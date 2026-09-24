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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Bazen kulübün çıkarları farklı olur!' - Carlo Ancelotti neden Chelsea'deki kulübedeki rolüne rağmen Estevao'yu seçecek?

Brezilya
C. Ancelotti
Avustralya - Brezilya
Avustralya
Hazırlık Maçları
Avustralya - Brezilya

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Avustralya ile deplasmanda oynayacakları hazırlık maçı öncesi Chelsea'ye genç yıldız Estevao hakkında doğrudan bir mesaj gönderdi. İtalyan teknik adam, Stamford Bridge'deki forma süresine bakmaksızın genç oyuncuyu seçeceğinde ısrar ederken, ardından da tüm ilk 11'ini muzır bir şekilde sızdırdı.

  • Ancelotti, Estevao için net seçim politikasını açıkladı

    Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Selecao'nun Avustralya ile oynayacağı çift maç öncesinde basının karşısına çıktı ve genç forvet Estevao hakkındaki tutumunu netleştirdi. Chelsea'de genç oyuncunun sürelerinin azalmasına ilişkin soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, milli takım seçimlerinin kulüp kararlarından bağımsız olarak yapıldığında ısrar etti.

    Ancelotti, 19 yaşındaki oyuncunun Brezilya'nın uzun vadeli Dünya Kupası projesinin merkezinde yer almaya devam ettiğini doğruladı.

    Estevao'nun gelişimini sürdürmesine destek olmak için milli ara sırasında ona değerli maç dakikaları vermeyi planladığını söyledi.

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  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Teknik direktör, kulüpteki statüden ziyade milli takımın gelişimine öncelik veriyor

    Gelişmekte olan yeteneklere yaklaşımını açıklayan Ancelotti, kulüp önceliklerinin her zaman milli takımın gereklilikleriyle örtüşmediğini belirtti. Estevao'nun uzun vadeli potansiyelini kabul eden tecrübeli teknik adam, genç hücum oyuncusuna uluslararası deneyim kazandırma konusundaki kararlılığını yineledi.

    Ancelotti, genç oyunculara duyulan güvenin korunmasının güçlü bir kadro temeli inşa etmek için kritik olduğunu vurguladı.

    Ancelotti, "Bazen kulübün çıkarı milli takımın çıkarı olmayabiliyor" dedi. "Bizim için Estevao, diğer genç oyuncularla birlikte, çok ama çok önemli. Kulübünde oynamasa ya da süre almasa bile onu kadroya çağıracağım çünkü onun gelecek için çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve gelişimini ilerletmesi için ona fırsat vereceğiz."

  • Başantrenör, Avustralya karşılaşmasının ilk 11'ini açıkladı

    Basın toplantısında Ancelotti, Avustralya'ya karşı oynanacak açılış maçı için ilk 11'ini eksiksiz şekilde okuyarak alışılmadık bir adım attı. Kadroda Raphinha, Vinicius Junior, Endrick ve Estevao'dan oluşan hücum hattı yer alırken, buna muhabirlere yönelik esprili bir uyarı da eşlik etti.

    Teknik direktör ayrıca kilit kanat oyuncularını da değerlendirdi; Raphinha'nın Barcelona formasıyla sergilediği etkileyici performansı överken Vinicius Junior'a duyduğu tam güveni dile getirdi.

    Ancelotti, "Yarınki takım şu olacak: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimaraes; Estevao, Raphinha, Endrick ve Vinicius Junior" dedi. "Ama buna alışmayın, buna alışmayın!"

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    Brezilya, Avustralya turundaki ilk maçına çıkıyor

    Brezilya, genç yetenekleri takıma entegre etmeyi ve kadro derinliğini test etmeyi amaçlayan bir uluslararası turun parçası olarak Hindistan'la karşılaşmadan önce Avustralya'ya karşı oynayacağı iki maçlık seri için hazırlık yapıyor. Ancelotti, tüm yaş kategorilerinde yaratıcılığı ve taktik disiplini teşvik etmek için tasarlanan CBF'nin yapısal girişimlerini destekledi.

    Başantrenör ayrıca, genç Brezilyalı oyunculara üst düzeyde daha fazla oynama süresi vermeyi amaçlayan yerel kadro kurallarını da destekledi.

    Brezilya, güçlü bir takım uyumu oluşturmayı hedefleyerek Avustralya'da sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Hazırlık Maçları
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Avustralya
AUS
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Brezilya
BRA
Hazırlık Maçları
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Avustralya
AUS
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Brezilya
BRA