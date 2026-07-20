Bayrağı devretmek mi? İspanya’nın Dünya Kupası finalinde Arjantin’i mağlup etmesinin ardından, Lamine Yamal’ın yıkılmış haldeki Lionel Messi’yi teselli ettiği yürek burkan an

İspanya, MetLife Stadyumu’nda oynanan Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 mağlup ederek futbolun en büyük ödülünü yeniden kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Messi, Arjantin’in şampiyonluk savunmasının sona ermesiyle gözle görülür bir şekilde yıkılmış bir halde sahada yatakaldı.

İspanya kutlamalarını sürdürürken, Yamal Messi'ye ilk yaklaşan oyunculardan biri oldu. Genç yıldız, Arjantin kaptanını kucakladı; bu dokunaklı an, birçok kişi tarafından iki nesil arasında sembolik bir bayrak devri olarak yorumlandı.

Bu görüntü, Messi’nin 2007 yılında bir UNICEF fotoğraf çekiminde yeni doğmuş Yamal ile birlikte poz vermesiyle daha da anlam kazandı. Bir zamanlar sıradan bir kampanya fotoğrafı olan bu görüntü, o günden bu yana futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri haline geldi.