyunculara duyulan güvenin korunmasının güçlü bir kadro temeli inşa etmek için kritik olduğunu vurguladı.
Ancelotti, "Bazen kulübün çıkarı milli takımın çıkarı olmayabiliyor" dedi. "Bizim için Estevao, diğer genç oyuncularla birlikte, çok ama çok önemli. Kulübünde oynamasa ya da süre almasa bile onu kadroya çağıracağım çünkü onun gelecek için çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve gelişimini ilerletmesi için ona fırsat vereceğiz."
Başantrenör, Avustralya karşılaşmasının ilk 11'ini açıkladı
Basın toplantısında Ancelotti, Avustralya'ya karşı oynanacak açılış maçı için ilk 11'ini eksiksiz şekilde okuyarak alışılmadık bir adım attı. Kadroda Raphinha, Vinicius Junior, Endrick ve Estevao'dan oluşan hücum hattı yer alırken, buna muhabirlere yönelik esprili bir uyarı da eşlik etti.
Teknik direktör ayrıca kilit kanat oyuncularını da değerlendirdi; Raphinha'nın Barcelona formasıyla sergilediği etkileyici performansı överken Vinicius Junior'a duyduğu tam güveni dile getirdi.
Ancelotti, "Yarınki takım şu olacak: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimaraes; Estevao, Raphinha, Endrick ve Vinicius Junior" dedi. "Ama buna alışmayın, buna alışmayın!"
- Passion2Press
Brezilya, Avustralya turundaki ilk maçına çıkıyor
Brezilya, genç yetenekleri takıma entegre etmeyi ve kadro derinliğini test etmeyi amaçlayan bir uluslararası turun parçası olarak Hindistan'la karşılaşmadan önce Avustralya'ya karşı oynayacağı iki maçlık seri için hazırlık yapıyor. Ancelotti, tüm yaş kategorilerinde yaratıcılığı ve taktik disiplini teşvik etmek için tasarlanan CBF'nin yapısal girişimlerini destekledi.
Başantrenör ayrıca, genç Brezilyalı oyunculara üst düzeyde daha fazla oynama süresi vermeyi amaçlayan yerel kadro kurallarını da destekledi.
Brezilya, güçlü bir takım uyumu oluşturmayı hedefleyerek Avustralya'da sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
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