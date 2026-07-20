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Bayrağı devretmek mi? İspanya’nın Dünya Kupası finalinde Arjantin’i mağlup etmesinin ardından, Lamine Yamal’ın yıkılmış haldeki Lionel Messi’yi teselli ettiği yürek burkan an
İspanya'nın zaferinin ardından yaşanan sembolik bir an
İspanya, MetLife Stadyumu’nda oynanan Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 mağlup ederek futbolun en büyük ödülünü yeniden kazandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Messi, Arjantin’in şampiyonluk savunmasının sona ermesiyle gözle görülür bir şekilde yıkılmış bir halde sahada yatakaldı.
İspanya kutlamalarını sürdürürken, Yamal Messi'ye ilk yaklaşan oyunculardan biri oldu. Genç yıldız, Arjantin kaptanını kucakladı; bu dokunaklı an, birçok kişi tarafından iki nesil arasında sembolik bir bayrak devri olarak yorumlandı.
Bu görüntü, Messi’nin 2007 yılında bir UNICEF fotoğraf çekiminde yeni doğmuş Yamal ile birlikte poz vermesiyle daha da anlam kazandı. Bir zamanlar sıradan bir kampanya fotoğrafı olan bu görüntü, o günden bu yana futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri haline geldi.
Unutulmaz bir nöbet değişimi
Messi için bu yenilgi, Arjantin’i finale taşımasının ardından bir başka Dünya Kupası macerasının acı bir sonu oldu. Tecrübeli oyun kurucu, Rodri ve Aymeric Laporte’nin önderlik ettiği İspanya’nın organize savunmasını 120 dakika boyunca aşamadı. İspanya’nın zaferi, ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıktan 16 yıl sonra dünya futbolunun zirvesine geri dönüşünü işaret etti. Disiplinli taktiksel yaklaşımları ve genç kanat oyuncularının etkisi, son şampiyon karşısında belirleyici oldu.
Scaloni, taraftarlara Arjantin’in bu yolculuğunu takdir etmeleri çağrısında bulundu
Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, yenilginin ardından basının karşısına çıktı; takımın Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından geleceği hakkında spekülasyonlar sürüyordu. Teknik direktör, oyuncularının hayal kırıklığına rağmen onları övdü ve birlikte başardıkları her şeyi değerlendirdi.
Marca'nın aktardığına göre Scaloni, "İnsanlara bunun da tadını çıkarmaları gerektiğini anlatmak zor," dedi. "Çok zor, ama bunun da bir zafer olduğunu bilmeliyiz. Umarım ve dilerim ki insanlar neyin başardığımızın ve her şeyden önce bunun nasıl başardığımızın farkında olurlar. Soyunma odasında ağlamam gereken kadar ağladım zaten, ama bu grup şükranımızı hak ediyor çünkü onlar gerçek savaşçılardı."
- AFP
Arjantin için belirsizlik, İspanya için parlak bir gelecek
Dikkatler artık Arjantin’in geleceğine yönelecek; Scaloni’nin geleceği belirsizliğini korurken, Messi’nin bir başka olağanüstü Dünya Kupası serüveninin ardından milli takımdaki son maçını oynayıp oynamadığına dair sorular gündemde.
Bu arada İspanya, son zaferinin üzerine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor. Yamal'ın şimdiden futbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri olarak kendini kanıtlamasıyla, La Roja uluslararası futbolun zirvesinde yeni bir döneme başlamak için iyi bir konumda görünüyor.
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