"Bazen bir adım geri atmak gerekir!" Yatırımcı Hasan Ismaik, TSV 1860 Münih'in zorunlu küme düşmesini ima ediyor – bu sefer yine neyin peşinde?

Jübile gününün başlamasına sadece birkaç saat kala, 15 yıldır bu kaprisli futbol kulübünün hisselerinin çoğunluğuna sahip olan ve 80 milyon avrodan fazla yatırım yapmasına rağmen (ya da kısmen bu yatırımlar yüzünden mi?) 80 milyon Euro'dan fazla yatırım yapmasına rağmen kulüp ile, tanıtımında hedeflediği Şampiyonlar Ligi'ne ya da en azından Bundesliga'ya yaklaşamadığı Hasan Ismaik, sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak son günlerdeki endişe verici haberleri ve söylentileri doğruladı.

Evet, Hasan Ismaik, şirketi ve temsilcisi tarafından sadece birkaç hafta önce teyit edilen önemli bir krediyi feshetti.

Evet, bu nedenle TSV 1860, DFB tarafından gelecek üçüncü lig sezonu için lisans verilmesi için acilen gerekli olan 2,7 milyon avroluk likidite kanıtından yoksun kaldı.

Evet, Hasan Ismaik, gelecek sezon ikinci lige yükselme için dokuzuncu denemeyi yapmak yerine, kulübüyle birlikte dördüncü lig olan Regionalliga'ya geri dönmeyi tercih edeceğini ima ediyor.

Yine Regionalliga, çünkü Aslanlar, 2016/2017 sezonunun ardından ikinci ligden sporcu olarak küme düştükten sonra, Ismaik'in başparmağını aşağı indirmesinin ardından (ya da o zamanki kulüp yönetimi, bütçe açığının finansmanı konusunda onun temsilcileriyle müzakere ederken, Süddeutsche Zeitung gazetesi muhabirine 4 rakamını içeren bir SMS göndermesinin ardından) dördüncü lige düşmüştü.

Tahmin edilebileceği gibi: TSV 1860'daki çılgınlığın bir yöntemi var.