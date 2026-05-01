"Bazen hayal kırıklığı ve korku beni alt üst ederdi": Eski ABD Açık finalisti kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Nishikori'nin kariyerinin en parlak dönemi birkaç yıl geride kaldı. 2014'te New York'ta bir Grand Slam finaline ulaşan ilk Japon oyuncu oldu, ancak Hırvat Marin Cilic'e yenildi. Nishikori, ülkesinden dünya sıralamasında ilk 10'a giren ilk oyuncu oldu ve bu sıralamada dördüncü sıraya kadar yükseldi. Kariyerinde toplam 12 turnuva şampiyonluğu ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda bir bronz madalya bulunuyor.

Şu anda Nishikori, ATP sıralamasında 464. sırada ve sürekli sakatlıklarla boğuşuyor. "Sakatlıklar yüzünden istediğim gibi oynayamadığım için hayal kırıklığı ve endişenin beni ele geçirdiği zamanlar da oldu," diye yazdı. "Yine de tenise olan sevgim ve daha iyi bir oyuncu olabileceğime olan inancım beni her seferinde korta geri getirdi."