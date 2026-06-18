AFP
Çeviri:
"Bazen bunu hak ediyorum" - Jude Bellingham, Dünya Kupası açılış maçında İngiltere'nin Hırvatistan'ı yenmesine katkıda bulunduktan sonra eleştirenlere samimi bir yanıt verdi
Bellingham, dışarıdan gelen ‘gürültü’yle yüzleşiyor
Bellingham, tek odak noktasının milli takım için sonuçlar elde etmek ve dışarıdan gelen olumsuzlukları bir kenara bırakmak olduğunu açıkça belirtti.
İngiltere'nin galibiyetinin ardından gazetecilere konuşan Jude Bellingham, "Şahsen, tüm bu gürültüyü bir kenara bırakıp, ülkeme ve takım arkadaşlarıma maçları kazanmamıza yardımcı olmak için ne kadar kararlı olduğumu göstermek güzeldi" dedi. "Takımıma ve ülkeme katkı sağlamak, onlara yardım etmek benim için en büyük onurlardan biridir ve dışarıdaki gürültü ne olursa olsun, bu onur benim için hiç değişmez."
- Getty Images Sport
Real Madrid’in yıldızı, bu durumun oyunun bir parçası olduğunu kabul ediyor
Orta saha oyuncusu, büyük ölçüde hem kulüp hem de milli takım düzeyinde kendisine yöneltilen astronomik beklentiler nedeniyle sık sık şiddetli tartışmaların odağında yer aldı. Ancak Bellingham, bu maçın mükemmel bir yanıt gibi görünse de, eleştirilerin modern futbolun doğal bir parçası olduğunu anladığını vurguladı.
"Bunun futbolcu olmanın bir parçası olduğunu biliyorum; hakkımda kötü şeyler söyleyenlere kin beslemiyorum çünkü bazen bunu hak ediyorum," dedi. "Bugün insanlara kim olduğumu göstermeye ve hatırlatmaya çalışmak güzeldi bence."
Seçkin yaratıcılık ile savunmadaki azmi bir araya getirmek
Bellingham için Dallas’taki olağanüstü performans, sadece gol listesine adını yazdırmakla sınırlı değildi. Maçın her aşamasında muazzam bir özveri sergiledi; topun olmadığı anlardaki çalışkanlığı, İngiltere’nin orta sahada kontrolü ele almasına katkıda bulundu.
Bu taktiksel performans, Real Madrid'in yıldız oyuncusunun neden takımın sisteminde vazgeçilmez olarak görüldüğünü ortaya koydu. Rakibin oyununu bozmak için gerekli savunma enerjisini ve azmi sergiledi ve uluslararası sahnede taktiksel disiplinini sorgulayan eleştirmenlere cevap verdi.
- AFP
Perde arkasında hiçbir drama yok
Bellingham, devre arasından önce Thomas Tuchel’in Jordan Pickford ile saha kenarında yaşadığı hararetli tartışmanın ardından İngiltere kampında gerginlik yaşandığına dair haberleri de önemsiz gösterdi. Real Madrid’in orta saha oyuncusu, devre arasında soyunma odasında herhangi bir drama yaşanmadığını vurgulayarak, teknik direktörün mesajının sakin, net ve takımın tam da ihtiyacı olan şey olduğunu belirtti.
Bellingham, “Bu, büyük bir drama ya da ayağa kalkıp bağırma gibi bir durum değildi; tam da takımın ihtiyacı olan şeydi,” dedi. “Olgun bir grubumuz var ve içinde harika liderler bulunuyor; herkes ulaşmamız gereken seviyeyi biliyordu. İkinci yarının başlangıcı bize harika bir zemin hazırladı.”
İngiltere, 23 Haziran’da Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçında Gana ile karşılaşacak.