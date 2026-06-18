Orta saha oyuncusu, büyük ölçüde hem kulüp hem de milli takım düzeyinde kendisine yöneltilen astronomik beklentiler nedeniyle sık sık şiddetli tartışmaların odağında yer aldı. Ancak Bellingham, bu maçın mükemmel bir yanıt gibi görünse de, eleştirilerin modern futbolun doğal bir parçası olduğunu anladığını vurguladı.

"Bunun futbolcu olmanın bir parçası olduğunu biliyorum; hakkımda kötü şeyler söyleyenlere kin beslemiyorum çünkü bazen bunu hak ediyorum," dedi. "Bugün insanlara kim olduğumu göstermeye ve hatırlatmaya çalışmak güzeldi bence."