Filippo Cataldo

Çeviri:

"Bazen bir adım geri atmak gerekir!" Yatırımcı Hasan Ismaik, TSV 1860 Münih'in zorunlu küme düşmesini ima ediyor – bu sefer yine neyin peşinde?

Köklü bir geçmişe sahip TSV 1860 Münih, bir kez daha uçurumun eşiğinde: Yatırımcı Hasan Ismaik, kulüpte yeni bir başlangıç yapılmasını bir kez daha talep ediyor; bunun hangi ligde gerçekleşeceği ise ona pek önemli görünmüyor. Ancak onu tam olarak neyin rahatsız ettiği, yine anlaşılmaz bir durum.

Tam 60 yıl önce bugün, TSV 1860 München kulüp tarihinin en büyük başarısını kutladı: Almanya Şampiyonluğu’nu kazanmıştı. O dönem, Aslanlar tüm ülkede ve şehirde 1 numaraydı ve Aslanların kahramanları Radi Radenkovic, Rudi Brunnenmeier, Peter Grosser, Fredi Heiß ve diğerleri, Franz Beckenbauer, Gerd Müller ve Sepp Maier'den bile daha büyük yıldızlardı.

Geçtiğimiz üçüncü lig sezonuna favori olarak başlamasına rağmen yine orta sıralarda bitiren kulüp, bu akşam Münih'teki Viktualienmarkt'taki bir lokantada düzenlenecek bir resepsiyonla hayatta olan şampiyon kahramanlarını onurlandıracak.

Ancak kimse kutlama havasında değil.

    Jübile gününün başlamasına sadece birkaç saat kala, 15 yıldır bu kaprisli futbol kulübünün hisselerinin çoğunluğuna sahip olan ve 80 milyon avrodan fazla yatırım yapmasına rağmen (ya da kısmen bu yatırımlar yüzünden mi?) 80 milyon Euro'dan fazla yatırım yapmasına rağmen kulüp ile, tanıtımında hedeflediği Şampiyonlar Ligi'ne ya da en azından Bundesliga'ya yaklaşamadığı Hasan Ismaik, sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak son günlerdeki endişe verici haberleri ve söylentileri doğruladı.

    Evet, Hasan Ismaik, şirketi ve temsilcisi tarafından sadece birkaç hafta önce teyit edilen önemli bir krediyi feshetti.

    Evet, bu nedenle TSV 1860, DFB tarafından gelecek üçüncü lig sezonu için lisans verilmesi için acilen gerekli olan 2,7 milyon avroluk likidite kanıtından yoksun kaldı.

    Evet, Hasan Ismaik, gelecek sezon ikinci lige yükselme için dokuzuncu denemeyi yapmak yerine, kulübüyle birlikte dördüncü lig olan Regionalliga'ya geri dönmeyi tercih edeceğini ima ediyor.

    Yine Regionalliga, çünkü Aslanlar, 2016/2017 sezonunun ardından ikinci ligden sporcu olarak küme düştükten sonra, Ismaik'in başparmağını aşağı indirmesinin ardından (ya da o zamanki kulüp yönetimi, bütçe açığının finansmanı konusunda onun temsilcileriyle müzakere ederken, Süddeutsche Zeitung gazetesi muhabirine 4 rakamını içeren bir SMS göndermesinin ardından) dördüncü lige düşmüştü.

    Tahmin edilebileceği gibi: TSV 1860'daki çılgınlığın bir yöntemi var.

    Hasan Ismaik, uzlaşma kapısını açık bırakıyor

    O zamankinden farklı olarak, DFB’nin belirlediği sürenin dolacağı Haziran başında bir anlaşmaya varılabileceğine dair hâlâ umut var. Ismaik, "öncekinden daha iyi koşullara sahip yeni bir finansman modeli sunduk – faizsiz ve kulübü korumayı ve Üçüncü Lig'de kalmasını sağlamayı amaçlayan ek mali destekle" diye yazdı. "Ancak bu destek, fonların düzgün bir şekilde kullanıldığından emin olabilmemiz için şeffaflık ve mali disipline bağlı olmalıdır."

    Ayrıca, "kulübün iflas etmesini önleyecek ve kulübün ve taraftarlarının haklarını koruyarak istikrar kazanmasını sağlayacak ek çözümler sundum. Löwen'in çıkarlarına hizmet edecek her türlü diyalog ve işbirliğine hazır olmaya devam ediyorum. Her iki finansman alternatifi de sadece derneğin onayını bekliyor."

    İlk başta bir umut ışığı gibi görünen bu sözleri, Ismaik hemen relativize etti – çünkü bir anlaşmaya gerçekten inanmıyor gibi görünüyor.

    Hasan Ismaik için "bugün hangi ligde oynadığımızın önemi yok"

    "Önemli bir gerçeği kabul etmek gerekiyor: Sorun, sadece yeni kredilerle bir sezondan diğerine ertelenemez," diye yazdı Ismaik. Bu kadar, anlaşılabilir. Ancak Abu Dabi'de yaşayan Ürdünlü yatırımcının yazmadığı bir şey var: Geçtiğimiz yıllarda kulüp temsilcileri, bütçeyi artırmak için yatırımcıdan yeni krediler almayı defalarca reddetmişlerdi; aksine, sportif başarıyı satın almak için bütçenin artırılmasını isteyenler her zaman Ismaik'in temsilcileri olmuştu.

    Ancak, Aslan taraftarları arasında hiçbir zaman pek sevilen bir yatırımcı olmayan Ismaik'in tutumu şimdi değişti: "Bazen sağlam ve istikrarlı bir gelecek inşa etmek için bir adım geri atmak gerekir. Kulüp sıfırdan yeniden inşa edilecekse, bunu cesaret ve gerçekçilikle yapmalıyız," diye yazdı.

    Onun için "bugün hangi ligde oynadığımız önemli değil, önemli olan güçlü bir şekilde geri dönebilecek ve uzun yıllar boyunca varlığını sürdürebilecek bir kulüp inşa etmemiz".

    TSV 1860: Daha bir yıl kadar önce, Ismaik ve Aslanlar neredeyse sahtekar bir dolandırıcıya kanmak üzereydiler

    Kulübün sadece yeni bir finansman kaynağından daha fazlasına ihtiyacı var. Yatırımcı, "Kulübün gerçek bir yeniden yapılandırmaya, net bir mali kontrol sistemine, uyum kurallarına ve başarılı kulüpler ile şirketlerde uzun zamandır yaygın olan modern kurumsal standartlara göre çalışan bir yönetime ihtiyacı var" dedi.

    "Bunca yıldan sonra dürüst ve net olmalıyız: Mevcut durum böyle devam edemez. Bunu kimseyi suçlamak için söylemiyorum: ne yönetimi, ne taraftarları, ne ortağı, ne de kendimi. Löwen'in sıfırdan yeniden inşa edilmesi gerekirse, hatta alt liglerden başlasa bile, bu bir utanç değildir," dedi Ismaik.

    2017'den farklı olarak, zorunlu küme düşmenin ardından hiçbir Löwen taraftarı bir tür yeni başlangıç havası hissetmeyecektir - o zamanlar, Münih'in Giesing semtindeki sevilen Grünwalder Stadyumu'na dönüşle taraftar hayatı yeniden canlanmış ve 1860, kült bir semt kulübü olarak kendini yeniden keşfetmişti.

    Ancak Ismaik'in sözleri burada bir dereceye kadar mantıklı ve hatta kısmen makul geliyor. Bununla birlikte, Ismaik'in neden tam da şu anda sportif başarıyı şimdilik önemsemediğine karar verdiğini anlamak zor.

    Daha bir yıl önce, Löwen'in o zamanki kulüp yönetimi ve Ismaik, muhtemelen bir dolandırıcıya neredeyse kanacaklardı; Ismaik'in hisselerinin gizemli bir yatırımcıya satışı - ki bu haber Münih-Giesing'deki Löwen taraftarları tarafından piroteknik gösterilerle coşkuyla kutlanmıştı - son anda suya düştü; bu gizemli yatırımcının gerçekten var olup olmadığı bugüne kadar açıklığa kavuşmadı.

    Ancak o zamandan beri, Ismaik'in Löwen'den bir an önce kurtulmak istediği açık. SPOX'un bilgilerine göre, son aylarda en az üç GERÇEK yatırımcı grubu Ismaik'e başvurdu ve hisselerini satın alma konusundaki ilgilerini bildirdi; eski milli oyuncu Thomas Hitzlsperger ve eski 1860 genel müdürü Markus Rejek'in başını çektiği bir grup, görüşmeleri hatta doğruladı. Ancak bir anlaşmaya varılamadı. Muhtemelen bunun nedeni, Ismaik'in teklif edilen on milyonlarca avroluk meblağı çok düşük bulmasıydı.

    Açık olan bir şey var: Takımın tekrar zorla amatör ligine düşmesi halinde hisselerinin değeri artmayacaktır.