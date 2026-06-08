"Bazen her şeyin sahte olduğundan korkuyorum": 2026 Dünya Kupası'ndaki utanç verici başarısızlıkların ardından, eski bir Bundesliga golcüsü şaşırtıcı bir masal yazacak mı?

Bosna-Hersek'in Dünya Kupası kadrosundaki ikinci grubu, Barbarez'in ifadesiyle "30 yaş civarında, takıma liderlik eden oyuncular" oluşturuyor. Bunlardan biri, eski Schalke oyuncusu Sead Kolasinac (32, Atalanta Bergamo); Dzeko'nun yanı sıra 2014 kadrosundan kalan ikinci isim. FC St. Pauli'nin ikinci lige düşmesinin ardından takımdan ayrılan kaleci Nikola Vasilj (30) de bu gruba dahil ve Barbarez'in göreve gelmesinden bu yana açık ara 1 numara. 2017'de Hırvatistan milli takımında bir maçta forma giymiş olan eski Hertha oyuncusu Ivan Sunjic (29, Pafos FC), Barbarez tarafından Bosna-Hersek forması giymesi için ikna edildi. Orta saha oyuncusu takıma büyük bir istikrar katıyor ve başarılı eleme sürecinde önemli bir rol oynadı.

Çoğunlukla Dzeko ile forvet ikilisini oluşturan Stuttgart'ın forveti Ermedin Demirovic, bu grubun bir diğer önemli temsilcisi. 28 yaşındaki oyuncu, Sport Bild'e Bosna-Hersek'in Dünya Kupası elemelerini geçmesiyle ilgili olarak "Bu, Almanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğu kazanması gibi bir şey" dedi. "Birçok kişi size yaklaşıp, ülkeye mutluluk getirdiğiniz için teşekkür ediyor." Hamburg'da doğup büyüyen Demirovic, Almanya için de oynayabilirdi, ancak U16 seviyesinde Bosna kökenlerini tercih etti.

"Bunu dedem için yapmak istedim. Tatillerde hep onun yanına giderdik, o her zaman en gururlu olanıydı ve herkese HSV'de oynadığımı anlatırdı. O artık aramızda yok, ama onun ve bu kadar acı çeken tüm ailem için Dünya Kupası'na gidiyor olmaktan çok mutluyum," diye vurguladı Demirovic. 1992 ile 1995 yılları arasında Bosna-Hersek'te savaş vardı, "insanlar çok fazla acı çekti, bugün bazı yerlerde hâlâ hiçbir şeyleri yokmuş gibi yaşıyorlar ve günde bir kahve alabildikleri için mutlu oluyorlar," diye açıkladı Stuttgartlı oyuncu. "Ve sonra biz gelip onlara Dünya Kupası'nı getiriyoruz. Bu, her şeyi daha da özel kılıyor."

Memleketinin tarihi, Barbarez'in yaşam yolunu büyük ölçüde şekillendirdi. "Eğer böyle denebilirse, ben daha çok kaçtım," dedi 11Freunde dergisine verdiği röportajda 1991/92 kışını anımsayarak. Bosna Savaşı'nın patlak vermesinden kısa bir süre önce, babası o zamanlar 20 yaşında olan oğlunu, amcası Mujo'yu ziyaret etme bahanesiyle memleketi Mostar'dan Hannover'e göndermişti. Her ne kadar bir an önce geri dönmek istese de, memleketindeki savaş nedeniyle Almanya'da kalmak zorunda kaldı ve Hannover 96'da başarılı bir deneme antrenmanının ardından profesyonel kariyerinin geri kalanını da bu ülkede geçirdi.

Hannover ve Union Berlin üzerinden Barbarez, Bundesliga'ya yükseldi ve burada ilk olarak Hansa Rostock forması giydi. Oradaki performansıyla, dönemin milli takım teknik direktörü Berti Vogts'un dikkatini çekerek vatandaşlık alması konusunda bile gündeme geldi. "O zamanlar Berti Vogts'u arasaydım, bugün belki de birçok kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda yer almış olurdum. Benim için o zamanlar bu soru hiç gündeme gelmedi, çünkü her zaman doğduğum ülke için oynamak istedim," diye açıkladı Barbarez.

Milli takım teknik direktörü veya Demirovic gibi Kerim Alajbegovic de aynı şekilde düşünüyordu. Köln doğumlu, Effzeh ve Bayer Leverkusen'in altyapısında yetişen oyuncu, U15'ten beri sürekli Bosna-Hersek için oynuyor; Barbarez, bu yetenekli hücum oyuncusunun geçen yıl Eylül ayında A milli takımda ilk kez forma giymesine yardımcı oldu.

Alajbegovic, Barbarez'in açıkça en gurur duyduğu Dünya Kupası kadrosunun üçüncü grubuna liderlik ediyor: "19, 20, 21 yaşlarında birçok genç var. Bu Dünya Kupası'ndaki en genç takım biziz. Bunu çok seviyorum," diye vurguladı. Alajbegovic henüz 18 yaşında olmasına rağmen, Avusturya'da RB Salzburg formasıyla geçirdiği güçlü sezonla birçok uluslararası üst düzey kulübün dikkatini çekti. Dünya Kupası'nda daha da aranan bir isim haline gelebilir - ve bu genç oyuncu, eleme maçlarındaki cesur ve taze performanslarıyla Barbarez'in takımına ne kadar katkı sağlayabileceğini kanıtladı.

Sık sık joker olarak oyuna giren Alajbegovic, driplingleri ve oyun zekasıyla defans hatlarını defalarca alt üst etti. Kasım ayında Romanya'ya karşı oynanan çok önemli 3-1'lik galibiyette, Barbarez, skor 0-1 iken Alajbegovic'i ikinci yarıya oyuna soktu ve genç oyuncu, Bosnalıların giderek daha fazla baskı kurmasında ve sonunda maçı çevirmesinde çok belirleyici bir faktör oldu. Mart ayı sonunda Galler ile oynanan play-off yarı finalinde ise Alajbegovic, normal sürenin bitimine kısa bir süre kala Dzeko'nun kafayla 1-1'i yaptığı köşe vuruşunu yaptı.