Goal.com
CanlıBiletler
Sergej Barbarez Bosnia 2026Getty
Oliver Maywurm

Çeviri:

"Bazen her şeyin sahte olmasından korkuyorum": 2026 Dünya Kupası'ndaki utanç verici başarısızlıkların ardından, eski bir Bundesliga golcüsü şaşırtıcı bir masal yazacak mı?

Dünya Kupası
FEATURES
Kanada - Bosna Hersek
Bosna Hersek
İsviçre - Bosna Hersek
Bosna Hersek - Katar
S. Barbarez
K. Alajbegovic

Bosna futbolu o dönemde oldukça kötü bir durumda olmasına rağmen, Sergej Barbarez milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenmeye cesaret etti – üstelik bu, onun ilk teknik direktörlük deneyimi idi. Bu cesaret ödüllendirildi ve bir Dünya Kupası masalına dönüşebilir.

"Bu ilk maçta milli marş çalarken – o an benim anım olacak. O üç saniye bana ait olacak," dedi Sergej Barbarez, geçtiğimiz günlerde Sky'a verdiği röportajda bu yaz kendisini ve oyuncularını nelerin beklediğini anlatırken. Bosna-Hersek ile 2026 Dünya Kupası'na katılmanın kendisi için ne kadar önemli olduğu mu? Daha fazla soruya gerek yok.

Şaşırtıcı ve son derece duygusal bir şekilde, Koç Barbarez'in milli takımı Mart ayı sonunda, favori gösterilen ve ardından gözyaşlarına boğulan İtalya'ya karşı oynadığı play-off finalinde Dünya Kupası biletini garantilemişti. Genç hücum oyuncusu Esmir Bajraktarevic'in, penaltı atışlarındaki belirleyici vuruşun ardından, Zenica'nın coşkuyla çılgına dönen taraftarlarının bulunduğu tribüne formasını uzatması, Bosna futbol tarihinde sonsuza kadar unutulmayacak.

Tıpkı Miralem Pjanic, Zvjezdan Misimovic, Edin Dzeko veya Vedad Ibisevic'in başını çektiği altın neslin başarısı gibi; bu nesil, üç milyondan fazla nüfusa sahip Balkan ülkesini 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk ve bugüne kadar tek kez temsil etmişti. Bajraktarevic ve arkadaşları birkaç gün içinde idollerinin izinden gidecekler – ve 40 yaşındaki olağanüstü yetenek Dzeko hala sahada.

  • Bosna'nın 2026 Dünya Kupası'na katılımının duygusal yönünün yanı sıra sportif açıdan da ne kadar özel olduğunu anlamak için, öncelikle Barbarez'den önceki döneme geri dönmek gerekir. "Son on yılda işler sadece kötüye gitti. Bunu biraz alaycı bir şekilde ifade etmeye çalışacağım: Normal bir insan bu görevi kabul etmezdi," dedi eski Bundesliga forveti (Rostock, BVB, HSV ve Bayer Leverkusen'de 330 maça çıktı) Ekim 2024'te kicker dergisine.

    2014'teki zirveden sonra Bosna-Hersek, büyük bir turnuvaya yeniden katılma şansından giderek uzaklaştı. En dip nokta: 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri, bu süreçte sadece yaklaşık 15 ay içinde üç teknik direktör birden değiştirildi.

    2022 Dünya Kupası elemelerinde feci bir şekilde başarısız olunduktan sonra, 2023'ün başında Faruk Hadzibegic her şeyi yoluna koyacaktı. Ancak sadece dört maç ve üç mağlubiyetin ardından deneyimli teknik direktör yeniden görevinden ayrıldı; Haziran 2023'te Lüksemburg'a karşı evinde alınan 0-2'lik yenilgi, onun hızlı ayrılışını kesinleştirdi. Hadzibegic'in sadece 170 gün süren görev süresi, halefi Meho Kodro tarafından kolaylıkla geride bırakıldı; eski Bosnalı milli oyuncu sadece 49 gün ve iki maçta kaldı: Liechtenstein'a karşı zorlu bir 2-1 galibiyet ve İzlanda'da 0-1'lik bir mağlubiyet.

    2024 Avrupa Şampiyonası'na normal eleme yoluyla katılma şansı çoktan uzaklaşmıştı. Kodro'nun halefi, Eylül 2023'ün sonunda göreve başladığında yine de iyimserdi: "Bu takımın Avrupa Şampiyonası'na katılabileceğine yürekten inanıyorum. Katılmak için yeterli kaliteye sahip," demişti Savo Milosevic o zamanlar. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda efsanesi Patrick Kluivert ile birlikte gol kralı olan eski Yugoslavya milli forvetiyle, takımın yeniden yapılanması nihayet başarıya ulaşacaktı. Ancak bunun yerine durum daha da kötüye gitti.

    Saha kenarındaki ilk maçında, zayıf rakip Liechtenstein'ı 2-0 yenmesi, Milosevic'in Bosna milli takım teknik direktörü olarak elde ettiği tek galibiyet olarak kalacaktı. Bunu, Portekiz'e karşı şansı olmayan bir 0-5 yenilgi, Lüksemburg'da utanç verici bir 1-4 yenilgi ve Slovakya'ya karşı 1-2 yenilgi izledi. On Avrupa Şampiyonası eleme maçından dokuz puan toplayan Bosna-Hersek, sadece Liechtenstein'ı geride bırakarak İzlanda'nın arkasında ve Lüksemburg'un çok gerisinde, sondan ikinci sırada yer aldı. Bosnalılar, 2022/23 Nations League'de grubunu kazanarak yine de 2024 Avrupa Şampiyonası play-off'larına katılma hakkı elde etmeleri, Milosevic'in işini kısa vadede kurtardı. Ancak, bu play-off'ların yarı finalinde Ukrayna'ya 1-2 yenildikten sonra, Sırp teknik adamın görevi 2024 baharında nihayet sona erdi.

    • Reklam
  • FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-WAL-BIHAFP

    Bir yıl boyunca galibiyet alamamasına rağmen: Bosna Futbol Federasyonu, Sergej Barbarez konusunda bilinçli bir şekilde sabırlı davrandı

    Uzun lafın kısası: Barbarez, 2024 yılının nisan ortasında yeni milli takım teknik direktörü olarak sözleşmesini imzaladığında, Bosna futbolu adeta dibe vurmuştu. Eski golcüyü kurtarıcı olarak kadroya katmak ilk bakışta mantıklı görünüyordu; ne de olsa Barbarez, tüm zamanların en iyi Bosnalı forvetlerinden biridir. 2000'li yıllarda kendisi de Bosna-Hersek'i ilk kez büyük bir turnuvaya katılma yoluna iten milli takımın bir parçası olmuş, tabiri caizse 2014 Brezilya Dünya Kupası macerasının temellerini atmıştı.

    Bununla birlikte, o zamanlar 52 yaşında olan Barbarez'in göreve getirilmesi, daha önce hiç antrenörlük yapmamış olması nedeniyle tamamen beklenmedik bir gelişmeydi. Barbarez, kicker dergisine "Bu fırsatı çok uzun zamandır bekliyordum" dedi. 2008'de futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra, eski kulübü HSV'de kısa bir süre yönetim kurulu üyeliği yaptı (Ocak 2009 - Mayıs 2010) ve ara sıra televizyon yorumcusu olarak yer aldı. Kendi ifadesine göre, geçmişte milli takım teknik direktörlüğü için iki kez görüşmeler yapılmıştı. Ancak bu görüşmelerin sonuçta bir işe dönüşmemesi nedeniyle, Barbarez yaklaşık 16 yıl boyunca futbol dünyasıyla neredeyse hiç ilgilenmemiş, bunun yerine poker oyuncusu olarak kariyer yapmıştı.

    Ve sonra, aniden: Anavatanının milli takım teknik direktörü oldu. Yıllar süren düşüşün ardından nihayet yeniden başarılı olma misyonuyla. Çok önemli bir nokta: Önceki beş yıl içinde altı farklı teknik direktörün görev yaptığı göz önüne alındığında, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu, Barbarez ile başından itibaren bilinçli olarak uzun vadeli bir plan izledi. Saha kenarındaki yeni adam, 2028 ilkbaharına kadar dört yıllık bir sözleşme imzaladı; belirlenen hedef aslında 2028 Avrupa Şampiyonası'na katılmaktı. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası "tabii ki bir rüya" olsa da, Barbarez şunları vurguladı: "Oraya gitmek istiyoruz, ancak gerçekçiyiz. Uzun vadeli bir plan izliyoruz."

    Barbarez'e yeniden yapılanma için gerekli süre açıkça tanındı - ve bunlar sadece boş sözler değildi: "Yeni oyuncuları heyecanlandırmayı başardık, çok fazla risk alarak pek çok şeyi denedik. Ve bence bizimki gibi bir durum futbolun başka hiçbir yerinde yok," dedi eski Bundesliga yıldızı, Transfermarkt'a verdiği son röportajda. "Daha önce hiç takım çalıştırmamış biri geliyor. İlk beş maçımdan bahsetmeyi her zaman severim, bunların dördü deplasmandaydı. Üstüne üstlük Almanya'ya karşı oynadık. Bu gerçekten çok zordu."

    Barbarez yönetiminde de sonuçların başlangıçta uzun süre kötü kalması kabul edildi. Göreve başladığı ilk dönemdeki ünlü rakipler, yeni aksiliklere rağmen hedeflenen çizgiyi acımasızca sürdürmesine yardımcı olmuş olabilir. İngiltere ve İtalya ile oynanan hazırlık maçları beklendiği gibi kaybedildi, Uluslar Ligi'nde Hollanda (2-5) ve Almanya (0-7) karşısında kısmen ağır yenilgiler alındı. Bosna-Hersek, 2024 yılının tamamında tek bir uluslararası maç galibiyeti bile elde edemedi, ancak Barbarez yönetiminde en azından bir iki saygın başarı elde edildi: Örneğin, Nations League'de DFB takımına karşı oynanan ev sahibi maçında 1-2'lik skorla cesurca mücadele edildi. Ya da bir ay sonra Hollanda'ya karşı alınan 1-1'lik beraberlik.

    Göreve gelmesinden neredeyse bir yıl sonra, 2025 yılının Mart ayı sonunda, Barbarez'e gösterilen sabır ilk kez bir galibiyetle ödüllendirildi. Bosna-Hersek, 2026 Dünya Kupası elemelerinin açılış maçında Romanya'yı 1-0 yenerek oldukça sürpriz bir galibiyet aldı. Romanyalılar, favori Avusturya'nın ardından grup ikinciliği için doğrudan rakip oldukları için, federasyon tarihindeki ikinci Dünya Kupası biletinin temeli böylece atılmış oldu.

    Hatta neredeyse grup birincisi olup Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde edeceklerdi. Eleme maçlarının son gününde Bosna-Hersek, Avusturya'da uzun süre 1-0 önde gitti; galip gelseydiler, Barbarez'in takımı ÖFB takımını geçecekti. Teknik direktörün öncelik verdiği değerlere uygun olarak, Bosnalılar son dakikalara kadar fedakar bir mücadeleyle az farkla önde kalmayı başardılar, ancak 77. dakikada Michael Gregoritsch beraberlik golünü attı ve Avusturya birinci sıradaki yerini korudu.

  • Bosna-Hersek'in 2026 Dünya Kupası'ndaki durumu: Edin Dzeko sadece bir sembol figür olmamalı

    Barbarez, Bosna-Hersek milli takımının yükselişini öncelikle üç temel unsurla başardı: Kimlik, zihniyet ve duygu. 54 yaşındaki teknik adam Transfermarkt'a verdiği demeçte, "Başlangıçta ortalığı iyice temizlememiz gerekiyordu" diye vurguladı ve taktikten çok duyguyu neden ön planda tuttuğunu şöyle açıkladı: "Oyuncularıma her zaman sorarım, kariyerimde neden başarılı olduğumu biliyor musunuz? Çünkü o lanet topu sevdim ve hala seviyorum. Ve bir şeyi sevdiğinizde, doğru yol kendiliğinden karşınıza çıkar."

    Yolunu en iyi şekilde aktarmak için Barbarez, geniş teknik kadrosunda kendisiyle aynı görüşte olan kişilere güveniyor. "On bir kişiden yedisi, en üst seviyede eski milli takım oyuncusu olarak birlikte oynamış," diye açıkladı eski HSV yıldızı, yardımcıları arasında Zlatan Bajramovic (Freiburg, Schalke ve Frankfurt'ta oynamış) ve Mirko Hrgovic (VfL Wolfsburg'da oynamış) gibi isimler bulunuyor. Kaleci antrenörü olarak eski Bosna milli kalecisi Kenan Hasagic'i görevlendirdi. Teknik direktör ise, eski Leverkusen ve HSV oyuncusu ve 2014 Dünya Kupası'ndaki altın neslin temel direklerinden biri olan Emir Spahic oldu.

    "Konuşma, oyunculara söylenebilecek küçük şeyler, belirli durumlarda nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili. Milli takım oyuncusu olarak edindiğimiz deneyimler çok yardımcı oluyor, bunlar bir anahtar niteliğinde. Futbolda çok şey değişti, ancak duygular değişemez. Her zaman ülkeniz için her şeyi vermek söz konusu olacaktır," diyor Barbarez, kendisinin ve en yakın çalışanlarının yaklaşımını bu kadar özel kılan şeyin ne olduğunu açıklıyor. Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası için kadrosunu, teknik direktör kabaca üç gruba ayırıyor.

    Birinci grup aslında bir grup değil, sadece Edin Dzeko. Ama "sadece" ne demek? Neredeyse 150 milli maç tecrübesine sahip, Ekim 2013'te Litvanya'daki son eleme maçında 1-0'lık galibiyet golünün asistini yapan ve tarihi Dünya Kupası biletini kazandıran yıldız forvet, bir yandan da takımın amiral gemisi ve özdeşleşme figürü. "18 yaşındaki bir genç için Edin Dzeko'yu ilk kez görmek çok özel bir şey, çünkü o onun idolüydü ve birdenbire onunla soyunma odasını paylaşıyor," diyerek Barbarez, Transfermarkt'ta golcünün duygusal değerini vurguladı ve Sky'a şunları ekledi: "Bazen birkaç sözle çok şey değiştirebiliyor. Çocuklar onu dinliyor. Bu önemli."

    Ancak Schalke 04 ile Bundesliga'ya yeni yükselen Dzeko, sportif açıdan da önemli bir rol oynamaya devam ediyor - tabii ki vücudu da buna izin verirse, ki yakın geçmişte bu her zaman böyle olmadı. Tecrübeli oyuncu, omuz sakatlığı nedeniyle Schalke'nin yükselme yarışındaki kritik haftalarda forma giyememişti. "Eğer yüzde yüz formda olursa, onu kısıtlamaya gerek kalmaz," diyen Barbarez son zamanlarda iyimser bir tavır sergiledi. "Şanslıyız ki altı günde bir maçımız var. Bu sayede iyi dinlenebiliriz. Günümüzde oyuncular sadece yorgunsa, onları tekrar forma sokmak için birçok imkan var." Teknik direktör, süperstarına "ne istediğine ve ne kadar süreceğine kendisi karar verme özgürlüğü" verdiğini de sözlerine ekledi.

    Dzeko hazır olursa, Dünya Kupası'nda Bosna'nın forvetinde yer alacak; normal eleme maçlarında oynadığı yedi maçta kaptan beş gol attı. Galler ile oynanan play-off yarı finalinde Dzeko, 86. dakikada attığı 1-1'lik beraberlik golüyle Bosnalıları uzatmalara taşıdı; İtalya ile oynanan play-off finalinde ise Haris Tabakovic'in attığı beraberlik golünün hazırlayıcısı oldu. Yani Dzeko, futbolcu olarak ileri yaşta olmasına rağmen Bosna'nın oyununda son derece değerli bir isim.

  • Bosnia and Herzegovina's forward #09 Ermedin Demirovic (L) celebratesGetty Images

    Bosna-Hersek eleme turunu geçti: "Bu, Almanya'nın Dünya Kupası'nı kazanması gibi bir şey"

    Bosna-Hersek'in Dünya Kupası kadrosundaki ikinci grubu, Barbarez'in ifadesiyle "30 yaş civarında, takıma liderlik eden oyuncular" oluşturuyor. Bunlardan biri, eski Schalke oyuncusu Sead Kolasinac (32, Atalanta Bergamo); Dzeko'nun yanı sıra 2014 kadrosundan kalan ikinci isim. FC St. Pauli'nin ikinci lige düşmesinin ardından takımdan ayrılan kaleci Nikola Vasilj (30) de bu gruba dahil ve Barbarez'in göreve gelmesinden bu yana açık ara 1 numara. 2017'de Hırvatistan için bir milli maçta forma giyen eski Hertha oyuncusu Ivan Sunjic (29, Pafos FC), Barbarez tarafından Bosna-Hersek forması giymesi için ikna edildi. Orta saha oyuncusu takıma büyük bir istikrar katıyor ve başarılı eleme sürecinde önemli bir rol oynadı.

    Çoğunlukla Dzeko ile forvet ikilisini oluşturan Stuttgart'ın forveti Ermedin Demirovic, bu grubun bir diğer önemli temsilcisi. 28 yaşındaki oyuncu, Sport Bild'e Bosna-Hersek'in Dünya Kupası elemelerini geçmesiyle ilgili olarak "Bu, Almanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğu kazanması gibi bir şey" dedi. "Birçok kişi size yaklaşıp, ülkeye neşe getirdiğiniz için teşekkür ediyor." Hamburg'da doğup büyüyen Demirovic, Almanya için de oynayabilirdi, ancak U16 seviyesinde Bosna kökenlerini tercih etti.

    "Bunu dedem için yapmak istedim. Tatillerde hep onun yanına giderdik, o her zaman en gururlu olanıydı ve herkese HSV'de oynadığımı anlatırdı. O artık aramızda yok, ama onun ve bu kadar acı çeken tüm ailem için Dünya Kupası'na gidiyor olmaktan çok mutluyum," diye vurguladı Demirovic. 1992 ile 1995 yılları arasında Bosna-Hersek'te savaş vardı, "insanlar çok fazla acı çekti, bugün bazı yerlerde hâlâ hiçbir şeyleri yokmuş gibi yaşıyorlar ve günde bir kahve alabildikleri için mutlu oluyorlar," diye açıkladı Stuttgartlı oyuncu. "Ve sonra biz gelip onlara Dünya Kupası'nı getiriyoruz. Bu, her şeyi daha da özel kılıyor."

    Memleketinin tarihi, Barbarez'in yaşam yolunu büyük ölçüde şekillendirdi. "Eğer böyle denebilirse, ben daha çok kaçtım," diye 11Freunde dergisine verdiği röportajda 1991/92 kışını anımsadı. Bosna Savaşı'nın patlak vermesinden kısa bir süre önce, babası o zamanlar 20 yaşında olan oğlunu, amcası Mujo'yu ziyaret etme bahanesiyle memleketi Mostar'dan Hannover'e göndermişti. Her ne kadar bir an önce geri dönmek istese de, memleketindeki savaş nedeniyle Almanya'da kalmak zorunda kaldı ve Hannover 96'da başarılı bir deneme antrenmanının ardından profesyonel kariyerinin geri kalanını da bu ülkede geçirdi.

    Hannover ve Union Berlin üzerinden Barbarez, Bundesliga'ya yükseldi ve burada ilk olarak Hansa Rostock için oynadı. Oradaki performansıyla, dönemin milli takım teknik direktörü Berti Vogts'un dikkatini çekerek vatandaşlık alması konusunda bile gündeme geldi. "O zamanlar Berti Vogts'u arasaydım, bugün belki de birçok kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılmış olurdum. Benim için o zamanlar bu soru hiç gündeme gelmedi, çünkü her zaman doğduğum ülke için oynamak istedim," diye açıkladı Barbarez.

    Milli takım teknik direktörü veya Demirovic gibi Kerim Alajbegovic de aynı şekilde düşünüyordu. Köln doğumlu, Effzeh ve Bayer Leverkusen'in altyapısında yetişen oyuncu, U15'ten beri sürekli Bosna-Hersek için oynuyor; Barbarez, bu yetenekli hücum oyuncusunun geçen yıl Eylül ayında A milli takımda ilk kez forma giymesine yardımcı oldu.

    Alajbegovic, Barbarez'in açıkça en gurur duyduğu Dünya Kupası kadrosunun üçüncü grubuna liderlik ediyor: "19, 20, 21 yaşlarında birçok genç var. Bu Dünya Kupası'ndaki en genç takım biziz. Bunu çok seviyorum," diye vurguladı. Alajbegovic henüz 18 yaşında olmasına rağmen, Avusturya'da RB Salzburg formasıyla geçirdiği güçlü sezonla birçok uluslararası üst düzey kulübün dikkatini çekti. Dünya Kupası'nda daha da aranan bir isim haline gelebilir - ve bu genç oyuncu, eleme maçlarındaki cesur ve taze performanslarıyla Barbarez'in takımına ne kadar katkı sağlayabileceğini kanıtladı.

    Sık sık joker olarak oyuna giren Alajbegovic, driplingleri ve oyun zekasıyla defans hatlarını defalarca alt üst etti. Kasım ayında Romanya'ya karşı oynanan çok önemli 3-1'lik galibiyette, Barbarez, skor 0-1 iken Alajbegovic'i ikinci yarıya oyuna soktu ve genç oyuncu, Bosnalıların giderek daha fazla baskı kurmasında ve sonunda maçı çevirmesinde çok belirleyici bir faktör oldu. Mart ayı sonunda Galler ile oynanan play-off yarı finalinde ise Alajbegovic, normal sürenin bitimine kısa bir süre kala Dzeko'nun kafayla 1-1'i yapan golünü hazırlayan köşe vuruşunu yaptı.

  • Barbarez Alajbegovic Bosnia 2026Getty

    Bosna-Hersek için Dünya Kupası'nda neler mümkün? "Güzel bir yaz geçirelim"

    "O gerçekten müthiş. 18 yaşında bu kadar özgüvene sahip olmak muazzam bir şey. Bazen bunların hepsinin sahte olmasından neredeyse korkuyorum - ama çocuklar bunu gerçekten yaşıyor," diyor Barbarez hayranlıkla. Leverkusen geri alım opsiyonunu kullandığı için, Alajbegovic Salzburg'da geçirdiği bir yılın ardından Bayer'e geri dönüyor. Hem en büyük sahnedeki yıldız adaylarından biri hem de gelecek Bundesliga sezonunun yükselen yıldızlarından biri olacak. "Ona tek bir şey söyledim: Oynama süresi alabileceğin bir kulüp seç. Bu bizim için önemli, ama her şeyden önce onun gelişimi için. O 18 yaşında. Her gün şaka yapıyoruz, en üst seviyede 15 yıl daha oynayabileceğini söylüyoruz," diyor Barbarez, Alajbegovic için asıl önemli olanın ne olması gerektiğini vurguluyor.

    İtalya'ya karşı belirleyici penaltıyı gole çeviren Esmir Bajraktarevic ile Barbarez, kadrosunda bir başka yetenekli kanat oyuncusuna daha sahip. PSV Eindhoven'da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, Alajbegovic'e benzer bir oyun stiline sahip ve onunla birlikte rakip savunmalar için yakalaması zor bir kanat ikilisi oluşturabilir: Cesur, teknik açıdan son derece yetenekli ve kaleye doğru güçlü bir itici güce sahip. Bajraktarevic için Dünya Kupası, ABD'de doğup büyüdüğü için daha da özel. MLS kulübü New England Revolution'da profesyonel oldu, 2024'ün başlarında ABD A Milli Takımı'nda bir kez forma giydi.

    Yine de federasyon değişikliği mümkündü ve birkaç ay sonra Barbarez, Bajraktarevic'i köklerinin olduğu ülkeye kazandırmayı başardı. Avusturya'da büyüyen Tarik Muharemovic için bu gerekli değildi, çünkü stoper zaten U19'dan beri Bosna-Hersek için oynuyordu. Barbarez, 23 yaşındaki oyuncuyu 2024 yazında Sassuolo'dan A takımına aldı; şu anda savunmanın merkezinde vazgeçilmez bir isim haline geldi. Dünya Kupası'ndan sonra milyonlarca euroluk bir transfer gerçekleştirebilir; özellikle Inter Milan'ın onun için çaba gösterdiği söyleniyor.

    Turnuvada Muharemovic ve arkadaşları ne yapabilir? Özellikle Dzeko ve Kolasinac gibi o dönemden iki oyuncunun hala kadroda olması nedeniyle, 2014'teki tek katılımlarına bir göz atmak faydalı olacaktır. Arjantin, Nijerya ve İran ile aynı grupta yer alan Bosnalılar, o zamanlar Lionel Messi'nin Arjantinlilerinin ardından ikinci olarak eleme turlarına kalma şanslarının oldukça yüksek olduğunu düşünmüştü. Daha sonra dünya ikincisi olacak takımla oynadıkları ilk Dünya Kupası maçı onurlu geçse de, 1-2'lik yenilgiden puan alınamadı. Ayrıca, Nijerya ile oynanan ikinci grup maçı şanssız bir şekilde 0-1 kaybedildiğinden, Dzeko ve arkadaşlarının bir üst tura çıkması çok erken bir aşamada imkansız hale geldi. Grup aşamasının son maçında İran'a karşı alınan 3-1'lik galibiyet, tamamen sportif açıdan bakıldığında artık bir anlam ifade etmiyordu.

    Bu kez biraz daha şans ve Dzeko ile Kolasinac sayesinde biraz daha fazla turnuva tecrübesi ile yoluna devam etmesi bekleniyor. "Bende eksik olan tek şey bir turnuvada oynamaktı. Şimdi teknik direktör olarak buradayım. Bu beni çok gururlandırıyor," diye vurguladı Barbarez. 2014'te olduğu gibi, grup kağıt üzerinde aşılabilir görünüyor: İsviçre, B Grubu'nda 1. sıraya yerleşmenin favorisi, Katar ise açık ara en zayıf halka; ikinci sıra için ise ev sahibi avantajı olan ortak ev sahibi Kanada ile Bosna-Hersek arasında bir çekişme yaşanabilir.

    "Sonuçlar hakkında önceden pek konuşulamaz," diyerek Barbarez, takımının Dünya Kupası beklentileri hakkındaki değerlendirmelerini saklı tutuyor. "Ama duygular hakkında konuşulabilir," diye ekliyor ve duyguların ötesine geçme ilkesine burada da sadık kalıyor: "Tüm halkımıza şunu söyledim: Güzel bir yaz geçirelim. Sesinizi Amerika'ya taşıyacağız. Birçoğu Amerika'ya gelecek ve biz onları duyacağız. İnsanları gururlandırmak istiyorum. Yüzlerine bir gülümseme kondurmak istiyorum."

  • Bosna-Hersek'in 2026 Dünya Kupası kadrosu


    GOL

    Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Mladen Jurkas (FK Borac Banja Luka)

    SAVUNMA

    Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Nidal Celik (RC Lens), Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nikola Katic (FC Schalke 04), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria Cenova), Amar Dedic (Benfica Lizbon)

    ORTA SAHA

    Amir Hadziahmetovic (Hull City), Benjamin Tahirovic (Bröndby Kopenhag), Ivan Sunjic (Pafos FC), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armin Gigovic (Young Boys Bern), Ivan Basic (FC Astana), Amar Memic (Viktoria Pilsen), Ermin Mahmic (Slovan Liberec)

    FORVET

    Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04)


Dünya Kupası
Kanada crest
Kanada
CAN
Bosna Hersek crest
Bosna Hersek
BIH