Kulübün sadece yeni bir finansman kaynağından daha fazlasına ihtiyacı var. Yatırımcı, "Kulübün gerçek bir yeniden yapılandırmaya, net bir mali kontrol sistemine, uyum kurallarına ve başarılı kulüpler ile şirketlerde uzun zamandır yaygın olan modern kurumsal standartlara göre çalışan bir yönetime ihtiyacı var" dedi.
"Bunca yıldan sonra dürüst ve net olmalıyız: Mevcut durum böyle devam edemez. Bunu kimseyi suçlamak için söylemiyorum: ne yönetimi, ne taraftarları, ne ortağı, ne de kendimi. Löwen'in sıfırdan yeniden inşa edilmesi gerekirse, hatta alt liglerden başlasa bile, bu bir utanç değildir," dedi Ismaik.
2017'den farklı olarak, zorunlu küme düşmenin ardından hiçbir Löwen taraftarı bir tür yeni başlangıç havası hissetmeyecektir - o zamanlar, Münih'in Giesing semtindeki sevilen Grünwalder Stadyumu'na dönüşle taraftar hayatı yeniden canlanmış ve 1860, kült bir semt kulübü olarak kendini yeniden keşfetmişti.
Ancak Ismaik'in sözleri burada bir dereceye kadar mantıklı ve hatta kısmen makul geliyor. Bununla birlikte, Ismaik'in neden tam da şimdi sportif başarıyı şimdilik önemsemediğine karar verdiğini anlamak zor.
Daha bir yıl önce, Löwen'in o zamanki kulüp yönetimi ve Ismaik, muhtemelen bir dolandırıcıya neredeyse kanacaklardı; Ismaik'in hisselerinin gizemli bir yatırımcıya satışı - ki bu haber Münih-Giesing'deki Löwen taraftarları tarafından havai fişeklerle coşkuyla kutlanmıştı - son anda suya düştü; bu gizemli yatırımcının gerçekten var olup olmadığı bugüne kadar açıklığa kavuşmadı. Ancak o zamandan beri, Ismaik'in Löwen'den bir an önce kurtulmak istediği açık. SPOX'un bilgilerine göre, son aylarda en az üç GERÇEK yatırımcı grubu Ismaik'e başvurdu ve hisselerini satın alma konusundaki ilgilerini dile getirdi; eski milli oyuncu Thomas Hitzlsperger ve eski 1860 genel müdürü Markus Rejek'in başını çektiği bir grup, görüşmeleri hatta doğruladı. Ancak bir anlaşmaya varılamadı. Muhtemelen bunun nedeni, Ismaik'in teklif edilen on milyonlarca avroluk meblağı çok düşük bulmasıydı.
Açık olan bir şey var: Takımın tekrar amatör ligine düşmesi halinde hisselerinin değeri artmayacaktır.